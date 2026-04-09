Nuevas aperturas y clásicos para comer en uno de los barrios con más movimiento gastronómico

Del mediterráneo a la cocina china tradicional, de barras de alta cocina a cantinas, cafés y bistrós; una guía con 10 direcciones para agendar entre aperturas recientes, novedades y clásicos que siguen vigentes
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Recoleta suma aperturas, nuevos formatos y propuestas que amplían la oferta para salir a comer. Hay desde restaurantes de inspiración mediterránea y cocina china tradicional hasta barras de alta cocina, cafés, cantinas y espacios con coctelería de autor.
La selección también incluye clásicos que mantienen vigencia y lugares pensados para distintos planes: almuerzos, cenas, brunch, tapeo y salidas con amigos, en pareja o en familia.
Cocina mediterránea con influencias de Israel, Grecia, Marruecos y Libia
Allenby abrió en Recoleta Urban Mall con una propuesta de cocina mediterránea que toma sabores, técnicas y tradiciones de Israel, Grecia, Marruecos y Libia. Al frente de la cocina están Gastón Caretti y Martín Bologovitz, con Alejo Waisman como chef ejecutivo.
En la carta se destacan el hummus, el labne, la shakshuka jaffa y el pastrami al Josper. También ofrece platos como bureka de queso feta y muzzarella, mousakka de Mykono y pizzas al horno a leña. El espacio cuenta con salón, terraza exterior, cafetería, pastelería y coctelería.
¿Dónde? Vicente López 2056. Instagram: @allenby_restaurante.
Cocina china tradicional en una nueva apuesta de Karina Gao
Después del local de Belgrano, Karina Gao abrió Gao con una propuesta centrada en la cocina china tradicional. La carta incluye wontons, baos, tángcu yú, arroz salteado, vegan mapo tofu, fideos con salsa de maní y ramen chino con costillar estofado.
¿Dónde? Av. Presidente Roberto M. Ortiz 1815. Reservas: vía Woki. Instagram: @gaoresto
Restaurante y cafetería en una casona histórica
Muyè abrió en una casona histórica que perteneció al sobrino del presidente Carlos Pellegrini. El espacio funciona como restaurante y cafetería, con 40 cubiertos en el salón y otros 40 en un jardín interno calefaccionado.
Su menú para todo el día va desde huevos turcos con yogur griego y french toast con higos y mascarpone hasta moqueca de camarones y pesca blanca en salsa de tomate, coco y chiles.
También hay ñoquis trufados, milanesa de bife de chorizo con puré de papas y maíz y opciones dulces como flan de coco keto con dulce de leche sin azúcar o cremoso de chocolate con aceite de oliva y sal marina. Para acompañar, ofrece coctelería de autor, jugos prensados en frío, limonadas, licuados, infusiones y cafetería.
¿Dónde? Ayacucho 1563. Instagram: @somosmuye.
Barra de alta cocina y brunch en el regreso de un proyecto emblemático
Después de TeguiCafé, inaugurado en 2025, TeguiBarra representa una nueva etapa en el regreso de Tegui, el proyecto de Germán Martitegui. La propuesta combina platos icónicos de Tegui y de Marti con clásicos de bistró, en una experiencia pensada para comer en la barra frente a la cocina abierta.
La carta incluye rillettes de trucha, tartar de lomo con su cremona, ojo de bife, confit de pato, pastas y pesca del día. También suma alternativas sin gluten. A eso se agregan los almuerzos, con el mismo menú de la noche o platos especiales de una carta corta que cambia cada semana. La coctelería está a cargo de Ludovico De Biaggi y los sábados, domingos y feriados hay brunch, con y sin reserva.
¿Dónde? Rodríguez Peña 1973. Reservas: al +54-9-11-6601-2500 y por Meitre. Instagram: @tegui_casa
Fine dining, café y almuerzos sobre una esquina tradicional
Presencia funciona sobre una esquina tradicional, en Av. Alvear y Montevideo, con una propuesta nocturna de fine dining y cocina a cargo del chef Rodrigo Da Costa. Desde abril también sumó almuerzos, disponibles de lunes a sábados.
