Vuelve la Noche de los Bares Notables con más cafés, chefs invitados y varias sorpresas

Entre vitrinas de madera lustrada y barras centenarias, el jueves 16 de octubre vuelve a celebrarse la Noche de los Bares Notables con más cafés, pop up de cocinas de chefs invitados y varias sorpresas. En la cuarta edición del evento organizado por el Ministerio de Cultura porteño la agenda cruza música, recorridos guiados, talleres y una apuesta gastronómica especial pensada para una sola noche.

El programa celebra a los Bares Notables como parte de la identidad de Buenos Aires. La definición normativa es precisa: “Se considera bar notable a aquellos bares, billares o confiterías relacionados con hechos o actividades culturales de significación; aquellos cuya antigüedad, diseño arquitectónico o relevancia local le otorgan un valor propio” (Ley 35/98, CABA).

La agenda del evento, está distribuida en 24 barrios y cuenta con más de 120 propuestas culturales y gastronómicas. Habrá espectáculos de tango, bossa nova y shows itinerantes; recorridos como “Derivas Urbanas” alrededor de la calle Florida; una caminata fotográfica por el Abasto y talleres de modelo vivo, ilustración y collage. El formato pop up de cocinas reunirá a reconocidos cocineros que presentarán menús especiales en diez bares. La programación completa, estará publicada en festivalesba.org.

A la escena porteña se sumará, además, un gesto de época: un recorrido en auto antiguo organizado por la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (Ahrcc), acompañado por un show de jazz itinerante.

Shows, chefs invitados y los nuevos espacios

Las actividades destacadas incluyen un concierto de Bernardo Baraj en Josephina’s Café (recién incorporado al listado oficial) y un show de bossa nova de Belén Pérez Muñiz en Bar O Bar; además, el Dúo Criollo Argentino recorrerá los bares de San Telmo. En cocina, la noche contará con intervenciones en Florida Garden, La Giralda, 8 Esquinas, Café Margot, El Federal, La Poesía, Café Cortázar, El Hipopótamo, Celta, Los Galgos, El Roma del Abasto, Almacén y Bar Lavalle, entre otros. Entre los invitados figuran Diego Gera, Liz Fonseca, Pedro Díaz, Santiago Amin, Gaspar Natiello, Facundo Bermejo, Gabriel Kogan y Julián Díaz, además de Wado Velázquez (barista) y Facundo (Julio Bartender).

La edición 2025 suma espacios recientemente incorporados, como Josephina’s Café (Recoleta) y la Confitería El Greco (Caballito), y propone cruces con otras ciudades a través del proyecto “Hermanamientos Bares Notables Rosario/Buenos Aires”: El Bar Junior y El Comedor Balcarce serán invitados de honor y presentarán platos en Paulín y en El Federal.

Los 90 Bares Notables de la Ciudad y sus direcciones