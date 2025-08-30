Pintó Bodegón 2025: cuáles son los más de 70 bodegones con 30% de descuento y menús especiales

Entre sifones, fuentes de pastas y milanesas XL, el lunes 1 de septiembre comienza Pintó Bodegón 2025, una semana dedicada a los clásicos de mostrador y mantel de papel. La propuesta se reparte por todos los barrios porteños y combina dos beneficios concretos: 30% de descuento en el ticket final abonando con cualquier medio de pago, o un menú a precio promocional que incluye plato principal, bebida y postre. El detalle de cada local y su beneficio figura en un mapa virtual.

Esta clase de restaurantes forman parte del ADN gastronómico porteño con sus recetas de raíz española e italiana cruzadas con tradiciones criollas, porciones generosas, mozos de oficio y postres clásicos como el flan y el vigilante.

En Barracas, el Bar El Progreso LA NACION

Al fenómeno histórico se suman los “neobodegones”, que actualizan estética y presentación sin traicionar el espíritu de mesa abundante. Pintó Bodegón pone ese patrimonio en agenda con una semana de precios amigos y recorridos barriales.

“Los bodegones son el recuerdo de esos sabores y esos aromas que están en nuestra memoria muy vinculados con lo afectivo. También se asocian con esa comida abundante, a veces para compartir, y sus mozos, ese oficio tan noble, siempre con la mejor recomendación”, Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, al presentar la nueva edición junto con BA Capital Gastronómica y la AHRCC.

Restaurante el imparcial Santiago Filipuzzi

Y agregó que “esta es una semana que tenemos que aprovechar para ir a comer a un bodegón porteño para ayudar a estos establecimientos gastronómicos que generan trabajo en todos los barrios, y además conservan esa identidad de la que nos sentimos tan orgullosos”.

¿Cómo funcionan las promociones de Pintó Bodegón?

La mecánica es simple: cada bodegón ofrece 30% de descuento aplicable sobre el total de la cuenta con cualquier medio de pago, o bien un menú promocional con plato principal, bebida y postre a valor preferencial.

Restaurante "El Hipopótamo" Santiago Oroz

La disponibilidad y el beneficio vigente en cada sede se informan en el mapa oficial del evento. Se recomienda verificar días y horarios de atención de cada local antes de ir.

Los bodegones participantes

Almacén y Bar Lavalle

Bar El Progreso

Bar El Federal

Bar de Cao

Bodegón La Buena Medida

Bodegón La Morocha

Bodegón La Pipeta

Beba Cocina

BRONX BAR

Café Margot

Celta Bar

Café de García

Cervecería López

Charly V

COMEDOR GEVP

Cortázar

Down Town Matías

El Español Restaurante

El Gran Paraiso

El Imparcial

El Faro de Vigo

El Grill Asturias

Restaurante El Globo. Ciudad de Buenos Aires. Pilar Camacho

El Globo

El Octavo

Gato negro

Hipopótamo

Hispano Cocina Española

Feriado Cantina Coghlan

Fina Cantina

IL Vero Arturito Palermo

Jugador Nº12

La Caldera Restó

La Capitana - Bodegón y Vermutería

La Cátedra Restaurante

La Casona

La Perinola

La Poesía

La Pulpería del Cotorro

La Torre de Retiro

La Tortillería

Lo de Raul

Los Bohemios

La Tasca

Los Cabritos Parrilla

Restaurante El Globo Pilar Camacho

Lo de Jesús

Los Orientales

MILANESERÍA ʙʏ ᴘᴏᴘᴜʟᴀʀ [Casa 06 (Palermo)]

Montecarlo

Natacha Café

OLIVERA El Bodegón

Panton Bodegón

Parrilla Distrito

Parrilla El Gaucho de Lavalle

Perro

Pinuccio

Pizzería Popular

Pujol Restobeer

Raíces

Rotisería Miramar

Viejo Mundo

Restaurante Patio Ezeiza

Salgado Alimentos

San Gennaro Deli-Roti-Shop

Solera del Parque

8 Esquinas Bar

Taffer La Cantina

Tribunales Rest

YIYO EL ZENEIZE

Datos clave de Pintó Bodegón 2025

Fecha: 1 al 7 de septiembre de 2025

1 al 7 de septiembre de 2025 Lugar: más de 70 bodegones en la Ciudad de Buenos Aires

más de 70 bodegones en la Ciudad de Buenos Aires Beneficios: 30% de descuento o menú promocional (plato principal, bebida y postre) con todos los medios de pago.

30% de descuento o menú promocional (plato principal, bebida y postre) con todos los medios de pago. Cómo aprovechar: consultar el mapa virtual de Pintó Bodegón para ver beneficio y sede en detalle