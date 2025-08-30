LA NACION

Pintó Bodegón 2025: cuáles son los más de 70 bodegones con 30% de descuento y menús especiales

Del 1 al 7 de septiembre, 70 bodegones con 30% de descuento o menú promocional en CABA

Miramar . Manuel Cascallar
Miramar . Manuel Cascallar

Entre sifones, fuentes de pastas y milanesas XL, el lunes 1 de septiembre comienza Pintó Bodegón 2025, una semana dedicada a los clásicos de mostrador y mantel de papel. La propuesta se reparte por todos los barrios porteños y combina dos beneficios concretos: 30% de descuento en el ticket final abonando con cualquier medio de pago, o un menú a precio promocional que incluye plato principal, bebida y postre. El detalle de cada local y su beneficio figura en un mapa virtual.

Esta clase de restaurantes forman parte del ADN gastronómico porteño con sus recetas de raíz española e italiana cruzadas con tradiciones criollas, porciones generosas, mozos de oficio y postres clásicos como el flan y el vigilante.

En Barracas, el Bar El Progreso
En Barracas, el Bar El ProgresoLA NACION

Al fenómeno histórico se suman los “neobodegones”, que actualizan estética y presentación sin traicionar el espíritu de mesa abundante. Pintó Bodegón pone ese patrimonio en agenda con una semana de precios amigos y recorridos barriales.

“Los bodegones son el recuerdo de esos sabores y esos aromas que están en nuestra memoria muy vinculados con lo afectivo. También se asocian con esa comida abundante, a veces para compartir, y sus mozos, ese oficio tan noble, siempre con la mejor recomendación”, Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, al presentar la nueva edición junto con BA Capital Gastronómica y la AHRCC.

Restaurante el imparcial
Restaurante el imparcialSantiago Filipuzzi

Y agregó que “esta es una semana que tenemos que aprovechar para ir a comer a un bodegón porteño para ayudar a estos establecimientos gastronómicos que generan trabajo en todos los barrios, y además conservan esa identidad de la que nos sentimos tan orgullosos”.

¿Cómo funcionan las promociones de Pintó Bodegón?

La mecánica es simple: cada bodegón ofrece 30% de descuento aplicable sobre el total de la cuenta con cualquier medio de pago, o bien un menú promocional con plato principal, bebida y postre a valor preferencial.

Restaurante "El Hipopótamo"
Restaurante "El Hipopótamo"Santiago Oroz

La disponibilidad y el beneficio vigente en cada sede se informan en el mapa oficial del evento. Se recomienda verificar días y horarios de atención de cada local antes de ir.

Los bodegones participantes

  • Almacén y Bar Lavalle
  • Bar El Progreso
  • Bar El Federal
  • Bar de Cao
  • Bodegón La Buena Medida
  • Bodegón La Morocha
  • Bodegón La Pipeta
  • Beba Cocina
  • BRONX BAR
  • Café Margot
  • Celta Bar
  • Café de García
  • Cervecería López
  • Charly V
  • COMEDOR GEVP
  • Cortázar
  • Down Town Matías
  • El Español Restaurante
  • El Gran Paraiso
  • El Imparcial
  • El Faro de Vigo
  • El Grill Asturias
Restaurante El Globo. Ciudad de Buenos Aires.
Restaurante El Globo. Ciudad de Buenos Aires.Pilar Camacho
  • El Globo
  • El Octavo
  • Gato negro
  • Hipopótamo
  • Hispano Cocina Española
  • Feriado Cantina Coghlan
  • Fina Cantina
  • IL Vero Arturito Palermo
  • Jugador Nº12
  • La Caldera Restó
  • La Capitana - Bodegón y Vermutería
  • La Cátedra Restaurante
  • La Casona
  • La Perinola
  • La Poesía
  • La Pulpería del Cotorro
  • La Torre de Retiro
  • La Tortillería
  • Lo de Raul
  • Los Bohemios
  • La Tasca
  • Los Cabritos Parrilla
Restaurante El Globo
Restaurante El GloboPilar Camacho
  • Lo de Jesús
  • Los Orientales
  • MILANESERÍA ʙʏ ᴘᴏᴘᴜʟᴀʀ [Casa 06 (Palermo)]
  • Montecarlo
  • Natacha Café
  • OLIVERA El Bodegón
  • Panton Bodegón
  • Parrilla Distrito
  • Parrilla El Gaucho de Lavalle
  • Perro
  • Pinuccio
  • Pizzería Popular
  • Pujol Restobeer
  • Raíces
  • Rotisería Miramar
  • Viejo Mundo
  • Restaurante Patio Ezeiza
  • Salgado Alimentos
  • San Gennaro Deli-Roti-Shop
  • Solera del Parque
  • 8 Esquinas Bar
  • Taffer La Cantina
  • Tribunales Rest
  • YIYO EL ZENEIZE

Datos clave de Pintó Bodegón 2025

  • Fecha: 1 al 7 de septiembre de 2025
  • Lugar: más de 70 bodegones en la Ciudad de Buenos Aires
  • Beneficios: 30% de descuento o menú promocional (plato principal, bebida y postre) con todos los medios de pago.
  • Cómo aprovechar: consultar el mapa virtual de Pintó Bodegón para ver beneficio y sede en detalle
