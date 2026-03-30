La Plata volverá a tener una gran cita dedicada a la cocina italiana con una nueva edición del Festival de la Gastronomía Italiana. El encuentro se hará en Parque Alberti durante el segundo fin de semana de abril y reunirá gastronomía, cultura y actividades al aire libre en un mismo predio.

También participará del Festival de la Gastronomía Italiana en La Plata el chef David “El Tano” Veltri, jurado internacional en el Campeonato Mundial de la Pizza Gentileza

La propuesta sumará más de 80 puestos de comida y 56 gastronómicos italianos, con una selección de platos tradicionales y artesanales de distintas regiones de Italia. También participará el chef David “El Tano” Veltri, jurado internacional en el Campeonato Mundial de la Pizza.

Cuándo y dónde es el Festival de la Gastronomía Italiana en La Plata

¿Dónde? Parque Alberti (25 y 38, La Plata).

Parque Alberti (25 y 38, La Plata). Sábado 11 de abril: de 12 a 23.30.

de 12 a 23.30. Domingo 12 de abril: de 12 a 21.30.

de 12 a 21.30. Entrada: libre y gratuita.

Festival de la Gastronomía Italiana en La Plata: cuándo es y qué se podrá probar en más de 80 puestos Gentileza Gentileza

Qué se podrá probar en el festival

La grilla anunciada incluirá recetas y productos del norte, sur y centro de Italia, con opciones saladas, dulces y bebidas típicas.

Pizzas: pizza napolitana, incluida la clásica Margherita, y versiones al horno de barro.

pizza napolitana, incluida la clásica Margherita, y versiones al horno de barro. Pastas y masas: lasagna, pasta casera, piegata al forno, focaccia y panini.

lasagna, pasta casera, piegata al forno, focaccia y panini. Especialidades regionales: panzerotti de Puglia, porchetta y fiambres italianos.

panzerotti de Puglia, porchetta y fiambres italianos. Otras propuestas: carne asada con salsa italiana, cerveza típica y aperitivos.

carne asada con salsa italiana, cerveza típica y aperitivos. Postres: panettone, helado artesanal, panna cotta, sfogliatella y cannoli.

Entre los postre se podrá probar panettone, helado artesanal, panna cotta, sfogliatella y cannoli Gentileza

Actividades y propuestas para toda la familia

Además del circuito gastronómico, el festival tendrá una agenda paralela con experiencias y entretenimiento para distintos públicos.

Clases en vivo de cocina.

Shows.

Sorteos de viajes.

Cursos de italiano.

Juegos para chicos.

Feria artesanal y paseo cultural

La feria artesanal también formará parte de la propuesta, con emprendedores vinculados a la cultura italiana. Habrá bijou, textiles gastronómicos, velas, objetos de cerámica, aceite de oliva, alfajores, conservas y otros productos.

La organización espera una convocatoria de más de 25.000 personas, una cifra en línea con la última edición. Por la cantidad de puestos, el horario extendido y la variedad de actividades, aparece como un plan para recorrer con tiempo y no como una visita rápida.