Nathy Peluso toca gratis en Camping BA: cuándo y dónde es el show y la grilla completa de artistas

El sábado 20 de septiembre, el Planetario Galileo Galilei será escenario de una jornada de música en vivo con curaduría de Camping BA: un festival gratuito, al aire libre y con formato familiar en el corazón de Palermo. La propuesta se extiende de 14 a 21, con grilla escalonada y cierres de alto voltaje.

El foco del festival combina artistas de referencia en el pop latinoamericano, nombres emergentes de la nueva ola y un cierre de baile a cargo de Nathy Peluso, que presenta su fiesta CLUB GRASA en formato DJ set, bajo el espíritu de celebración que define a Camping BA.

Zell Camping BA

La celebración marca los diez años de Camping, espacio clave para la escena porteña que empezó como bar con música emergente en la terraza del Buenos Aires Design, mutó a venue en los jardines del Museo de Arquitectura (MARQ) en Retiro y se convirtió en un espacio de culto para la música en vivo.

Por el escenario de este festival pasaron centenares de artistas y se vivieron los primeros shows de artistas que luego serían referentes, como Ca7riel y Paco Amoroso, Zoe Gotusso, Conociendo Rusia, Marilina Bertoldi y Bándalos Chinos, entre muchos otros.

La sede elegida —el entorno del Planetario— concentra accesos amplios, pulmones verdes y una postal reconocible para una tarde larga de shows.

Marttein x Juana Rozas Camping BA

Cuándo y dónde es Camping BA en Palermo

Fecha: sábado 20 de septiembre

sábado 20 de septiembre Horarios: de 14 a 21

de 14 a 21 Sede: Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán, Palermo)

Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán, Palermo) Acceso: entrada libre y gratuita

Nathy Peluso presenta CLUB GRASA Camping BA

Programación y artistas de Camping BA

14.00 — Vinocio: banda distinguida por la fusión y la experimentación, con un trabajo constante por expandir las fronteras de su propia música

banda distinguida por la fusión y la experimentación, con un trabajo constante por expandir las fronteras de su propia música 15.20 — Cerounno y Vinyltracker: revelación destacada del hip hop argentino en 2024 junto a su productor Vinyltracker; un estilo tan característico como carismático que logró identificar a una gran masa de oyentes del género

revelación destacada del hip hop argentino en 2024 junto a su productor Vinyltracker; un estilo tan característico como carismático que logró identificar a una gran masa de oyentes del género 16.15 — Zell: artista urbano que, en poco tiempo, consolidó un sello propio; lanzó discos cada vez más ambiciosos y giró por Argentina, Uruguay, España y México

artista urbano que, en poco tiempo, consolidó un sello propio; lanzó discos cada vez más ambiciosos y giró por Argentina, Uruguay, España y México 17.20 — Marttein x Juana Rozas: dúo que cruza canción pop con bases electrónicas; Marttein se presenta junto a Juana Rozas, una de las voces más originales de la nueva escena argentina

dúo que cruza canción pop con bases electrónicas; Marttein se presenta junto a Juana Rozas, una de las voces más originales de la nueva escena argentina 18.25 — Álex Anwandter: músico, compositor, productor y director chileno, referente del pop latinoamericano contemporáneo; con cuatro discos solistas marcó hitos en la música en español, explorando el pop, el disco, la electrónica y la canción política

músico, compositor, productor y director chileno, referente del pop latinoamericano contemporáneo; con cuatro discos solistas marcó hitos en la música en español, explorando el pop, el disco, la electrónica y la canción política 19.30 — Nathy Peluso presenta CLUB GRASA (DJ set): fiesta curada y conducida por Nathy Peluso, que convoca a DJs de la escena underground para un cierre de baile y diversión



