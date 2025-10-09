La Noche del Diseño en Distrito Arenales: cuándo es, qué locales participan y cuáles son las experiencias

LA NACION

El festival urbano celebra los 10 años con más de 80 comercios, performances, degustaciones e instalaciones interdisciplinarias; entrada gratuita el jueves 16 de octubre de 18 a 21

La Noche del Diseño vuelve a Distrito Arenales como un desfile a cielo abierto con un corredor de locales, talleres y galerías convertido en festival entre Arenales y Juncal, con las transversales que unen Montevideo y Cerrito como escenario. El jueves 16 de octubre, de 18 a 21, la consigna será Celebración, con acciones en vivo que mezclan arte, interiorismo, arquitectura, fotografía, diseño y música.

La edición de este año convoca a más de 80 espacios del polo y suma alianzas creativas entre firmas y figuras de la escena: desde nombres consagrados como Nicola Costantino, Renata Schussheim, Pablo Ramírez, Celedonio Lohidoy y Benito Fernández hasta estudios emergentes que vienen de ferias en Milán y París. Todo con acceso gratuito.

Bajo la curaduría de Mariana Rapoport y Silvina Bidabehere, el distrito se propone como “laboratorio experimental” con instalaciones, banquetes performáticos y música en vivo para celebrar los 10 años de Distrito Arenales.

Actividades destacadas de La Noche del Diseño

  • Praxis: “Banquete para colibríes”, instalación de Nicola Costantino; en Sala 2, Dino Bruzzone presenta Cine Noir.
  • La Compañía: sirenas escultóricas de Renata Schussheim realizadas con tecnología 3D.
  • Duveen: Cabinet Óseo despliega esculturas “liquénicas”; Celina Saubidet y Marina Molinelli Wells presentan la serie Cochayuyos, visibles desde la calle.
  • Walmer: bañera de Konqrit intervenida en vivo por Lucio Cres y jarrones impresos en cerámica del estudio IOUS.
  • Universidades: la Universidad de Palermo interviene el Pasaje Libertad; alumnos de la Universidad Austral levantan un “Muro de los Sueños” en Simmons.
  • Agustina Cerato + Nadia Yoma: intervención Sueños, con paleta veraniega y espíritu onírico.
  • Arredo: fachada tapizada con flores naturales en “Hacé florecer tu hogar”; la soprano Sara Fleming canta desde una ventana del Hotel Grand Brizo; mapping en la fachada y proyecciones de aves en Rue des Artisans.
  • fCH (Federico Churba): diálogo con paisajes en cerámica de Leticia Churba.
  • Crayón: afiches intervenibles por el público y marcos especiales de artistas; ambientación de orquídeas a cargo de Javu Herrera.
  • Fontenla: colección de sillas que recorre 10 años del distrito; esculturas de hierro laqueadas de Eric Franco.
  • Kalpakian: alfombra XXL que trepa muros; mesa-ritual junto a María Zunino y Geraldine Grillo.
  • Le Ruelle Kids: “Otra vuelta más”, con calesita, hamacas, barriletes y caballitos.
  • Oromanta + Valdemarín: biombos como reflexión sobre espacio y oficios artesanales.
  • Salazar Casa: “Vibrando en Amarillo”, gran caja sonora con intervención de Árwy; torre de copas de champagne y torta gigante para el brindis de cierre.
Locales participantes de La Noche del Diseño

  • Adelphi
  • Agustina Cerato
  • Alpaca Quartier
  • Amayta
  • Andy Forn Casa
  • Arredo
  • Artemide
  • Ascolta
  • Atelier de Lámparas
  • Atelier Delcroix
  • Bárbara Bertone
  • Biga Art
  • BoConcept
  • Bristol
  • Bureau des Sens
  • Crayon
  • Deya
  • Dolores BA
  • ELARQ
  • Eugenio Aguirre
  • Fábrica de Luz
  • Federico Churba
  • Fontenla
  • Fradusco
  • Gabriel Del Campo
  • Grand Brizo Bel Air Hotel
  • Gris Dimensión
  • HACHE Flooring
  • Hanford
  • Iluminación Agüero
  • Intramuros
  • Kalpakian
  • La Compañía
  • La Europea
  • La Petite Galerie
  • La Rando
  • Landmark
  • Le Ruelle Kids
  • Le Toton Casa
  • Marcelo Mazza
  • Michael Thonet
  • Mihran
  • Mike Outdoor
  • Minimissura
  • Missura / Natuzzi
  • Newton
  • Occhipinti
  • Oromanta
  • Patagonia Flooring
  • Peter Kent
  • PH Padre e Hija
  • Philos
  • Pia Fradusco
  • Praderas Neuquinas
  • Praxis
  • Quintana La Casona
  • Rosen
  • Rugit
  • Salazar Casa
  • Schätz
  • Selema
  • Solotar
  • Studio 101
  • Tenda Da Sole
  • Tolder
  • Urban Tao
  • Vilon Recoleta Hotel
  • Vintage Girair
  • Walmer
  • WDLight
  • Yale
Cuándo y dónde es La Noche del Diseño

  • Fechas: jueves 16 de octubre de 2025
  • Sede: Distrito Arenales; Arenales y Juncal entre Montevideo y Cerrito, y transversales
  • Horarios: de 18 a 21
  • Entradas: acceso gratuito
