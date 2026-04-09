Nuevas aperturas y clásicos para comer en uno de los barrios con más movimiento gastronómico

Recoleta suma aperturas, nuevos formatos y propuestas que amplían la oferta para salir a comer. Hay desde restaurantes de inspiración mediterránea y cocina china tradicional hasta barras de alta cocina, cafés, cantinas y espacios con coctelería de autor.

La selección también incluye clásicos que mantienen vigencia y lugares pensados para distintos planes: almuerzos, cenas, brunch, tapeo y salidas con amigos, en pareja o en familia.

Cocina mediterránea con influencias de Israel, Grecia, Marruecos y Libia

El salón de Allenby, la nueva apertura en Recoleta Allenby

Allenby abrió en Recoleta Urban Mall con una propuesta de cocina mediterránea que toma sabores, técnicas y tradiciones de Israel, Grecia, Marruecos y Libia. Al frente de la cocina están Gastón Caretti y Martín Bologovitz, con Alejo Waisman como chef ejecutivo.

Una cocina inspirada en los sabores, técnicas y tradiciones de Israel, Grecia, Marruecos y Libia Allenby

En la carta se destacan el hummus, el labne, la shakshuka jaffa y el pastrami al Josper. También ofrece platos como bureka de queso feta y muzzarella, mousakka de Mykono y pizzas al horno a leña. El espacio cuenta con salón, terraza exterior, cafetería, pastelería y coctelería.

¿Dónde? Vicente López 2056. Instagram: @allenby_restaurante.

Cocina china tradicional en una nueva apuesta de Karina Gao

El segundo restaurante con el sello de Karina Gao gao Resto

Después del local de Belgrano, Karina Gao abrió Gao con una propuesta centrada en la cocina china tradicional. La carta incluye wontons, baos, tángcu yú, arroz salteado, vegan mapo tofu, fideos con salsa de maní y ramen chino con costillar estofado.

El nuevo restaurante Gao gao Resto

¿Dónde? Av. Presidente Roberto M. Ortiz 1815. Reservas: vía Woki. Instagram: @gaoresto

Restaurante y cafetería en una casona histórica

Un jardín para hacer una pausa en Muyè Muye

Muyè abrió en una casona histórica que perteneció al sobrino del presidente Carlos Pellegrini. El espacio funciona como restaurante y cafetería, con 40 cubiertos en el salón y otros 40 en un jardín interno calefaccionado.

Platos sofisticados, vinos y cócteles en Muyé Muye

Su menú para todo el día va desde huevos turcos con yogur griego y french toast con higos y mascarpone hasta moqueca de camarones y pesca blanca en salsa de tomate, coco y chiles.

También hay ñoquis trufados, milanesa de bife de chorizo con puré de papas y maíz y opciones dulces como flan de coco keto con dulce de leche sin azúcar o cremoso de chocolate con aceite de oliva y sal marina. Para acompañar, ofrece coctelería de autor, jugos prensados en frío, limonadas, licuados, infusiones y cafetería.

¿Dónde? Ayacucho 1563. Instagram: @somosmuye.

Barra de alta cocina y brunch en el regreso de un proyecto emblemático

La nueva apertura de Germán Martitegui, TeguiBarra Tegui Barra

Después de TeguiCafé, inaugurado en 2025, TeguiBarra representa una nueva etapa en el regreso de Tegui, el proyecto de Germán Martitegui. La propuesta combina platos icónicos de Tegui y de Marti con clásicos de bistró, en una experiencia pensada para comer en la barra frente a la cocina abierta.

La propuesta de noche en TeguiBarra Tegui Barra

La carta incluye rillettes de trucha, tartar de lomo con su cremona, ojo de bife, confit de pato, pastas y pesca del día. También suma alternativas sin gluten. A eso se agregan los almuerzos, con el mismo menú de la noche o platos especiales de una carta corta que cambia cada semana. La coctelería está a cargo de Ludovico De Biaggi y los sábados, domingos y feriados hay brunch, con y sin reserva.

TeguiBarra, en el corazón de Recoleta Tegui Barra

¿Dónde? Rodríguez Peña 1973. Reservas: al +54-9-11-6601-2500 y por Meitre. Instagram: @tegui_casa

Fine dining, café y almuerzos sobre una esquina tradicional

La propuesta de fine dining sobre la Av. Alvear Presencia

Presencia funciona sobre una esquina tradicional, en Av. Alvear y Montevideo, con una propuesta nocturna de fine dining y cocina a cargo del chef Rodrigo Da Costa. Desde abril también sumó almuerzos, disponibles de lunes a sábados.

