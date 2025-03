Linkin Park vuelve a la Argentina: cuándo es el show y cómo comprar las entradas

La banda Linkin Park vuelve a la Argentina y por eso muchas personas se preguntan cuándo es el show y cómo comprar las entradas.

El grupo que surgió en los 2000 en Agoura Hills, Los Ángeles, California, regresará al país el próximo 31 de octubre como parte de su Zero World Tour, en el que presentan su último disco, From Zero. Este LP surge de la formación con la que Linkin Park regresó a la escena, siete años después del suicidio de su cantante original, Chad Bennington.

"The Emptiness Machine", la nueva canción de Linkin Park

Aunque para muchos la banda emblema del nü-metal no tendría continuidad después de la muerte de Bennington, que además de ser la voz también era una de las usinas creativas del grupo, la música los llevó a renacer con el mismo nombre, pero Emily Armstrong -conocida por muchos por haber fundado el grupo Dead Sara- como vocalista.

La noticia fue recibida con euforia por la mayoría de los fans de Linkin Park, cuando fue revelada el pasado 5 de septiembre con videos de ella cantando “Lost” y “Numb”, dos de los hits del grupo, como así también “The Emptiness Machine”, single de su más reciente lanzamiento.

Si bien su nuevo rol en Linkin Park recién se conoció ahora, en una reciente entrevista con Billboard, el cofundador y co-compositor del grupo Mike Shinoda reveló que el primer contacto de Emily con el grupo se dio en 2019, cuando empezaron a trabajar en canciones y grabaciones juntos. El año pasado le propusieron sumarse al grupo para algunas fechas que tenían en agenda y ella dijo que sí.

Emily Armstrong al frente de la emblemática banda Linkin Park en un show en Los Angeles (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Jordan Strauss - Invision

La novedad ya se convirtió en status quo, y Armstrong cantó en las primeras presentaciones que la banda hizo de su nuevo álbum. Ahora, vendrán a la Argentina para continuar recibiendo a sus fanáticos con los clásicos del grupo pero también música nueva.

Cuándo es el show de Linkin Park en la Argentina

Linkin Park anunció que volverá a la Argentina el próximo 31 de octubre, con un recital programado en el Parque de la Ciudad en Buenos Aires. Este lugar está ubicado en el sur de la capital nacional, más precisamente Avenida General Francisco Fernández de la Cruz al 4000, tiene capacidad para 70.000 personas.

Como se mencionó, el concierto de Linkin Park en la Argentina va a ser parte de la gira “Zero World Tour”, cuya pata latinoamericana también incluye paradas en Brasil, Chile, Colombia y Perú.

Cómo comprar entradas para el show de Linkin Park en la Argentina

Las entradas para ver a Linkin Park en la Argentina el próximo 31 de octubre todavía no están disponibles, pero estarán en distintas instancias de venta. Todas se realizarán a través de la web de la empresa All Access.

La preventa de los tickets se hará el próximo martes 1° de abril, cuando se realizará a partir de las 10 para los clientes del Banco Santander con American Express. La venta general se va a realizar a la misma hora, pero el jueves 3. En ambos casos, los interesados podrán acceder a 6 cuotas sin interés, en caso de que sean clientes del Banco Santander. Desde el sitio, aclaran que “los precios no incluyen el service charge”.