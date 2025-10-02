LA NACION

Vuelve la Noche de los Bares Notables con más cafés, chefs invitados y varias sorpresas

La cuarta edición será el jueves 16 de octubre, de 17 a 24, con más de 120 propuestas en 24 barrios; habrá música, recorridos guiados y un pop up de cocinas

La Noche de los Bares Notables; Café Paulín
La Noche de los Bares Notables; Café PaulínLa Noche de los Bares Notables

Entre vitrinas de madera lustrada y barras centenarias, el jueves 16 de octubre vuelve a celebrarse la Noche de los Bares Notables con más cafés, pop up de cocinas de chefs invitados y varias sorpresas. En la cuarta edición del evento organizado por el Ministerio de Cultura porteño la agenda cruza música, recorridos guiados, talleres y una apuesta gastronómica especial pensada para una sola noche.

El programa celebra a los Bares Notables como parte de la identidad de Buenos Aires. La definición normativa es precisa: “Se considera bar notable a aquellos bares, billares o confiterías relacionados con hechos o actividades culturales de significación; aquellos cuya antigüedad, diseño arquitectónico o relevancia local le otorgan un valor propio” (Ley 35/98, CABA).

La agenda del evento, está distribuida en 24 barrios y cuenta con más de 120 propuestas culturales y gastronómicas. Habrá espectáculos de tango, bossa nova y shows itinerantes; recorridos como “Derivas Urbanas” alrededor de la calle Florida; una caminata fotográfica por el Abasto y talleres de modelo vivo, ilustración y collage. El formato pop up de cocinas reunirá a reconocidos cocineros que presentarán menús especiales en diez bares. La programación completa, estará publicada en festivalesba.org.

A la escena porteña se sumará, además, un gesto de época: un recorrido en auto antiguo organizado por la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (Ahrcc), acompañado por un show de jazz itinerante.

Shows, chefs invitados y los nuevos espacios

Las actividades destacadas incluyen un concierto de Bernardo Baraj en Josephina’s Café (recién incorporado al listado oficial) y un show de bossa nova de Belén Pérez Muñiz en Bar O Bar; además, el Dúo Criollo Argentino recorrerá los bares de San Telmo. En cocina, la noche contará con intervenciones en Florida Garden, La Giralda, 8 Esquinas, Café Margot, El Federal, La Poesía, Café Cortázar, El Hipopótamo, Celta, Los Galgos, El Roma del Abasto, Almacén y Bar Lavalle, entre otros. Entre los invitados figuran Diego Gera, Liz Fonseca, Pedro Díaz, Santiago Amin, Gaspar Natiello, Facundo Bermejo, Gabriel Kogan y Julián Díaz, además de Wado Velázquez (barista) y Facundo (Julio Bartender).

La edición 2025 suma espacios recientemente incorporados, como Josephina’s Café (Recoleta) y la Confitería El Greco (Caballito), y propone cruces con otras ciudades a través del proyecto “Hermanamientos Bares Notables Rosario/Buenos Aires”: El Bar Junior y El Comedor Balcarce serán invitados de honor y presentarán platos en Paulín y en El Federal.