Además, el proyecto incluye Presencia Gran Café, con pastelería, cafetería y opciones de almuerzo.

Presencia también cuenta con un café y pastelería Presencia Gran Café

¿Dónde? Presencia: Montevideo 1789. Presencia Gran Café: Av. Alvear 1600. Reservas: por Meitre. Instagram: @presenciarestaurant / @presenciagrancafe.

Tapeo, opciones sin TACC y pastas hechas a mano

Entre las entradas de Amano aparecen los peludines, los buñuelos de kale y espinaca, la degustación de empanadas y los chipirones a la plancha. Gentileza Amano/Ornella Capone

Amano se presenta como un punto de encuentro para salidas en pareja, con amigos o en familia. Tiene terraza al frente, salón y patio posterior, y una carta que combina tapeo y platos principales.

Amanao cuenta con una terraza al frente y patio Amano

Entre las entradas aparecen los peludines, los buñuelos de kale y espinaca, la degustación de empanadas y los chipirones a la plancha. Entre los principales, ojo de bife, milanesa y salmón. Uno de sus focos está en las pastas hechas a mano con masa madre, con opciones como gnocchi a la manteca de pistacho, tortellini rellenos de tres quesos, sorrentinos de mariscos y pappardelle funghi. También ofrece opciones sin TACC.

¿Dónde? Peña 228. Instagram: @somosamano.

Un bistró de quesos y coctelería en un petit hotel

Porte, en la calle Azcuénaga Porte

Porte Bar abrió en agosto de 2025 en la planta baja de un petit hotel. La propuesta combina cocina de bistró, una selección de quesos, coctelería y vinos. La carta de quesos está organizada por categorías y reúne distintos estilos y maduraciones, con opciones como stracciatella, reblochón, mariello, morbier y pecorino.

Una selección de quesos Porte

También prepara raclette con peras y pickles, tartiflette con papas y panceta, Wellington de queso envuelto en hojaldre, charcutería artesanal, parmentier de cordero braseado y pastas artesanales.

Porte tiene una cocina de bistró Porte

En la barra, suma una carta de autor con cócteles inspirados en El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry.

¿Dónde? Azcuénaga 1268. Instagram: @porte.bar .

Cantina de impronta porteña con cocina a la leña

Cantina Recoleta tiene salón principal, terraza semitechada y una carta de impronta casera con cocina a la leña Cantina

Cantina Recoleta abrió sobre la avenida Santa Fe con una propuesta que retoma la tradición de las cantinas porteñas y la adapta a distintos momentos del día. Tiene salón principal, terraza semitechada y una carta de impronta casera con cocina a la leña.

Entre sus platos aparecen el osobuco con polenta cremosa, el roast beef de cocción lenta, la fugazzetta rellena, las focaccias recién horneadas, las pastas artesanales y las minutas. Para acompañar, ofrece vermuts, vino por copa y cervezas. De lunes a viernes, excepto feriados, también suma un menú ejecutivo con plato principal, bebida y café o té.

¿Dónde? Av. Santa Fe 1430. Instagram: @cantinarecoleta .

Un clásico para quienes buscan una experiencia de fine dining

El chef Martín Rebaudino propone una carta con platos como ostras, ceviche de pejerrey de la laguna de Chasicó Roux

Entre los nombres ya instalados en el barrio, Roux sigue siendo una referencia para quienes buscan una experiencia de fine dining. El chef Martín Rebaudino propone una carta con platos como ostras, ceviche de pejerrey de la laguna de Chasicó, churro de papa con gravlax de trucha salmonada patagónica y crema ácida con limón marroquí y albondiguillas de ciervo con ñoquis de papa y morillas rellenas.

Entre los nombres ya instalados en el barrio, Roux sigue siendo una referencia para quienes buscan una experiencia de fine dining Roux

Entre los postres figura el erizo de merengue con sorbete de piña, gel de maracuyá, curd de limón, esferas de uva verde y hojas crocantes.

¿Dónde? Peña 2300. Reservas: por Meitre. Instagram: @rouxresto .

Sabores españoles con tapas, fideuá y paellas

El Burladero sigue siendo uno de los puntos de referencia para quienes buscan sabores de España. La carta incluye croquetas de calamar en su tinta, gambas al ajillo y degustación de tapas del día.

Paella en El Burladero El Burladero

También ofrece callos a la madrileña, riñones al jerez, fideuá de frutos de mar, cabeza de cochinillo y distintas paellas, entre ellas la valenciana, la de mariscos y la de campo con pollo y conejo.

¿Dónde? Pte. J. E. Uriburu 1488. Instagram: @elburladerorestaurante.