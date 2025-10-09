La Noche del Diseño en Distrito Arenales: cuándo es, qué locales participan y cuáles son las experiencias

La Noche del Diseño vuelve a Distrito Arenales como un desfile a cielo abierto con un corredor de locales, talleres y galerías convertido en festival entre Arenales y Juncal, con las transversales que unen Montevideo y Cerrito como escenario. El jueves 16 de octubre, de 18 a 21, la consigna será Celebración, con acciones en vivo que mezclan arte, interiorismo, arquitectura, fotografía, diseño y música.

La edición de este año convoca a más de 80 espacios del polo y suma alianzas creativas entre firmas y figuras de la escena: desde nombres consagrados como Nicola Costantino, Renata Schussheim, Pablo Ramírez, Celedonio Lohidoy y Benito Fernández hasta estudios emergentes que vienen de ferias en Milán y París. Todo con acceso gratuito.

La edición de este año convoca a más de 80 espacios del polo y suma alianzas creativas entre firmas y figuras de la escena: desde nombres consagrados como Nicola Costantino, Renata Schussheim, Pablo Ramírez, Celedonio Lohidoy y Benito Fernández hasta estudios emergentes que vienen de ferias en Milán y París Santiago Filipuzzi

Bajo la curaduría de Mariana Rapoport y Silvina Bidabehere, el distrito se propone como “laboratorio experimental” con instalaciones, banquetes performáticos y música en vivo para celebrar los 10 años de Distrito Arenales.

Actividades destacadas de La Noche del Diseño

Praxis: “Banquete para colibríes”, instalación de Nicola Costantino; en Sala 2, Dino Bruzzone presenta Cine Noir.

“Banquete para colibríes”, instalación de Nicola Costantino; en Sala 2, Dino Bruzzone presenta La Compañía: sirenas escultóricas de Renata Schussheim realizadas con tecnología 3D.

sirenas escultóricas de Renata Schussheim realizadas con tecnología 3D. Duveen: Cabinet Óseo despliega esculturas “liquénicas”; Celina Saubidet y Marina Molinelli Wells presentan la serie Cochayuyos, visibles desde la calle.

Cabinet Óseo despliega esculturas “liquénicas”; Celina Saubidet y Marina Molinelli Wells presentan la serie Cochayuyos, visibles desde la calle. Walmer: bañera de Konqrit intervenida en vivo por Lucio Cres y jarrones impresos en cerámica del estudio IOUS.

bañera de Konqrit intervenida en vivo por Lucio Cres y jarrones impresos en cerámica del estudio IOUS. Universidades: la Universidad de Palermo interviene el Pasaje Libertad; alumnos de la Universidad Austral levantan un “Muro de los Sueños” en Simmons.

la Universidad de Palermo interviene el Pasaje Libertad; alumnos de la Universidad Austral levantan un “Muro de los Sueños” en Simmons. Agustina Cerato + Nadia Yoma: intervención Sueños , con paleta veraniega y espíritu onírico.

intervención , con paleta veraniega y espíritu onírico. Arredo: fachada tapizada con flores naturales en “Hacé florecer tu hogar”; la soprano Sara Fleming canta desde una ventana del Hotel Grand Brizo; mapping en la fachada y proyecciones de aves en Rue des Artisans.

fachada tapizada con flores naturales en “Hacé florecer tu hogar”; la soprano Sara Fleming canta desde una ventana del Hotel Grand Brizo; mapping en la fachada y proyecciones de aves en Rue des Artisans. fCH (Federico Churba): diálogo con paisajes en cerámica de Leticia Churba.

diálogo con paisajes en cerámica de Leticia Churba. Crayón: afiches intervenibles por el público y marcos especiales de artistas; ambientación de orquídeas a cargo de Javu Herrera.

afiches intervenibles por el público y marcos especiales de artistas; ambientación de orquídeas a cargo de Javu Herrera. Fontenla: colección de sillas que recorre 10 años del distrito; esculturas de hierro laqueadas de Eric Franco.

colección de sillas que recorre 10 años del distrito; esculturas de hierro laqueadas de Eric Franco. Kalpakian: alfombra XXL que trepa muros; mesa-ritual junto a María Zunino y Geraldine Grillo.

alfombra XXL que trepa muros; mesa-ritual junto a María Zunino y Geraldine Grillo. Le Ruelle Kids: “Otra vuelta más”, con calesita, hamacas, barriletes y caballitos.

“Otra vuelta más”, con calesita, hamacas, barriletes y caballitos. Oromanta + Valdemarín: biombos como reflexión sobre espacio y oficios artesanales.

biombos como reflexión sobre espacio y oficios artesanales. Salazar Casa: “Vibrando en Amarillo”, gran caja sonora con intervención de Árwy; torre de copas de champagne y torta gigante para el brindis de cierre.

Bajo la curaduría de Mariana Rapoport y Silvina Bidabehere, el distrito se propone como “laboratorio experimental” con instalaciones, banquetes performáticos y música en vivo para celebrar los 10 años de Distrito Arenales Santiago Filipuzzi

Locales participantes de La Noche del Diseño

Adelphi

Agustina Cerato

Alpaca Quartier

Amayta

Andy Forn Casa

Arredo

Artemide

Ascolta

Atelier de Lámparas

Atelier Delcroix

Bárbara Bertone

Biga Art

BoConcept

Bristol

Bureau des Sens

Crayon

Deya

Dolores BA

ELARQ

Eugenio Aguirre

Fábrica de Luz

Federico Churba

Fontenla

Fradusco

Gabriel Del Campo

Grand Brizo Bel Air Hotel

Gris Dimensión

HACHE Flooring

Hanford

Iluminación Agüero

Intramuros

Kalpakian

La Compañía

La Europea

La Petite Galerie

La Rando

Landmark

Le Ruelle Kids

Le Toton Casa

Marcelo Mazza

Michael Thonet

Mihran

Mike Outdoor

Minimissura

Missura / Natuzzi

Newton

Occhipinti

Oromanta

Patagonia Flooring

Peter Kent

PH Padre e Hija

Philos

Pia Fradusco

Praderas Neuquinas

Praxis

Quintana La Casona

Rosen

Rugit

Salazar Casa

Schätz

Selema

Solotar

Studio 101

Tenda Da Sole

Tolder

Urban Tao

Vilon Recoleta Hotel

Vintage Girair

Walmer

WDLight

Yale

La Noche del Diseño celebra los 10 años con más de 80 comercios, performances, degustaciones e instalaciones interdisciplinarias Santiago Filipuzzi

Cuándo y dónde es La Noche del Diseño