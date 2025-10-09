La Noche del Diseño en Distrito Arenales: cuándo es, qué locales participan y cuáles son las experiencias

El festival urbano celebra los 10 años con más de 80 comercios, performances, degustaciones e instalaciones interdisciplinarias; entrada gratuita el jueves 16 de octubre de 18 a 21
La Noche del Diseño vuelve a Distrito Arenales como un desfile a cielo abierto con un corredor de locales, talleres y galerías convertido en festival entre Arenales y Juncal, con las transversales que unen Montevideo y Cerrito como escenario. El jueves 16 de octubre, de 18 a 21, la consigna será Celebración, con acciones en vivo que mezclan arte, interiorismo, arquitectura, fotografía, diseño y música.
La edición de este año convoca a más de 80 espacios del polo y suma alianzas creativas entre firmas y figuras de la escena: desde nombres consagrados como Nicola Costantino, Renata Schussheim, Pablo Ramírez, Celedonio Lohidoy y Benito Fernández hasta estudios emergentes que vienen de ferias en Milán y París. Todo con acceso gratuito.
Bajo la curaduría de Mariana Rapoport y Silvina Bidabehere, el distrito se propone como “laboratorio experimental” con instalaciones, banquetes performáticos y música en vivo para celebrar los 10 años de Distrito Arenales.
Actividades destacadas de La Noche del Diseño
- Praxis: “Banquete para colibríes”, instalación de Nicola Costantino; en Sala 2, Dino Bruzzone presenta Cine Noir.
- La Compañía: sirenas escultóricas de Renata Schussheim realizadas con tecnología 3D.
- Duveen: Cabinet Óseo despliega esculturas “liquénicas”; Celina Saubidet y Marina Molinelli Wells presentan la serie Cochayuyos, visibles desde la calle.
- Walmer: bañera de Konqrit intervenida en vivo por Lucio Cres y jarrones impresos en cerámica del estudio IOUS.
- Universidades: la Universidad de Palermo interviene el Pasaje Libertad; alumnos de la Universidad Austral levantan un “Muro de los Sueños” en Simmons.
- Agustina Cerato + Nadia Yoma: intervención Sueños, con paleta veraniega y espíritu onírico.
- Arredo: fachada tapizada con flores naturales en “Hacé florecer tu hogar”; la soprano Sara Fleming canta desde una ventana del Hotel Grand Brizo; mapping en la fachada y proyecciones de aves en Rue des Artisans.
- fCH (Federico Churba): diálogo con paisajes en cerámica de Leticia Churba.
- Crayón: afiches intervenibles por el público y marcos especiales de artistas; ambientación de orquídeas a cargo de Javu Herrera.
- Fontenla: colección de sillas que recorre 10 años del distrito; esculturas de hierro laqueadas de Eric Franco.
- Kalpakian: alfombra XXL que trepa muros; mesa-ritual junto a María Zunino y Geraldine Grillo.
- Le Ruelle Kids: “Otra vuelta más”, con calesita, hamacas, barriletes y caballitos.
- Oromanta + Valdemarín: biombos como reflexión sobre espacio y oficios artesanales.
- Salazar Casa: “Vibrando en Amarillo”, gran caja sonora con intervención de Árwy; torre de copas de champagne y torta gigante para el brindis de cierre.
Locales participantes de La Noche del Diseño
- Adelphi
- Agustina Cerato
- Alpaca Quartier
- Amayta
- Andy Forn Casa
- Arredo
- Artemide
- Ascolta
- Atelier de Lámparas
- Atelier Delcroix
- Bárbara Bertone
- Biga Art
- BoConcept
- Bristol
- Bureau des Sens
- Crayon
- Deya
- Dolores BA
- ELARQ
- Eugenio Aguirre
- Fábrica de Luz
- Federico Churba
- Fontenla
- Fradusco
- Gabriel Del Campo
- Grand Brizo Bel Air Hotel
- Gris Dimensión
- HACHE Flooring
- Hanford
- Iluminación Agüero
- Intramuros
- Kalpakian
- La Compañía
- La Europea
- La Petite Galerie
- La Rando
- Landmark
- Le Ruelle Kids
- Le Toton Casa
- Marcelo Mazza
- Michael Thonet
- Mihran
- Mike Outdoor
- Minimissura
- Missura / Natuzzi
- Newton
- Occhipinti
- Oromanta
- Patagonia Flooring
- Peter Kent
- PH Padre e Hija
- Philos
- Pia Fradusco
- Praderas Neuquinas
- Praxis
- Quintana La Casona
- Rosen
- Rugit
- Salazar Casa
- Schätz
- Selema
- Solotar
- Studio 101
- Tenda Da Sole
- Tolder
- Urban Tao
- Vilon Recoleta Hotel
- Vintage Girair
- Walmer
- WDLight
- Yale
Cuándo y dónde es La Noche del Diseño
- Fechas: jueves 16 de octubre de 2025
- Sede: Distrito Arenales; Arenales y Juncal entre Montevideo y Cerrito, y transversales
- Horarios: de 18 a 21
- Entradas: acceso gratuito
