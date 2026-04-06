Agenda gastro del 7 al 12 de abril: Madre Rojas en Silvino, hamburguesas de autor y nuevos sabores de helado

Del martes 7 al domingo 12 de abril, la agenda gastronómica porteña suma planes con formatos bien distintos. Un pop up con cupos limitados, ciclos que vuelven cada jueves, promos relámpago por aniversario, un encuentro dedicado a las hamburguesas de autor y un domingo que combina parrilla y helado.

Martes 7 de abril: Madre Rojas llega a Silvino con una cena de una sola noche

Juan Barcos, chef y socio de Madre Rojas

Madre Rojas desembarcará en Chacarita con un pop up en Silvino desde las 20. Bajo el nombre Silvino x Madre Rojas, la experiencia fue pensada por Juan Ignacio Barcos y Gaspar Natiello, chef de la casa, y sumará una selección de vinos a cargo de los sommeliers Elías Aguilar y Ana Bisman.

Gaspar Natiello

El menú arranca con vichyssoise, sigue con tartar de langostinos con mollejas, algas y kimchi y mejillones a la marinera con leche de coco, curry verde y panceta crocante. Como principal habrá cassoulet con porotos Pallares y chistorra de wagyu, y el cierre será con pain perdú, helado de huacatay y pomelo. El precio por persona es de $55.000.

¿Dónde? Guevara 421, Chacarita. Reservas en Woki y Más información en el Instagram de Madre Rojas y Instagram de Silvino y

Jueves 9 de abril: pollo con las manos, Drag Bingo y promo relámpago para sushi

En Narda Comedor sigue durante abril el ciclo Con las manos, dedicado este mes al pollo Narda Comedor

En Narda Comedor sigue durante abril el ciclo Con las manos, dedicado este mes al pollo. Dentro de esta agenda, la fecha que entra en el recorte es la del jueves 9, cuando el plato anunciado es alitas rellenas a la parrilla con onigiris y pickles. El ciclo vuelve a repetirse los jueves 16, 23 y 30 de abril con otras versiones.

¿Dónde? Mariscal Antonio José de Sucre 664. Más información en el Instagram de Narda Comedor

Drag Bingo en Orno

Ese mismo jueves, ORNO volverá a activar uno de sus clásicos en su sede de Palermo Off: el Drag Bingo. Desde las 22, Socorro conducirá una noche que mezcla humor, interacción con el público, premios, improvisación y una mesa acompañada por pizzas napoletanas, pizzas estilo Detroit, platitos para compartir y barra activa. La propuesta también se repite los jueves 16, 23 y 30.

¿Dónde? Beruti 3336, Palermo Off. Más información en el Instagram de ORNO

Para festejar sus 25 años, SushiClub lanza “Flash 25”, una acción especial durante abril con beneficios únicos en su canal Delivery y Take away Gentileza/SushiClub lanza “

También el jueves 9, SushiClub pondrá en marcha una nueva edición de “Flash 25” por su aniversario. A las 18 se publicará en redes el código ANIVERSARIO25, válido por 25 minutos, con un 25% off adicional acumulable sobre la promoción vigente. De ese modo, los pedidos de delivery llegan a 45% off y los de take away a 55% off sobre precio de carta. La acción vuelve a aparecer los jueves 16, 23 y 30.

¿Dónde? Alicia Moreau de Justo 286, Puerto Madero; también en otras sucursales de CABA, GBA e interior del país. Más información en el Instagram de SushiClub

Sábado 11 de abril: mediodía de hamburguesas de autor en Mago Parrilla de Mercado

Mago Parrilla Gentileza/Mago Parrilla

Mago Parrilla de Mercado será sede de un pop up centrado en hamburguesas de autor junto a su chef Débora Abrea, el cocinero invitado Malcom Lancioni y una selección de vinos de Escorihuela Gascón elegida por la sommelier Marcela Rienzo.

Abrea presentará la Mágica, con medallón de 200 gramos, portobellos a la parrilla, provoleta, pesto de tomates secos y pepinos encurtidos en pan de papa, y la Legendaria, con doble medallón, bacon horneado con miel, mozzarella, tomate, cebolla crujiente y salsa gribiche con jalapeño.

Mago Parrilla de Mercado será sede de un pop up centrado en hamburguesas de autor junto a su chef Débora Abrea, el cocinero invitado Malcom Lancioni y una selección de vinos de Escorihuela Gascón elegida por la sommelier Marcela Rienzo

Lancioni, por su parte, cocinará la Del César, con cheddar, lechuga y aderezo César especial en pan brioche, y la De Wisconsin, con doble medallón, cheddar, cebolla pocheada con caldo de huesos y manteca con tuétano. Todas saldrán con papas fritas y salsas para dipear.

¿Dónde? Monroe y Montañeses, Belgrano. Más información en el Instagram de Mago Parrilla de Mercado

Domingo 12 de abril: Menú Tutti en Hierro Bodegón y nuevos sabores por el Día Internacional del Helado

Menú Tutti de Hierro Bodegón, un plan fijo que se ofrece todos los domingos de 12 a 17 con precio de $50.000 por persona Gentileza/Hierro Bodegón

El domingo 12 entra en agenda el Menú Tutti de Hierro Bodegón, un plan fijo que se ofrece todos los domingos de 12 a 17. La propuesta cuesta $50.000 por persona. Incluye una experiencia de cuatro pasos con vermouth, soda y naranja, tabla BO Charcutera junto a El Chacinador, entradas de parrilla, bife de chorizo con 21 días de maduración, vacío en cocción en altura, papas rotas crocantes, mix de verdes y panqueque de dulce de leche. También suma media botella por persona de Saint Felicien, Malbec o Fumé Blanc, y agua con o sin gas.

¿Dónde? Fitz Roy 1722, Palermo. Reservas en Hierro Bodegón. Más información en el Instagram de Hierro Bodegón

Obrador Florida lanza nuevos sabores como Caramelo y miso, Caqui, Nuez Pecán, Pera William, Queso y membrillos y Banana, toffee y nibs de cacao Gentileza Obrador Florida

Ese mismo domingo 12 se celebra el Día Internacional del Helado, y Obrador Florida aprovechará abril para renovar sabores. Entre los ingresos anunciados figuran Caramelo y miso, Caqui, Nuez Pecán, Pera William, Queso y membrillos y Banana, toffee y nibs de cacao. Los nuevos gustos seguirán disponibles durante el mes.

¿Dónde? Soler 5063, Palermo. Más información en el Instagram de Obrador Florida