Además, el proyecto incluye Presencia Gran Café, con pastelería, cafetería y opciones de almuerzo.
¿Dónde? Presencia: Montevideo 1789. Presencia Gran Café: Av. Alvear 1600. Reservas: por Meitre. Instagram: @presenciarestaurant / @presenciagrancafe.
Tapeo, opciones sin TACC y pastas hechas a mano
Amano se presenta como un punto de encuentro para salidas en pareja, con amigos o en familia. Tiene terraza al frente, salón y patio posterior, y una carta que combina tapeo y platos principales.
Entre las entradas aparecen los peludines, los buñuelos de kale y espinaca, la degustación de empanadas y los chipirones a la plancha. Entre los principales, ojo de bife, milanesa y salmón. Uno de sus focos está en las pastas hechas a mano con masa madre, con opciones como gnocchi a la manteca de pistacho, tortellini rellenos de tres quesos, sorrentinos de mariscos y pappardelle funghi. También ofrece opciones sin TACC.
¿Dónde? Peña 228. Instagram: @somosamano.
Un bistró de quesos y coctelería en un petit hotel
Porte Bar abrió en agosto de 2025 en la planta baja de un petit hotel. La propuesta combina cocina de bistró, una selección de quesos, coctelería y vinos. La carta de quesos está organizada por categorías y reúne distintos estilos y maduraciones, con opciones como stracciatella, reblochón, mariello, morbier y pecorino.
También prepara raclette con peras y pickles, tartiflette con papas y panceta, Wellington de queso envuelto en hojaldre, charcutería artesanal, parmentier de cordero braseado y pastas artesanales.
En la barra, suma una carta de autor con cócteles inspirados en El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry.
¿Dónde? Azcuénaga 1268. Instagram: @porte.bar.
Cantina de impronta porteña con cocina a la leña
Cantina Recoleta abrió sobre la avenida Santa Fe con una propuesta que retoma la tradición de las cantinas porteñas y la adapta a distintos momentos del día. Tiene salón principal, terraza semitechada y una carta de impronta casera con cocina a la leña.
Entre sus platos aparecen el osobuco con polenta cremosa, el roast beef de cocción lenta, la fugazzetta rellena, las focaccias recién horneadas, las pastas artesanales y las minutas. Para acompañar, ofrece vermuts, vino por copa y cervezas. De lunes a viernes, excepto feriados, también suma un menú ejecutivo con plato principal, bebida y café o té.
¿Dónde? Av. Santa Fe 1430. Instagram: @cantinarecoleta.
Un clásico para quienes buscan una experiencia de fine dining
Entre los nombres ya instalados en el barrio, Roux sigue siendo una referencia para quienes buscan una experiencia de fine dining. El chef Martín Rebaudino propone una carta con platos como ostras, ceviche de pejerrey de la laguna de Chasicó, churro de papa con gravlax de trucha salmonada patagónica y crema ácida con limón marroquí y albondiguillas de ciervo con ñoquis de papa y morillas rellenas.
Entre los postres figura el erizo de merengue con sorbete de piña, gel de maracuyá, curd de limón, esferas de uva verde y hojas crocantes.
¿Dónde? Peña 2300. Reservas: por Meitre. Instagram: @rouxresto.
Sabores españoles con tapas, fideuá y paellas
El Burladero sigue siendo uno de los puntos de referencia para quienes buscan sabores de España. La carta incluye croquetas de calamar en su tinta, gambas al ajillo y degustación de tapas del día.
También ofrece callos a la madrileña, riñones al jerez, fideuá de frutos de mar, cabeza de cochinillo y distintas paellas, entre ellas la valenciana, la de mariscos y la de campo con pollo y conejo.
¿Dónde? Pte. J. E. Uriburu 1488. Instagram: @elburladerorestaurante.
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