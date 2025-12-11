Tres planes navideños con chicos: una gran feria con regalos accesibles, una fábrica de renos y cuentos con Papá Noel

Falta poco para Navidad y Buenos Aires lo celebra. Más allá del clásico saludo a Papá Noel y la foto de los niños con él, hay otros planes entretenidos con espíritu festivo para compartir en familia.

Este fin de semana en Escobar se realiza la gran feria navideña con muchas actividades, en un shopping se montó una fábrica de renos donde tanto chicos como grandes pueden personalizar su propio muñeco y llevarlo para decorar bajo el árbol de Navidad; y en un hotel de Pilar los chicos podrán escuchar cuentos navideños de la voz de Papá Noel.

Feria y show gratuito

Show gratuito de Topa

Este fin de semana la Municipalidad de Escobar preparó su predio para celebrar las fiestas con entrada libre y gratuita, durante los tres días habrá actividades, venta de productos y grandes espectáculos infantiles.

La feria del Mercado de Oportunidades incluirá opciones de regalos navideños a precios accesibles además de propuestas alimentarias para la mesa de Navidad.

El sábado a las 19 horas en el escenario de campanario será la presentación del show infantil de Topa. El espectáculo estará pensado para toda la familia. Para ingresar al show se canjean entradas por cuatro alimentos no perecederos. Las entradas se pueden adquirir en la boletería del teatro Seminari, Mitre 451. Todos los alimentos serán destinados al programa municipal Escobar Hambre Cero.

Más información: Del viernes 12 al domingo 14 de diciembre. Abierto de 10 a 19 horas.

Dónde: Predio de la Fiesta Nacional de la Flor, Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar

Cuentos con Papá Noel

Cuentos de Navidad en el hotel Hilton

Durante una hora la familia completa podrá vivir un momento mágico e inolvidable. Al llegar un duende ayudante dará la bienvenida a las familias e invitará a los niños a reunirse alrededor de Papá Noel. Él será el encargado de leer un cuento navideño e interactuar con los chicos. Durante la lectura les hará preguntas, los animará a participar y transformar cada página en un momento de magia despertando la curiosidad, la empatía y la imaginación.

Por supuesto que todos los chicos podrán llevar su carta y dibujos y entregarlo personalmente. Además cada familia podrá sacarse una foto familiar con Papá Noel utilizando sus propios teléfonos celulares.

Mientras los niños se sumergen en los cuentos, los adultos podrán disfrutar de un rico té con infusiones, carrot cake, scon de queso y alfajor de dulce de leche. Al terminar cada niño recibirá cookies navideñas y una chocolatada.

El evento lo llevará a cabo la reconocida empresa de entretenimiento When I wish.

Más información: Sábado 13 y lunes 15 de diciembre a las 16 horas. Los menores deben estar acompañados de un adulto y menores de un año no abonan entrada.

Dónde: Hilton Pilar. Ruta 8, Km 60.5, B1633 Pilar. Reservas en www.hiltonpilar.ar

Fábrica de renos

Personalizá tu propio reno @mele

En el Shopping Unicenter se ha montado una fábrica de renos del trineo de Papá Noel. Se llama La Fábrica de Ralf y está unicada en el nivel 1, Plaza del sol donde tanto los chicos como los adultos pueden personalizar su muñeco de peluche del reno Ralf, el personaje oficial para esta Navidad del centro comercial.

La propuesta empieza con un simulador de viaje en tren que invita a los chicos a adentrarse en el universo del Polo Norte, luego pueden elegir su propio Ralf de la fábrica y personalizar su ropa. Al final hay un sector para sacarse fotos con un Ralf gigante mientras cae nieve, una experiencia inolvidable.

Además en el nivel 2, sector deportivo, se puede ingresar al espacio gratuito con todos los materiales para escribir la carta a Papá Noel y depositarlo en el buzón especial. También, en el mismo sector se puede sacar la tradicional foto familiar con Papá Noel

Más información: La actividad tiene un valor de $10.000 por persona e incluye un 20% de descuento si se desea sacar una foto con Papá Noel. Estará abierto hasta el 5 de enero de 10 a 21 horas.

Dónde: Unicenter Shopping, Paraná 3745, Martínez.