Los 90 Bares Notables de la Ciudad y sus direcciones

  • Almacén y Bar Lavalle: Lavalle 1693, San Nicolás
  • Bárbaro Bar: Tres Sargentos 145, Retiro
  • Bar Bidou: Av. Roque Sáenz Peña 858, San Nicolás
  • Bar Boca a Boca: Av. Benito Pérez Galdós 207, La Boca
  • Bar Británico: Brasil 399, San Telmo
  • Bar Conde: Av. Federico Lacroze 3193, Colegiales
  • Bar de Cao: Av. Independencia 2400, San Cristóbal
  • Bar del Alvear Palace Hotel: Av. Alvear 1891, Recoleta
  • Bar El Colonial: Av. Belgrano 599, Monserrat
  • Bar de las Glorias: Andalgalá 1982, Mataderos
  • Bar Iberia: Av. de Mayo 1196, Monserrat
  • Bar 9 de Julio: Larrazábal 1276, Mataderos
  • Bar Olimpo: Irigoyen 1491, Monte Castro
  • Bar Oviedo: Av. Lisandro de la Torre 2407, Mataderos
  • Bar Portuario: Pinzón 102, La Boca
  • Bar Plaza Dorrego: Defensa 1098, San Telmo
  • Bar Quintino: Carlos Calvo 4002, Boedo
  • Bar Seddon: Defensa 695, Monserrat
  • Bar Sur: Estados Unidos 299, San Telmo
  • Bar Vía 71: Viamonte 1771, San Nicolás
  • Boston City: Florida 165 local 3, San Nicolás
  • Cabildo de Buenos Aires: Perú 86, Monserrat
  • Café Cortázar: José Antonio Cabrera 3797, Palermo
  • Café de García: Sanabria 3302, Villa Devoto
  • Café de La U: Av. Triunvirato 4801, Villa Urquiza
  • Café de los Angelitos: Av. Rivadavia 2100, Balvanera
  • Café Margot: Av. Boedo 857, Boedo
  • Café Rivas: Estados Unidos 302, San Telmo
  • Café Roma: Olavarría 409, La Boca
  • Café San Bernardo: Av. Corrientes 5436, Villa Crespo
  • Café Tabac: Av. del Libertador 2300, Recoleta
  • Café Thibon: Montevideo 723, San Nicolás
  • Café Tortoni: Av. de Mayo 825, Monserrat
  • Celta Bar: Sarmiento 1702, San Nicolás
  • Claridge’s Bar: Tucumán 553, San Nicolás
  • Clásica y Moderna: Av. Callao 892, San Nicolás
  • Confitería La Ideal: Suipacha 384, San Nicolás
  • Confitería El Greco: Av. Rivadavia 5353, Caballito
  • Confitería Saint Moritz: Esmeralda 984, Retiro
  • Don Juan Bar: Camarones 2702, Villa Santa Rita
  • El Banderín: Guardia Vieja 3601, Almagro
  • El Boliche de Roberto: Bulnes 331, Almagro
  • El Buzón: Esquiú 1393, Nueva Pompeya
  • El Coleccionista: Av. Rivadavia 4929, Caballito
  • El Estaño 1880: Aristóbulo del Valle 1100, La Boca
  • El Faro: Av. de los Constituyentes 4099, Parque Chas
  • El Federal: Carlos Calvo 595, San Telmo
  • El Gato Negro: Av. Corrientes 1669, San Nicolás
  • El Hipopótamo: Brasil 401, San Telmo
  • El Progreso: Av. Montes de Oca 1700, Barracas
  • El Querandí: Perú 302, Monserrat
  • El Símbolo: Av. Corrientes 3787, Almagro
  • El Tokio: Av. Álvarez Jonte 3550, Villa Santa Rita
  • El Viejo Buzón: Neuquén 1100, Caballito
  • Esquina Homero Manzi: Av. San Juan 3601, Boedo
  • Florida Garden: Florida 899, Retiro
  • Hotel Savoy / Bar Imperio: Av. Callao 181, San Nicolás
  • Josephina’s Café: Guido 1532, Recoleta
  • La Academia: Montevideo 341, San Nicolás
  • La Biela: Av. Pte. M. Quintana 600, Recoleta
  • La Buena Medida: Suárez 101, La Boca
  • La Escuela: Manuela Pedraza 2803, Núñez
  • La Farmacia: Av. Directorio 2400, Flores
  • La Flor de Barracas: Suárez 2095, Barracas
  • La Giralda: Av. Corrientes 1453, San Nicolás
  • La Ópera: Av. Corrientes 1799, San Nicolás
  • La Orquídea: Av. Corrientes 4101, Almagro
  • La Perla: Av. Don Pedro de Mendoza 1939, La Boca
  • La Poesía: Chile 502, San Telmo
  • La Puerto Rico: Alsina 420, Monserrat
  • Las Violetas: Av. Rivadavia 3899, Almagro
  • Le Caravelle: Lavalle 726, San Nicolás
  • London City: Av. de Mayo 599, Monserrat
  • Los 36 Billares: Av. de Mayo 1265/71, Monserrat
  • Los Galgos: Av. Callao 501, San Nicolás
  • Los Laureles: Av. Iriarte 2290, Barracas
  • Mar Azul: Tucumán 1700, San Nicolás
  • Miramar: Sarandí 1190, San Cristóbal
  • Montecarlo Bar y Despensa: Paraguay 5491, Palermo
  • Museo Fotográfico Simik: Av. Federico Lacroze 3901, Chacarita
  • Ocho Esquinas: Av. Forest 1186, Chacarita
  • Paulín: Sarmiento 635, San Nicolás
  • Petit Colón: Libertad 505, San Nicolás
  • Plaza Bar: Florida 1005, Retiro
  • Plaza Café: Av. Rivadavia 4732, Caballito
  • Roma del Abasto: Anchorena 806, Balvanera
  • Stylo Café: Fernández de Enciso 3934, Villa Devoto
  • The New Brighton: Sarmiento 645, San Nicolás
  • Varela Varelita: Av. Scalabrini Ortiz 2120, Palermo
  • Watson’s: Vuelta de Obligado 2072, Belgrano
