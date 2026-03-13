La “perla perdida” que se esconde dentro del Teatro Colón y es ideal para visitar el fin de semana

Alejado del barullo y el ruido de la ciudad, en uno de los laterales del reconocido Teatro Colón, debajo del Hall Central, se encuentra una confitería icónica y un tanto oculta: Blue Pasaje de los Carruajes, un lugar que une la historia y la elegancia para ofrecerle una experiencia única a los comensales.

Distinto a otras confiterías porteñas, este espacio —que abre de lunes a domingo de 8 de la mañana a 12 de la noche— promete ser un viaje en el tiempo al siglo XX, mediante la exclusividad y sofisticación que tanto la caracterizan. “Intentamos que sea una experiencia inmersiva que acompañe las obras del teatro”, sostuvo Gastón Storace, el chef del establecimiento, en diálogo con LA NACION.

Gastón Storace, el chef de la confitería Blue Pasaje de los Carruajes

La historia detrás del lugar

Este sitio se destaca por su ubicación y sus antecedentes. Lo que hoy se conoce como una confitería, en el año 1908 era un pasaje utilizado por las mujeres de la elite de la Ciudad de Buenos Aires para ingresar al teatro cuando llovía, con el fin de no mojarse. Además, funcionaba como una vía de ingreso para las viudas, quienes no podían ser vistas en público o en eventos sociales.

Blue Pasaje de los Carruajes

Todo eso cambió cuando llegaron los automóviles y el pasaje quedó en penumbras: al bajarse de los vehículos, las damas caminaban por la alfombra roja, algo que era visto como un comportamiento de las personas de la clase alta porteña. Por lo que, recién en 2004, cuando el Teatro Colón se sometió a una serie de remodelaciones integrales, este espacio se transformó en lo que hoy se conoce como el Pasaje de los Carruajes, lo que fusionó años de historia con el mundo de la gastronomía.

Blue Pasaje de los Carruajes se encuentra sobre la calle Tucumán

El encuentro entre la comida con la elegancia del arte

El café cuenta con un amplio menú que se adapta a todos los momentos del día. Por la mañana ofrecen desayunos completos, con una patisserie del más alto nivel. Para el almuerzo tienen opciones de brunch y High Tea; y por la noche, cuentan con un menú fijo de diez platos con guiños al arte y la arquitectura.

Blue Pasaje de los Carruajes abre sus puertas de lunes a domingo (Foto: Gentileza Blue Pasaje de los Carruajes)

Lo que hace tan mágico al lugar es que, de acuerdo a las obras que se encuentren en el Colón, ofrecen dos platos relacionados. Al respecto, su chef reveló: “Buscamos que el menú sea otra obra que acompañe; para cada una de las obras, creamos un menú específico”. Sobre cómo lo logran, Storace explicó: “Tenemos que entender que es lo que pasa con la obra, entenderla, visualizarla, por ejemplo con el Lago de los Cisnes, y luego con el equipo hacer que el espectador continúe con esa experiencia en la comida”.

Además de esta experiencia 360, también existen los “encuentros de sentidos”, reuniones que se caracterizan por sumergir a los visitantes en diferentes temáticas, por ejemplo “El ritual del Té”, donde especialistas sobre el tema hablan al respecto mientras se ofrecen degustaciones y música en vivo.

"Experiencias de sentido" en el Pasaje de los Carruajes (Instagram: @pasajedeloscarruajes.gl)

Asimismo, estas experiencias también ofrecen “Gala de los Carruajes”, donde artistas del Teatro Colón iluminan el pasaje y los visitantes disfrutan de un menú de tres pasos creado especialmente para la ocasión.

Menú De 3 Pasos Inspirado En El Programa Mixto De Ballet Del Teatro Colón. Una Experiencia De Ar

Gaston Storace aseguró que el Blue Pasaje de los Carruejaes es ideal tanto para jóvenes como para grandes: “Uno tiende a pensar que es para gente grande, pero con los años que llevo, nos visita gente de todas las edades. Jóvenes que se integran a las propuestas, entonces en la confitería te podes encontrar con una pareja de 30 años, hasta una mesa de señoras de 60 años.”

Es por ello que este lugar recóndito de Buenos Aires, vestido por el arte y la gastronomía refinada, es una perla perdida dentro de la inmensidad del Teatro Colón que nadie se debería perder.