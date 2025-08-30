Pintó Bodegón 2025: cuáles son los más de 70 bodegones con 30% de descuento y menús especiales

Del 1 al 7 de septiembre, 70 bodegones con 30% de descuento o menú promocional en CABA
Entre sifones, fuentes de pastas y milanesas XL, el lunes 1 de septiembre comienza Pintó Bodegón 2025, una semana dedicada a los clásicos de mostrador y mantel de papel. La propuesta se reparte por todos los barrios porteños y combina dos beneficios concretos: 30% de descuento en el ticket final abonando con cualquier medio de pago, o un menú a precio promocional que incluye plato principal, bebida y postre. El detalle de cada local y su beneficio figura en un mapa virtual.
Esta clase de restaurantes forman parte del ADN gastronómico porteño con sus recetas de raíz española e italiana cruzadas con tradiciones criollas, porciones generosas, mozos de oficio y postres clásicos como el flan y el vigilante.
Al fenómeno histórico se suman los “neobodegones”, que actualizan estética y presentación sin traicionar el espíritu de mesa abundante. Pintó Bodegón pone ese patrimonio en agenda con una semana de precios amigos y recorridos barriales.
“Los bodegones son el recuerdo de esos sabores y esos aromas que están en nuestra memoria muy vinculados con lo afectivo. También se asocian con esa comida abundante, a veces para compartir, y sus mozos, ese oficio tan noble, siempre con la mejor recomendación”, Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, al presentar la nueva edición junto con BA Capital Gastronómica y la AHRCC.
Y agregó que “esta es una semana que tenemos que aprovechar para ir a comer a un bodegón porteño para ayudar a estos establecimientos gastronómicos que generan trabajo en todos los barrios, y además conservan esa identidad de la que nos sentimos tan orgullosos”.
¿Cómo funcionan las promociones de Pintó Bodegón?
La mecánica es simple: cada bodegón ofrece 30% de descuento aplicable sobre el total de la cuenta con cualquier medio de pago, o bien un menú promocional con plato principal, bebida y postre a valor preferencial.
La disponibilidad y el beneficio vigente en cada sede se informan en el mapa oficial del evento. Se recomienda verificar días y horarios de atención de cada local antes de ir.
Los bodegones participantes
- Almacén y Bar Lavalle
- Bar El Progreso
- Bar El Federal
- Bar de Cao
- Bodegón La Buena Medida
- Bodegón La Morocha
- Bodegón La Pipeta
- Beba Cocina
- BRONX BAR
- Café Margot
- Celta Bar
- Café de García
- Cervecería López
- Charly V
- COMEDOR GEVP
- Cortázar
- Down Town Matías
- El Español Restaurante
- El Gran Paraiso
- El Imparcial
- El Faro de Vigo
- El Grill Asturias
- El Globo
- El Octavo
- Gato negro
- Hipopótamo
- Hispano Cocina Española
- Feriado Cantina Coghlan
- Fina Cantina
- IL Vero Arturito Palermo
- Jugador Nº12
- La Caldera Restó
- La Capitana - Bodegón y Vermutería
- La Cátedra Restaurante
- La Casona
- La Perinola
- La Poesía
- La Pulpería del Cotorro
- La Torre de Retiro
- La Tortillería
- Lo de Raul
- Los Bohemios
- La Tasca
- Los Cabritos Parrilla
- Lo de Jesús
- Los Orientales
- MILANESERÍA ʙʏ ᴘᴏᴘᴜʟᴀʀ [Casa 06 (Palermo)]
- Montecarlo
- Natacha Café
- OLIVERA El Bodegón
- Panton Bodegón
- Parrilla Distrito
- Parrilla El Gaucho de Lavalle
- Perro
- Pinuccio
- Pizzería Popular
- Pujol Restobeer
- Raíces
- Rotisería Miramar
- Viejo Mundo
- Restaurante Patio Ezeiza
- Salgado Alimentos
- San Gennaro Deli-Roti-Shop
- Solera del Parque
- 8 Esquinas Bar
- Taffer La Cantina
- Tribunales Rest
- YIYO EL ZENEIZE
Datos clave de Pintó Bodegón 2025
- Fecha: 1 al 7 de septiembre de 2025
- Lugar: más de 70 bodegones en la Ciudad de Buenos Aires
- Beneficios: 30% de descuento o menú promocional (plato principal, bebida y postre) con todos los medios de pago.
- Cómo aprovechar: consultar el mapa virtual de Pintó Bodegón para ver beneficio y sede en detalle
