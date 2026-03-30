Festival de la Gastronomía Italiana en La Plata: cuándo es y qué se podrá probar en más de 80 puestos

La octava edición será el 11 y 12 de abril con entrada libre y gratuita; habrá más de 80 puestos, cocina en vivo, shows, sorteos de viajes y propuestas para toda la familia
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La Plata volverá a tener una gran cita dedicada a la cocina italiana con una nueva edición del Festival de la Gastronomía Italiana. El encuentro se hará en Parque Alberti durante el segundo fin de semana de abril y reunirá gastronomía, cultura y actividades al aire libre en un mismo predio.
La propuesta sumará más de 80 puestos de comida y 56 gastronómicos italianos, con una selección de platos tradicionales y artesanales de distintas regiones de Italia. También participará el chef David “El Tano” Veltri, jurado internacional en el Campeonato Mundial de la Pizza.
Cuándo y dónde es el Festival de la Gastronomía Italiana en La Plata
- ¿Dónde? Parque Alberti (25 y 38, La Plata).
- Sábado 11 de abril: de 12 a 23.30.
- Domingo 12 de abril: de 12 a 21.30.
- Entrada: libre y gratuita.
Qué se podrá probar en el festival
La grilla anunciada incluirá recetas y productos del norte, sur y centro de Italia, con opciones saladas, dulces y bebidas típicas.
- Pizzas: pizza napolitana, incluida la clásica Margherita, y versiones al horno de barro.
- Pastas y masas: lasagna, pasta casera, piegata al forno, focaccia y panini.
- Especialidades regionales: panzerotti de Puglia, porchetta y fiambres italianos.
- Otras propuestas: carne asada con salsa italiana, cerveza típica y aperitivos.
- Postres: panettone, helado artesanal, panna cotta, sfogliatella y cannoli.
Actividades y propuestas para toda la familia
Además del circuito gastronómico, el festival tendrá una agenda paralela con experiencias y entretenimiento para distintos públicos.
- Clases en vivo de cocina.
- Shows.
- Sorteos de viajes.
- Cursos de italiano.
- Juegos para chicos.
Feria artesanal y paseo cultural
La feria artesanal también formará parte de la propuesta, con emprendedores vinculados a la cultura italiana. Habrá bijou, textiles gastronómicos, velas, objetos de cerámica, aceite de oliva, alfajores, conservas y otros productos.
La organización espera una convocatoria de más de 25.000 personas, una cifra en línea con la última edición. Por la cantidad de puestos, el horario extendido y la variedad de actividades, aparece como un plan para recorrer con tiempo y no como una visita rápida.
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