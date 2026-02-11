Noches de Verano en Villa Crespo: cuándo y dónde es la ruta de librerías con show de Kevin Johansen y Liniers

Este 12 de febrero, de 19 a 23, con programación en diez espacios del barrio, intervenciones en esquinas y beneficios gastronómicos para quienes recorran el circuito
El jueves 12 de febrero, de 19 a 23, se realizará Noches de Verano – Edición Villa Crespo con un recorrido por la Ruta de las Librerías de Barrio desde las 19, con programación especial en cada local. La idea es moverse a pie, entrar y salir, descubrir catálogos y actividades pensadas para esa noche. El cierre será con un show de Kevin Johansen y Liniers, con música y dibujo en vivo.
En paralelo, el barrio suma “encuentros sonoros y literarios” en puntos estratégicos. Son tres cruces de calles seleccionados y escalonados en el tiempo, para que el público pueda desplazarse y llegar a cada instancia.
La iniciativa organizada por el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como parte de Verano en la Ciudad y BA 24 incluye promociones y beneficios en comercios gastronómicos del barrio se sumarán con propuestas especiales.
Programación y actividades destacadas
Cruces sonoros y literarios (por horario)
- 21.00: Darwin y Loyola (Garito Loyola), con Ilan Amores y Maia Tarcic.
- 21.30: Acevedo y Castillo (Joya), encuentro de piano y poesía a cargo de Julián Tenembaum y Carla Quevedo.
- 22.00: Thames y Velasco (Mercat Villa Crespo), show final con Kevin Johansen y Liniers, con música y dibujo en vivo.
Ruta de las Librerías de Barrio
Participan diez librerías de Villa Crespo con propuestas especiales durante la noche desde las 19:
- El libro de arena,
- Casa PAM!,
- Linda Linda Librería,
- Aristipo,
- PUNC,
- Capitán Barato,
- Verne,
- Mandrágora libros,
- Fetiche y
- Obsidiana Comics.
Restaurantes que participan
- Malvón
- Cucha del pari
- UNI SOJU BAR
- Almíbar pizza & vermut
- Inverso Café
- Koi Dumplings
- Bao burger
- Aguirre 700 - Red Diamond Drinks
- 10 Recetas Japonesas
- Tabi sushi Izakaya
- El Papi Talo
- Las nonas Ramona petrona
- Garito Loyola
- Pizzería Angelín
- Madre Rojas
- Bodegón Los Hermanos
- La parrilla de Luli
- Harajuku station
- Borra cafe
- La tortillería
- Sampa
- Alcanfor
- Los Bohemios
- Ian
- Espaciopinta
Mapa de circuito gastronómico y activaciones
Cuándo y dónde es Noches de Verano – Edición Villa Crespo
- Fecha: jueves 12 de febrero
- Horario: de 19 a 23
- Dónde: Villa Crespo, con cruces en Darwin y Loyola; Acevedo y Castillo; y cierre en Thames y Velasco
