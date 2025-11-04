La Noche de los Museos en los Bares Notables: horarios, direcciones y shows en vivo

La edición 21ª de la Noche de los Museos se realiza el sábado 8 de noviembre, de 19.00 a 2, en más de 300 espacios culturales de la ciudad de Buenos Aires. La programación oficial confirma un circuito especial en siete Bares Notables, con entrada libre y sin costo, y aviso de suspensión en caso de lluvia.

Para favorecer los traslados, ese día habrá colectivos gratis (con pase especial), Ecobici con pase sin costo y subtes gratuitos sin necesidad de pase; además, las líneas B y D extenderán servicio hasta 2, con estaciones habilitadas para el horario extendido.

Saint Moritz Claudio Larrea - Brando

Los siete Bares Notables que participan de la Noche de los Museos

La Perla (Av. Don Pedro de Mendoza 1899, La Boca)

Confitería Saint Moritz (Esmeralda 894, San Nicolás)

Museo Fotográfico Simik (Av. Federico Lacroze 3901, Chacarita)

La Puerto Rico (Alsina 420, Montserrat)

Bar Portuario (Pinzón 102, La Boca)

La Flor de Barracas (Suárez 2095, Barracas)

La Academia (Montevideo 341, San Nicolás)

El Museo Fotográfico Simik en Chacarita Ricardo Pristupluk - La Nacion

La programación de La Noche de los Museos en los Bares Notables

En todos los casos la entrada es libre y sin costo en el marco de La Noche de los Museos

19.00 — La Perla: Pablo Farhat – Sebastián Gangi, música clásica, popular y académica. Farhat (violín) y Gangi (piano) reversionan a grandes compositores argentinos desde una raíz folklórica y formación clásica: mirada criolla sobre la música de cámara y enfoque camerístico de ritmos populares nacionales.

Pablo Farhat – Sebastián Gangi, música clásica, popular y académica. Farhat (violín) y Gangi (piano) reversionan a grandes compositores argentinos desde una raíz folklórica y formación clásica: mirada criolla sobre la música de cámara y enfoque camerístico de ritmos populares nacionales. 19.30 — Confitería Saint Moritz: Walther Castro – Esteban Morgado, tango. Castro (bandoneón), compositor y arreglador ganador de un Grammy Latino, se cruza con el guitarrista y compositor Esteban Morgado para un set de diálogo bandoneón–guitarra: tangos propios, clásicos de todas las épocas y Piazzolla.

Walther Castro – Esteban Morgado, tango. Castro (bandoneón), compositor y arreglador ganador de un Grammy Latino, se cruza con el guitarrista y compositor Esteban Morgado para un set de diálogo bandoneón–guitarra: tangos propios, clásicos de todas las épocas y Piazzolla. 20.30 — La Puerto Rico: Víctor Simón – Irene Cadario, folklore y música latinoamericana. Cadario (violín) y Simón (piano) alternan música popular argentina y composiciones originales, con foco en la intensidad expresiva, la escucha mutua y un lenguaje personal entre tradición y contemporaneidad.

Víctor Simón – Irene Cadario, folklore y música latinoamericana. Cadario (violín) y Simón (piano) alternan música popular argentina y composiciones originales, con foco en la intensidad expresiva, la escucha mutua y un lenguaje personal entre tradición y contemporaneidad. 21.00 — Bar Portuario: La Dupla, música argentina y latinoamericana. Dúo integrado por Nili Grieco (flauta) y Juan Gallino (guitarra), con relecturas acústicas de cancioneros regionales y cruces de timbres entre viento y cuerda.

La Dupla, música argentina y latinoamericana. Dúo integrado por Nili Grieco (flauta) y Juan Gallino (guitarra), con relecturas acústicas de cancioneros regionales y cruces de timbres entre viento y cuerda. 21.00 — Museo Fotográfico Simik: Dúo Greco–Enrich + muestra de pintura Cotidianas (@patopintora). Tango en formación de dos bandoneones, entre la improvisación y arreglos originales; además, se podrá recorrer la muestra en el bar–museo.

Dúo Greco–Enrich + muestra de pintura (@patopintora). Tango en formación de dos bandoneones, entre la improvisación y arreglos originales; además, se podrá recorrer la muestra en el bar–museo. 22.30 — La Flor de Barracas: Pablo Fraguela – Ricardo Cánepa, tango. Fraguela (pianista, compositor y director artístico de La Grela; acompañó a Suna Rocha, Horacio Molina, Lidia Borda, entre otros) y Cánepa (contrabajista de la Orquesta del Teatro Colón) presentan tangos de todas las épocas y obras propias con arreglos renovadores.

Pablo Fraguela – Ricardo Cánepa, tango. Fraguela (pianista, compositor y director artístico de La Grela; acompañó a Suna Rocha, Horacio Molina, Lidia Borda, entre otros) y Cánepa (contrabajista de la Orquesta del Teatro Colón) presentan tangos de todas las épocas y obras propias con arreglos renovadores. 23.00 — La Academia: Erika Di Salvo – Miguel Pereiro, tango. Di Salvo (violinista, compositora y directora; actuaciones bajo la dirección de A. Stamponi, O. Piro y N. Marconi) y Pereiro (pianista, compositor y arreglador; director en casas de tango y acompañante de Raúl Lavié) proponen un recorrido por distintas etapas del género con pasajes de improvisación.

La Confitería La Puerto Rico tiene más de 120 años de historia Fabian Marelli - LA NACION

Transporte público gratis

Colectivos gratis: todas las líneas, de 18.00 a 3.00. Requiere presentar el pase especial en PDF disponible en la web oficial del evento.

todas las líneas, de 18.00 a 3.00. Requiere presentar el en PDF disponible en la web oficial del evento. Ecobici: pase “La Noche de los Museos” con hasta cuatro viajes de 45 minutos entre 19.00 y 3.00.

pase “La Noche de los Museos” con hasta cuatro viajes de 45 minutos entre 19.00 y 3.00. Subte y Premetro gratis: sin pase especial. Líneas A, E, C, H y Premetro gratis desde 18.00 hasta cierre habitual; líneas B y D con horario extendido hasta 2.00. Estaciones habilitadas para el extendido: – Línea D: Congreso, Olleros, Palermo, Scalabrini Ortiz, Pueyrredón, Callao, 9 de Julio y Catedral. – Línea B: Rosas, Lacroze, Dorrego, Ángel Gallardo, Medrano, Pueyrredón, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem.

Datos clave de la Noche de los Museos en Bares Notables