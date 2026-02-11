Noches de Verano en Villa Crespo: cuándo y dónde es la ruta de librerías con show de Kevin Johansen y Liniers

El jueves 12 de febrero, de 19 a 23, se realizará Noches de Verano – Edición Villa Crespo con un recorrido por la Ruta de las Librerías de Barrio desde las 19, con programación especial en cada local. La idea es moverse a pie, entrar y salir, descubrir catálogos y actividades pensadas para esa noche. El cierre será con un show de Kevin Johansen y Liniers, con música y dibujo en vivo.

Kevin Johansen y Liniers cierran Noches de Verano en Villa Crespo Gentileza

En paralelo, el barrio suma “encuentros sonoros y literarios” en puntos estratégicos. Son tres cruces de calles seleccionados y escalonados en el tiempo, para que el público pueda desplazarse y llegar a cada instancia.

La iniciativa organizada por el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como parte de Verano en la Ciudad y BA 24 incluye promociones y beneficios en comercios gastronómicos del barrio se sumarán con propuestas especiales.

Programación y actividades destacadas

Cruces sonoros y literarios (por horario)

21.00: Darwin y Loyola (Garito Loyola), con Ilan Amores y Maia Tarcic.

21.30: Acevedo y Castillo (Joya), encuentro de piano y poesía a cargo de Julián Tenembaum y Carla Quevedo.

22.00: Thames y Velasco (Mercat Villa Crespo), show final con Kevin Johansen y Liniers, con música y dibujo en vivo.

Ruta de las Librerías de Barrio

Noches de Verano en Villa Crespo: cuándo y dónde es la ruta de librerías con cruces sonoros y show de Kevin Johansen con Liniers Gentileza/Irina Dambrauskas

Participan diez librerías de Villa Crespo con propuestas especiales durante la noche desde las 19:

El libro de arena,

Casa PAM!,

Linda Linda Librería,

Aristipo,

PUNC,

Capitán Barato,

Verne,

Mandrágora libros,

Fetiche y

Obsidiana Comics.

Restaurantes que participan

Malvón es uno de los restaurantes que participan de Noches de Verano en Villa Crespo Gentileza/Alex Casas

Malvón

Cucha del pari

UNI SOJU BAR

Almíbar pizza & vermut

Inverso Café

Koi Dumplings

Bao burger

Aguirre 700 - Red Diamond Drinks

10 Recetas Japonesas

Tabi sushi Izakaya

El Papi Talo

Las nonas Ramona petrona

Garito Loyola

La emblemática parrilla Madre Rojas participa de Noches de Verano en Villa Crespo Gentileza

Pizzería Angelín

Madre Rojas

Bodegón Los Hermanos

La parrilla de Luli

Harajuku station

Borra cafe

La tortillería

Sampa

Alcanfor

Los Bohemios

Ian

Espaciopinta

Mapa de circuito gastronómico y activaciones

Cuándo y dónde es Noches de Verano – Edición Villa Crespo