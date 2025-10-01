Buenos Aires Flota en Mercedes: cuándo es el festival de globos aerostáticos con un parque inflable y show nocturno

Cuando el próximo sábado 1° noviembre el reloj marque las 15, la localidad bonaerense de Mercedes se olvidará de la siesta por un día para dar la bienvenida a Buenos Aires Flota, un festival de globos aerostáticos que combina arte, música, gastronomía y espectáculos en vivo. El evento se reprogramará ante inclemencias climáticas.

Diseñado para disfrutar en familia, el festival se desarrollará en el Parque Municipal de esta localidad ubicada a 105 kilómetros del centro porteño, y comprenderá un encuentro al aire libre con propuestas interactivas y un parque inflable.

Habrá una experiencia inmersiva para que el público pueda ingresar al interior de dos globos dispuestos horizontalmente y así apreciar por dentro su diseño mientras el aire frío ingresa para su llenado con potentes ventiladores

Para los amantes de los fierros habrá un sector especial donde se podrá conocer los últimos detalles de vehículos clásicos y otros modelos. También habrá un sector exclusivo con carpas y livings con vista preferencial al parque de globos, degustación de productos locales, un jardín cervecero y una fuerte apuesta a la impronta audiovisual.

Los más chicos podrán disfrutar de atracciones como simuladores de vuelo, mini globos para tomarse fotos y tendrán la posibilidad de ingresar a los globos aerostáticos para vivirlos desde adentro.

Planeadores, paramotores, parapentes y drones

“Para los amantes de la aviación, tendremos un espacio dedicado a la promoción de diferentes actividades aéreas que se realizan en la provincia de Buenos Aires, como una muestra de ala delta, vuelo con planeadores, paramotores, parapentes y drones. También se dictarán clases instructivas para que el público pueda acercarse y aprender sobre las diferentes maneras y requisitos para ser parte de este mundo aéreo”, anticipa Adrián Barozza, a cargo de la organización del evento y director de la seguridad operacional del encuentro.

Entre las actividades, habrá una experiencia inmersiva para que el público pueda ingresar al interior de dos globos dispuestos horizontalmente y así apreciar por dentro su diseño mientras el aire frío ingresa para su llenado con potentes ventiladores. También se ofrecerá la posibilidad de realizar ascensos cautivos y vivenciar en carne propia la sensación de elevarse con el globo sujeto al suelo, hasta 15 metros de altura.

Participarán pilotos de renombre a nacional e internacional, como Leticia Marqués, protagonista de un vuelo récord a 250 metros en las Salinas de Jujuy, calentando su globo solamente con energía solar.

“Buenos Aires Flota plantea un nuevo concepto de eventos, donde la magia y la belleza de los globos aerostáticos se fusionan con espectáculos musicales y actividades que aseguran pasar un día completamente diferente en familia. Año tras año, diferentes ciudades y países del mundo organizan este tipo de eventos espectaculares donde el público puede disfrutar de esa sensación de libertad y ensueño que generan los globos a través de sus diferentes colores y tamaños, y la misma manera, con Flota Tour venimos logrando realizarlo en Argentina año tras año”, cuenta Barozza.

Las primeras ediciones de este festival se llevaron adelante en Luján, y la buena asistencia del público impulsó presentarse en otros destinos de la provincia de Buenos Aires, San Juan o San Luis.

“En abril estuvimos en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires, un gran logro en cuanto concepto, logística, planificación aeronáutica y convocatoria, con más de 10.000 personas. Un encuentro que se repetirá el año próximo en la misma locación”, anuncia Barozza, que junto con Patricio Gattó, son los creadores de este festival que además de la Argentina, muy pronto comenzara a recorrer países limítrofes como Chile, Paraguay y Uruguay.

Uno de los momentos más esperados será el Night Glow, el show nocturno en el que los globos, anclados en tierra, se iluminan al ritmo de la música acompañados por DJs, para finalizar con la presentación de una banda sorpresa en vivo.

“Pretendemos seguir creciendo y llevar este festival a más puntos del país y próximamente abrir una escuela de vuelo para así sumar muchos fans a nuestra comunidad”, concluye Barozza.

Programación de Buenos Aires Flota

Todas las actividades están sujetas a las condiciones climáticas. En caso de suspenderse, el encuentro se reprogramará para el sábado 15 de noviembre.

15: apertura de puertas, parque inflable, espectáculos, paseo de autos clásicos, paseo aeronáutico, food trukcs, beer garden y shows musicales.

apertura de puertas, parque inflable, espectáculos, paseo de autos clásicos, paseo aeronáutico, food trukcs, beer garden y shows musicales. 17: desfile de paramotores.

desfile de paramotores. 18: inflado de globos aerostáticos (sujeto a las condiciones climáticas).

inflado de globos aerostáticos (sujeto a las condiciones climáticas). 19.30: Night Glow: show visual con música, luces y DJs en vivo.

Night Glow: show visual con música, luces y DJs en vivo. 21: banda principal del festival.

banda principal del festival. 23: cierre del evento.

Cuándo y dónde es Buenos Aires Flota