La atrapante serie de Netflix de seis capítulos que reflexiona sobre los peligros de la inteligencia artificial

En el último tiempo, el avance de la tecnología irrumpió en la cotidianeidad de una manera que pocos esperaban: desde un celular, el dispositivo que prácticamente todos tenemos a mano, cualquiera puede acceder a la inteligencia artificial. Pese a que su existencia es una oportunidad sin precedentes, también significa un riesgo significativo. A raíz de esto es que Netflix estrenó el viernes 22 de mayo Futuro desierto, un inquietante thriller mexicano que aborda las problemáticas que acarrean el uso de las nuevas tecnologías.

Futuro desierto, la nueva apuesta de Netflix (Foto: Netflix)

Dirigida por Juan Pablo Pires y Lucía Puenzo, la ficción sigue en seis episodios la historia de Alex, un psiquiatra que atraviesa el duelo por la muerte de su esposa y que trabaja para una poderosa corporación tecnológica de Silicon Valley, la cual se encuentra en pleno desarrollo de los primeros androides con aspecto totalmente humano (capaces de emular emociones).

Para poner a prueba este experimento “fuera del radar”, Alex y su familia son trasladados a un remoto pueblo en Chiapas, México. El objetivo es ver cómo interactúan estos robots en entornos cotidianos y familiares de la vida real. Sin embargo, lo que parece un testeo controlado empieza a agrietarse cuando surgen fallas técnicas y Alex descubre que la empresa tiene un plan mucho más oscuro y complejo de lo que le habían dicho, lo que convierte todo en una tensa red de secretos.

La producción pone sobre la mesa debates actuales: el manejo de datos por los gigantes tecnológicos, el duelo y la soledad (Foto: Netflix)

Protagonizada por José María Yazpik, Karla Souza, Ilse Salas, el colombiano Andrés Parra y la actriz francesa Astrid Bergès-Frisbey, la producción pone sobre la mesa debates actuales: el manejo de datos por los gigantes tecnológicos, el duelo y la soledad.

“Alex es un psiquiatra que se muda con su familia desde Silicon Valley a un aislado pueblo en Chiapas, donde comienza a probar androides diseñados para integrarse en la vida cotidiana. Lo que ignora es que su trabajo forma parte de un plan mucho más amplio y secreto impulsado por la empresa tecnológica que lo emplea”, dice la sinopsis oficial con la que el gigante del streaming invita a darle play y sumergirte en una maratón ideal de fin de semana.

Tres producciones para ver en Netflix si te gustó Futuro desierto

1. Mejores que nosotros (2018)

Serie. En un mundo futurista donde los robots son parte común de la vida de las personas, Arisa, un androide femenino de última generación buscado a la vez por una poderosa corporación, agentes de homicidios y por terroristas, termina en manos de un matrimonio con dos hijos que está a punto de separarse. Duración: 16 episodios. Ver Mejores que nosotros.

Mejores que nosotros, tráiler oficial

2. Oxígeno (2021)

Película. Una mujer despierta en una unidad criogénica médica. No recuerda quién es ni cómo terminó encerrada en una caja no más grande que un ataúd. Mientras se queda sin oxígeno, debe reconstruir sus recuerdos para escapar de esa pesadilla. Duración: 1 h 21 min. Ver Oxígeno.

Oxígeno, tráiler oficial

3. Cassandra (2025)

Serie. La casa inteligente más antigua de Alemania despierta después de décadas a su ayudante IA, Cassandra, cuando una nueva familia se muda a ella. Cassandra, decidida a no volver a ser abandonada, manipula los acontecimientos utilizando los recursos de la casa para convertirse en parte de la familia. Duración: seis episodios. Ver Cassandra.