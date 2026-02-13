Desde milanesas gigantes a pescados enteros: ocho restautantes con platos XL para “pedir al centro” y compartir

En Buenos Aires, la idea de “pedir al centro” se volvió casi una estrategia: mesas largas, platos que llegan en tabla o fuente y porciones que no piden permiso. El formato XL, además, resuelve dos dilemas típicos de salida: cuánto pedir y cómo no quedarse corto.

Hay milanesas del tamaño de una bandeja, arroces marinos para atacar con cuchara y cuchillo, cebiches servidos en pecera y tablas de carne pensadas para ir de a varios. Esta guía reúne opciones con precios para orientar la elección.

Cebiche “en pecera” y sudado en El Abasto

En Grau Cebichería, a cargo del chef Raúl Zorrilla, los platos grandes se sirven con puesta en escena: el cebiche mixto Casuarinas ($27.000) llega en una pecera montada en una hielera, y combina pesca blanca, langostinos, calamar, pulpo, mejillones y cebolla morada con leche de tigre.

Pescado chijau kayu de Grau Cebichería Gentileza

Para seguir por el mismo camino marino, el Pescado Chijau Kay suma arroz al ají amarillo, mariscos y pesca blanca ($34.000). También aparecen dos alternativas para compartir sin vueltas: Norteñito con trucha arroz, cebolla y pimiento ($26.000) y Sudado de corvina con ají amarillo, tomate, cebolla y papas al vapor ($26.000).

¿Dónde? Guardia Vieja 3372, Balvanera.

Instagram: @graucebicheria

Parrillada de mariscos y paellas en Palermo Hollywood

Si la idea es armar una mesa con sabor a puerto, La Pescadorita tiene varias “fuentes” que funcionan como plato único. La Parrillada de Mariscos —calamar, langostinos, pulpo, corvina, mejillones y vegetales— sale $72.500.

Paella de La Pescadorita Gentileza

En versión arroz, la Paella de Mariscos cuesta $54.900; la Cazuela de Mariscos (con papas, mariscos y pesca blanca) sale $55.500; y la Fideuá (pasta seca, mariscos, pesca blanca y caldo de pescado) cuesta $54.900. Para quienes van por el impacto, está la Paella con pulpo, langostinos y calamar ($76.900).

Cebiche carretillero y arroz contundente en El Abasto

Dentro del edificio donde funciona el Museo Casa Carlos Gardel, Kamay apunta a porciones grandes con guiños peruanos. El Cebiche Carretillero —pescado, pulpo, calamar y chicharrón de rabas, con choclo y batata— cuesta $27.000.

Arroz negrita cremosita de Kamay Casa Gardel Gentileza

En modo “plato para el centro”, el Aeropuerto Charapita mezcla lomo saltado, arroz chaufa y tortillas ($33.000). Para sostener el tono casero, la Negrita Cremosita viene con ojo de bife en salsa de champiñones y cremoso de espinaca ($30.000), y el Lomo en dos pastas combina lomo, pesto y tallarines con crema y ají amarillo ($33.000). Como detalle curioso de carta, ofrecen gaseosa peruana Pucará ( $5000).

¿Dónde? Carlos Gardel 3131, Abasto

Instagram: @kamaycasagardel

Osobuco de cerdo braseado 8 horas en Parque Chacabuco

El bodegón moderno de Parque Chacabuco trabaja la idea de “tamaño mesa” con milanesas, tortillas y sánguches. La Milanesa de ternera con papas sale $17.000; si va a la napolitana o fugazzeta, sube a $22.000.

Osobuco de cerdo con aligot de Mondongo & Coliflor Gentileza

Entre los principales grandes, el Osobuco de cerdo braseado 8 horas con puré cuesta $26.500, y el Pollo al spiedo con papas y provenzal también $26.500. La Tortilla XL arranca en $13.500 (clásica), $14.000 (con cebollas confitadas) y $16.500 (a la española). Hay además una Empanada tortilla, con relleno de papa, cebolla confitada y queso ($3500). En formato sándwich, el de bondiola braseada cuesta $15.500, el de bife con cebolla y queso también $15.500, y el de chorizo con criolla y chimichurri sale $13.500.

¿Dónde? Del Barco Centenera 1698, Parque Chacabuco.

Instagram: @mondongoycoliflor

Focaccia rellena y brunch para dos en Palermo y Puerto Madero

Ciro suma un clásico XL: milanesa de ternera con fideos ( $29.000). Para picar en grupo, la Selección de quesos y fiambres cuesta $34.000 (para 2) o $46.000 (para 4).

Focaccia de mortadela, pesto y strachiatella de Ciro Gentileza

En modo “para cortar y pasar”, la Focaccia rellena sale $19.000. Si la mesa pide dulce, la Torta XL cuesta $14.000. Y para plan de fin de semana, hay brunch de porción grande: el clásico cuesta $70.000 y el keto $65.000.

¿Dónde? Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero; Guatemala 4798, Palermo.

Instagram: @ciro.gastronomia

Piqueo Criollo y chanchito para el centro en Retiro

El espíritu de Tanta es el del piqueo para repartir. El Piqueo Criollo —anticuchos, croquetas de ají de gallina, bocados de chicharrón y cebiche— cuesta $36.400.

Croquetas de ají de gallina de Tanta Gentileza

Para sumar al centro, las croquetas de ají de gallina (x6) salen $19.300, y el Chanchito Taiwán —bondiola braseada en salsa oriental con arroz chaufa y un toque dulce— cuesta $24.200.

Cebiche del Puerto y pescado entero en Belgrano y Palermo

Barra Chalaca trabaja el concepto peruano de “compartir” con platos contundentes. El Cebiche del Puerto —pescado, calamar, pulpo, langostinos y mariscos, con leche de tigre clásica, choclo y batata— cuesta $29.800.

Cebiche del puerto de Barra Chalaca Gentileza

Para sumar cuchara, el Arroz el Cariñoso combina pesca blanca, pulpo, calamar y langostinos ($38.500). Y si se busca un centro de mesa literal, ofrecen pescado entero en sudado con arroz ($46.500).

¿Dónde? Arévalo 1392 y Bulnes 2579, Palermo; Montañeses 2599, Belgrano.

Instagram: @barrachalacaarg

Supremas y milanesas a la napolitana en Recoleta

Cantina Recoleta se apoya en platos grandes de impronta clásica. La Suprema Grillé a la crema de parmesano con papas rústicas o ensalada Caesar cuesta $34.500, y la Suprema Grillé al limón con tomates cherry, alcaparras y papas españolas sale $32.200.

La Suprema Grillé a la crema de parmesano con papas rústicas o ensalada Caesar de Cantina Recoleta Gentileza

En versión milanesa, la de ternera cuesta $27.600; y si va a la napolitana, sube a $32.200.