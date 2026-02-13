LA NACION

Desde milanesas gigantes a pescados enteros: ocho restautantes con platos XL para “pedir al centro” y compartir

De cocina peruana a bodegón: un recorrido por porciones tamaño familiar, pensadas para ir en grupo y repartir; precios y ubicaciones para agendar

Milanesa napolitana con puré de Mondongo & Coliflor
Milanesa napolitana con puré de Mondongo & ColiflorGentileza

En Buenos Aires, la idea de “pedir al centro” se volvió casi una estrategia: mesas largas, platos que llegan en tabla o fuente y porciones que no piden permiso. El formato XL, además, resuelve dos dilemas típicos de salida: cuánto pedir y cómo no quedarse corto.

Hay milanesas del tamaño de una bandeja, arroces marinos para atacar con cuchara y cuchillo, cebiches servidos en pecera y tablas de carne pensadas para ir de a varios. Esta guía reúne opciones con precios para orientar la elección.

Cebiche “en pecera” y sudado en El Abasto

En Grau Cebichería, a cargo del chef Raúl Zorrilla, los platos grandes se sirven con puesta en escena: el cebiche mixto Casuarinas ($27.000) llega en una pecera montada en una hielera, y combina pesca blanca, langostinos, calamar, pulpo, mejillones y cebolla morada con leche de tigre.

Pescado chijau kayu de Grau Cebichería
Pescado chijau kayu de Grau CebicheríaGentileza

Para seguir por el mismo camino marino, el Pescado Chijau Kay suma arroz al ají amarillo, mariscos y pesca blanca ($34.000). También aparecen dos alternativas para compartir sin vueltas: Norteñito con trucha arroz, cebolla y pimiento ($26.000) y Sudado de corvina con ají amarillo, tomate, cebolla y papas al vapor ($26.000).

Parrillada de mariscos y paellas en Palermo Hollywood

Si la idea es armar una mesa con sabor a puerto, La Pescadorita tiene varias “fuentes” que funcionan como plato único. La Parrillada de Mariscos —calamar, langostinos, pulpo, corvina, mejillones y vegetales— sale $72.500.

Paella de La Pescadorita
Paella de La PescadoritaGentileza

En versión arroz, la Paella de Mariscos cuesta $54.900; la Cazuela de Mariscos (con papas, mariscos y pesca blanca) sale $55.500; y la Fideuá (pasta seca, mariscos, pesca blanca y caldo de pescado) cuesta $54.900. Para quienes van por el impacto, está la Paella con pulpo, langostinos y calamar ($76.900).

Cebiche carretillero y arroz contundente en El Abasto

Dentro del edificio donde funciona el Museo Casa Carlos Gardel, Kamay apunta a porciones grandes con guiños peruanos. El Cebiche Carretillero —pescado, pulpo, calamar y chicharrón de rabas, con choclo y batata— cuesta $27.000.

Arroz negrita cremosita de Kamay Casa Gardel
Arroz negrita cremosita de Kamay Casa GardelGentileza

En modo “plato para el centro”, el Aeropuerto Charapita mezcla lomo saltado, arroz chaufa y tortillas ($33.000). Para sostener el tono casero, la Negrita Cremosita viene con ojo de bife en salsa de champiñones y cremoso de espinaca ($30.000), y el Lomo en dos pastas combina lomo, pesto y tallarines con crema y ají amarillo ($33.000). Como detalle curioso de carta, ofrecen gaseosa peruana Pucará ( $5000).

Osobuco de cerdo braseado 8 horas en Parque Chacabuco

El bodegón moderno de Parque Chacabuco trabaja la idea de “tamaño mesa” con milanesas, tortillas y sánguches. La Milanesa de ternera con papas sale $17.000; si va a la napolitana o fugazzeta, sube a $22.000.

Osobuco de cerdo con aligot de Mondongo & Coliflor
Osobuco de cerdo con aligot de Mondongo & ColiflorGentileza

Entre los principales grandes, el Osobuco de cerdo braseado 8 horas con puré cuesta $26.500, y el Pollo al spiedo con papas y provenzal también $26.500. La Tortilla XL arranca en $13.500 (clásica), $14.000 (con cebollas confitadas) y $16.500 (a la española). Hay además una Empanada tortilla, con relleno de papa, cebolla confitada y queso ($3500). En formato sándwich, el de bondiola braseada cuesta $15.500, el de bife con cebolla y queso también $15.500, y el de chorizo con criolla y chimichurri sale $13.500.

Focaccia rellena y brunch para dos en Palermo y Puerto Madero

Ciro suma un clásico XL: milanesa de ternera con fideos ( $29.000). Para picar en grupo, la Selección de quesos y fiambres cuesta $34.000 (para 2) o $46.000 (para 4).

Focaccia de mortadela, pesto y strachiatella de Ciro
Focaccia de mortadela, pesto y strachiatella de CiroGentileza

En modo “para cortar y pasar”, la Focaccia rellena sale $19.000. Si la mesa pide dulce, la Torta XL cuesta $14.000. Y para plan de fin de semana, hay brunch de porción grande: el clásico cuesta $70.000 y el keto $65.000.

  • ¿Dónde? Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero; Guatemala 4798, Palermo.
  • Instagram: @ciro.gastronomia

Piqueo Criollo y chanchito para el centro en Retiro

El espíritu de Tanta es el del piqueo para repartir. El Piqueo Criollo —anticuchos, croquetas de ají de gallina, bocados de chicharrón y cebiche— cuesta $36.400.

Croquetas de ají de gallina de Tanta
Croquetas de ají de gallina de TantaGentileza

Para sumar al centro, las croquetas de ají de gallina (x6) salen $19.300, y el Chanchito Taiwán —bondiola braseada en salsa oriental con arroz chaufa y un toque dulce— cuesta $24.200.

Cebiche del Puerto y pescado entero en Belgrano y Palermo

Barra Chalaca trabaja el concepto peruano de “compartir” con platos contundentes. El Cebiche del Puerto —pescado, calamar, pulpo, langostinos y mariscos, con leche de tigre clásica, choclo y batata— cuesta $29.800.

Cebiche del puerto de Barra Chalaca
Cebiche del puerto de Barra ChalacaGentileza

Para sumar cuchara, el Arroz el Cariñoso combina pesca blanca, pulpo, calamar y langostinos ($38.500). Y si se busca un centro de mesa literal, ofrecen pescado entero en sudado con arroz ($46.500).

  • ¿Dónde? Arévalo 1392 y Bulnes 2579, Palermo; Montañeses 2599, Belgrano.
  • Instagram: @barrachalacaarg

Supremas y milanesas a la napolitana en Recoleta

Cantina Recoleta se apoya en platos grandes de impronta clásica. La Suprema Grillé a la crema de parmesano con papas rústicas o ensalada Caesar cuesta $34.500, y la Suprema Grillé al limón con tomates cherry, alcaparras y papas españolas sale $32.200.

La Suprema Grillé a la crema de parmesano con papas rústicas o ensalada Caesar de Cantina Recoleta
La Suprema Grillé a la crema de parmesano con papas rústicas o ensalada Caesar de Cantina RecoletaGentileza

En versión milanesa, la de ternera cuesta $27.600; y si va a la napolitana, sube a $32.200.

