Prohibido usar salmón: el paso a paso para participar del Mundial del Sushi en Palermo y cómo comprar las entradas

Se viene una experiencia gastronómica sin precedentes en América Latina. El sábado 4 de abril en el predio ferial de La Rural de Palermo, 40 equipos de sushi seleccionados de distintos países de la región elaborarán más de 50.000 piezas de sushi en vivo en un solo día. Se trata de la primera edición de la Sushi World Cup, la jornada en la que, al estilo de un reality show, los participantes se medirán para definir quién es el mejor a la hora de preparar este ícono de la cocina japonesa.

Sushi World Cup 2026 - La competencia de sushi en La Rural Sushi World Cup

En el certamen organizado por Hanami & Co y Jump no solo se pondrán a prueba la técnica y el sabor, sino que también entrarán en juego el tiempo y los nervios: se espera que sea una competencia en vivo frente a una audiencia estimada de 12.000 personas.

Esta primera edición de la Sushi World Cup será una experiencia integral tanto para amantes del sushi como para el público general ya que, además de la producción en vivo, se podrán recorrer diferentes stands gastronómicos de cocina japonesa, espacios de regalería y productos, y activaciones vinculadas a la cultura nipona. Además, habrá una serie de shows y varias actividades abiertas al público.

Sushi para testear Sushi World Cup

Una jornada en La Rural para recorrer, aprender y degustar. Los visitantes también tendrán la opción de probar 10 piezas de sushi elaboradas en el momento por los equipos participantes.

Cómo anotarse para participar de la Sushi World Cup

Ya está abierta la convocatoria para equipos de sushi de toda América Latina, conformados por tres integrantes. Para postularse, se debe completar el siguiente formulario. La fecha de cierre es el 15 de febrero.

Pueden postularse restaurantes especializados en sushi, equipos independientes de sushiman y marcas o cocineros con experiencia profesional. La inscripción es gratuita y se completa a través del formulario oficial: se solicitan datos del equipo y de cada integrante, experiencia en sushi, material audiovisual opcional, disponibilidad para el día del evento y certificación de manipulación de alimentos (puede presentarse luego). La selección de los 40 equipos se definirá por trayectoria, dominio técnico, presentación del material, profesionalismo y capacidad operativa.

Cuáles son los criterios y las categorías de evaluación

Un jurado especializado será el encargado de seleccionar a los 40 equipos que competirán. Los elegidos serán notificados a partir del 1.° de marzo. Serán evaluados por:

Técnica,

Sabor,

Presentación,

Creatividad,

Precisión y velocidad.

La competencia tendrá seis categorías:

Veggie,

Langostinos,

Trucha,

Pesca blanca,

Nigiri y sushi creativo.

Entre categoría y categoría habrá mini desafíos (velocidad, corte, prolijidad). No se permite el uso de salmón.

Técnica y presentación, serán algunos de los ítems a tener en cuenta por el jurado Sushi World Cup

Cuál es el precio de las entradas y cómo comprarlas

Hay dos tipos de entrada:

Entrada general sin sushi: acceso total al evento (competencia en vivo, stands, regalería, shows y activaciones). $15.000 .

acceso total al evento (competencia en vivo, stands, regalería, shows y activaciones). . Entrada general con sushi: acceso total al evento + 10 piezas de sushi por visitante . $25.000 .

acceso total al evento . . Cómo comprarlas: la venta es por laruralticket.com.ar .

la venta es por . Importante: jubilados tienen 15% de descuento, pero los descuentos se aplican solo en boletería. Menores de 12 años ingresan gratis acompañados por un adulto.

En busca del mejor nigiri Gentileza Sushi World Cup

Cuándo y dónde es la Sushi World Cup

¿Cuándo?: sábado 4 de abril.

¿Dónde?: La Rural, Salón Ocre, en Av. Santa Fe 4363, CABA.

Horarios: de 12 a 20.