Festival de tragos: cuándo y dónde es el carnaval de bares con bartenders invitados de todo el mundo

Referentes de la mixología internacional desembarcarán en Buenos Aires para un fin de semana de cócteles, música y cultura. Llega una nueva edición de El Gran Corso de los Monos, una fiesta que va camino a convertirse en un clásico en la ciudad. Del 15 al 19 de febrero, Tres Monos, el bar palermitano reconocido como el Mejor bar de América del Sur y en el puesto número 10 del World’s 50 Best Bars 2025, sale a la calle con una celebración que combina el carnaval, la coctelería y la vida barrial.

“A lo largo de toda América Latina, el carnaval se celebra de distintas maneras; cada país tiene sus costumbres y desfiles. Queremos invitarlos a esta nueva edición de nuestro propio desfile de bares. Una manera de dar a conocer la cultura de Buenos Aires en el mundo”, explica Charly Aguinsky, uno de los organizadores.

El anti San Valentín en Uptown Bar Uptown

Durante cuatro días se vivirá una fiesta. Tres Monos, junto a sus bares hermanos La Uat y Víctor Audio Bar y lugares amigos, contará con una agenda que incluirá visitas internacionales, con bartenders de Europa, Asia y América Latina, con encuentros, talleres y el festejo por el primer aniversario de Víctor Audio Bar (que en su año debut entró en el puesto número 87 de World’s 50 Best Bars).

Se espera a Holly Graham, bartender de Tokyo Confidential de Japón; Millie Tang, desde París; Agustín “Poroto” Enríquez Pérez, de Bakers’s Bar de Montevideo.

La programación del Coros de los Monos

Viernes 13 de febrero: Comenzará el corso y los visitantes podrán realizar una recorrida por bares porteños para conocer el trabajo de sus colegas locales.

Domingo 15: la noche más esperada

A las 21, se celebra El Gran Corso de los Monos . Los bartenders Holly Graham, Millie Tang y Agustín “Poroto” Enríquez Pérez tomarán la barra de Tres Monos (Guatemala 4899) con un guest donde desplegarán su talento con cócteles exclusivos. Además, la murga El Rechifle de Palermo recorrerá la calle Thames acompañada por músicos, bailarines y vecinos.

El Gran Corso de Tres Monos - Carnaval y cócteles en Tres Monos y en la Uat Tres Monos

Lunes 16

A las 15, los bartenders internacionales conocerán La Escuelita, el proyecto de formación en gastronomía, bebidas y hospitalidad que Tres Monos impulsa junto a Niño Gordo en el barrio Padre Carlos Mugica. En ese marco, se realizará la charla Women in Hospitality, con la participación de Margarita Sader, Sandra Lawrence, Millie Tang, Holly Graham, Inés de los Santos, Sofía Miró, Mona Gallosi y Juliana Simon, sobre el rol de las mujeres en la industria.

A las 19 celebrarán el cuarto aniversario de La Chintonería en el Pasaje Echeverría (Echeverría 1677, Barrio Chino).

En Backroom (Jorge Luis Borges 1975), a las 22.30 será el turno del Colombia Takeover de Back Ruda y Bar Carmen.

Martes 17

Desde las 20 se celebra el primer aniversario de Víctor Audio Bar (Soler 5130). Allí reciben al bartender de Baltra Bar de México José Luis León, y a Ludovico De Biaggi de Tegui Barra.

Miércoles 18

A las 19, el cierre del Corso inicia en Punto Mona (Fraga 93) de Mona Gallosi y Beats Bar & Carnaval.

Le sigue CoChinChina a las 21 con la participación de Giacomo Giannotti y Margarita Sader, de Paradiso Barcelona.

Este festival coctelero invita a descubrir la riqueza de la mixología desde la ciudad de Buenos Aires. Con actividades programadas que ponen el foco en la hospitalidad como experiencia urbana y construcción de comunidad.

Cuándo y dónde es El Gran Corso de los Monos