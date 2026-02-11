LA NACION

Noches de Verano en Villa Crespo: cuándo y dónde es la ruta de librerías con show de Kevin Johansen y Liniers

Este 12 de febrero, de 19 a 23, con programación en diez espacios del barrio, intervenciones en esquinas y beneficios gastronómicos para quienes recorran el circuito

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
En Noches de Verano en Villa Crespo participan diez librerías con propuestas especiales durante la noche desde las 19
En Noches de Verano en Villa Crespo participan diez librerías con propuestas especiales durante la noche desde las 19Gentileza/Irina Dambrauskas

El jueves 12 de febrero, de 19 a 23, se realizará Noches de Verano – Edición Villa Crespo con un recorrido por la Ruta de las Librerías de Barrio desde las 19, con programación especial en cada local. La idea es moverse a pie, entrar y salir, descubrir catálogos y actividades pensadas para esa noche. El cierre será con un show de Kevin Johansen y Liniers, con música y dibujo en vivo.

Kevin Johansen y Liniers cierran Noches de Verano en Villa Crespo
Kevin Johansen y Liniers cierran Noches de Verano en Villa CrespoGentileza

En paralelo, el barrio suma “encuentros sonoros y literarios” en puntos estratégicos. Son tres cruces de calles seleccionados y escalonados en el tiempo, para que el público pueda desplazarse y llegar a cada instancia.

La iniciativa organizada por el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como parte de Verano en la Ciudad y BA 24 incluye promociones y beneficios en comercios gastronómicos del barrio se sumarán con propuestas especiales.

Programación y actividades destacadas

Cruces sonoros y literarios (por horario)

  • 21.00: Darwin y Loyola (Garito Loyola), con Ilan Amores y Maia Tarcic.
  • 21.30: Acevedo y Castillo (Joya), encuentro de piano y poesía a cargo de Julián Tenembaum y Carla Quevedo.
  • 22.00: Thames y Velasco (Mercat Villa Crespo), show final con Kevin Johansen y Liniers, con música y dibujo en vivo.

Ruta de las Librerías de Barrio

Noches de Verano en Villa Crespo: cuándo y dónde es la ruta de librerías con cruces sonoros y show de Kevin Johansen con Liniers
Noches de Verano en Villa Crespo: cuándo y dónde es la ruta de librerías con cruces sonoros y show de Kevin Johansen con LiniersGentileza/Irina Dambrauskas

Participan diez librerías de Villa Crespo con propuestas especiales durante la noche desde las 19:

  • El libro de arena,
  • Casa PAM!,
  • Linda Linda Librería,
  • Aristipo,
  • PUNC,
  • Capitán Barato,
  • Verne,
  • Mandrágora libros,
  • Fetiche y
  • Obsidiana Comics.

Restaurantes que participan

Malvón es uno de los restaurantes que participan de Noches de Verano en Villa Crespo
Malvón es uno de los restaurantes que participan de Noches de Verano en Villa CrespoGentileza/Alex Casas
  • Malvón
  • Cucha del pari
  • UNI SOJU BAR
  • Almíbar pizza & vermut
  • Inverso Café
  • Koi Dumplings
  • Bao burger
  • Aguirre 700 - Red Diamond Drinks
  • 10 Recetas Japonesas
  • Tabi sushi Izakaya
  • El Papi Talo
  • Las nonas Ramona petrona
  • Garito Loyola
La emblemática parrilla Madre Rojas participa de Noches de Verano en Villa Crespo
La emblemática parrilla Madre Rojas participa de Noches de Verano en Villa CrespoGentileza
  • Pizzería Angelín
  • Madre Rojas
  • Bodegón Los Hermanos
  • La parrilla de Luli
  • Harajuku station
  • Borra cafe
  • La tortillería
  • Sampa
  • Alcanfor
  • Los Bohemios
  • Ian
  • Espaciopinta

Mapa de circuito gastronómico y activaciones

Cuándo y dónde es Noches de Verano – Edición Villa Crespo

  • Fecha: jueves 12 de febrero
  • Horario: de 19 a 23
  • Dónde: Villa Crespo, con cruces en Darwin y Loyola; Acevedo y Castillo; y cierre en Thames y Velasco
LA NACION
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas
  1. Denunciaron a Juan Román Riquelme por presunta adulteración del listado de socios adherentes
    1

    Boca: un funcionario del Gobierno denunció a Riquelme por presuntas irregularidades en el sistema de socios adherentes

  2. Perla Caron: un matrimonio que terminó en escándalo y la tragedia que marcó su vida
    2

    Los amores de Perla Caron: un matrimonio que terminó en escándalo y la tragedia que marcó su vida

  3. Punto por punto, las concesiones que hizo el Gobierno para aprobar la reforma laboral
    3

    Reforma laboral: punto por punto, los cambios y concesiones que hizo el Gobierno para intentar aprobar el proyecto

  4. La física de origen cubano que construyó un avión a los 14 años y cuyo trabajo fue citado por Stephen Hawking
    4

    La física de origen cubano que construyó un avión a los 14 años y cuyo trabajo fue citado por Stephen Hawking