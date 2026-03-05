Salidas del 5 al 8 de marzo: La Noche de las Hamburgueserías, Chayanne, un tributo a Charly García y Corrientes 24 hs

Entre hoy y el domingo, la semana se ordena fácil: un jueves con plan dulce y bingo drag, un viernes de 50% off en hamburguesas más apertura foodie y un sábado que combina Corrientes 24 horas con escuchas HiFi, tributo a Charly y recital. El domingo, cierre en clave romántica en el Arena.

La Noche de las Hamburgueserías con más de 200 restaurantes que tienen promociones al 50%

A continuación, la agenda del jueves 5 al lunes 9 de marzo, organizada por día.

Jueves 5: alfajor de autor, bingo drag y Pablo Alborán en el Arena

ORNO: alfajor propio, pisco sour y Drag Bingo (edición Chappell Roan)

La cantina de Palermo suma una novedad dulce con un alfajor propio que se mete en la carta de postres, y lo acompaña con un pisco sour a $9000 para cortar la semana con un plan de bar.

Drag Bingo en Orno

El plus es el Drag Bingo en formato fiesta: se hace tarde, con cupo limitado y opción de entrar sin pase (la condición es consumir adentro). ¿Dónde? Guatemala 4701, Palermo. Instagram: @orno.pizzeria.cantina

Pablo Alborán en el Movistar Arena

El jueves se completa con show grande: Alborán está anunciado con apertura de puertas a las 19.00 y comienzo a las 21.00, y tickets “desde $65.000” en Movistar Arena.

Pablo Alborán habla abiertamente de su homosexualidad por primera vez AP Photo/Eduardo Verdugo - Archivo

Para ir a lo seguro, conviene chequear la entrada descargada antes de salir y llegar con margen, porque la previa suele moverse rápido. ¿Dónde? Humboldt 450, Villa Crespo.

Viernes 6: hamburguesas al 50%, apertura dulce y Q’Lokura

La Noche de las Hamburgueserías: combos al 50% en más de 200 locales

El viernes, desde las 19.00, vuelve el recorrido hamburguesero con promociones al 50% en propuestas seleccionadas y locales adheridos, más patios al aire libre para sumar opción “plan sin reserva”.

La Noche de las Hamburgueserías: combos al 50% en locales adheridos

La lógica es simple: elegir el lugar en el mapa virtual, pedir el combo con descuento y pagar el consumo en el local. ¿Dónde? Los más de 200 locales adheridos más patios frente al Planetario y en Parque Los Andes figuran en la siguiente nota.

Joaquín Vasco abre en Palermo con degustación limitada

La apertura en Palacio Cabrera suma un anzuelo para golosos: el viernes a las 19.30 anuncian degustación con 150 porciones. La marca llega con su perfil de pastelería española y foco en su cheesecake, ideal para pasar temprano y no quedarse afuera. ¿Dónde? José Antonio Cabrera 5653, Palermo. Instagram: @joaquinvtartas

Q’Lokura en el Movistar Arena

Para cerrar el viernes con energía, Q’Lokura aparece en la grilla con puertas a las 19.00 y show a las 21.00, y entradas “desde $25.000” en Movistar Arena. Es un plan de estadio techado, de esos que arrancan arriba desde el minuto uno y se viven de pie. ¿Dónde? Humboldt 450, Villa Crespo.

Sábado 7: Corrientes 24 horas, Chayanne y escuchas HiFi

Corrientes 24 horas: la avenida abierta hasta tarde con programación en la calle

El sábado, la Ciudad estira la noche con Corrientes peatonalizada por tramos: el circuito va de Callao al Obelisco, con librerías y teatros abiertos y una grilla que suma música en vivo y sets de DJs.

Corrientes 24 HS Prensa

El movimiento arranca a las 20.00 y se sostiene hasta las 3.00; además, el subte B extiende su horario y algunos estacionamientos adhieren con tarifa fija hasta el cierre. ¿Dónde? Av. Corrientes, entre Callao y el Obelisco. Más información en el sitio oficial de BA Gastronómica.

Chayanne en el Movistar Arena

Noche de hitazos: el show del sábado figura con puertas a las 19.00, comienzo a las 21.00 y tickets “desde $89.000” en Movistar Arena. Es de esos recitales de coro generalizado, con público de varias generaciones y clima de fiesta desde la previa.

Escuchas HiFi en ArtLab: Plastic Beach (Gorillaz)

Para un plan más íntimo, ArtLab programa una escucha HiFi dedicada a Plastic Beach, con presentación a cargo de Eddie Babenco. La función figura para el sábado con horario de 19.00 a 20.30 y entradas “desde $16.500”, ideal para ir con tiempo y conseguir buen lugar. ¿Dónde? Roseti 93, Villa Crespo. (ArtLab Tickets)

Plan Divino: tributo “100% Charly” en Niceto

El sábado suma un clásico de la noche porteña: Plan Divino lleva su show “100% Charly” a NicetoClub, con horario anunciado para las 20.00 y entradas por la vía oficial del club.

Es un plan directo para cantar repertorio compartido, con la lógica de sala: llegar temprano, ubicación rápida y show sin vueltas. ¿Dónde? Niceto Vega 5510, Palermo.

Domingo 8: Montaner cierra el fin de semana en el Arena

Ricardo Montaner en el Movistar Arena

Ricardo Montaner vuelve a presentarse en vivo luego de dos años Pilar Camacho

El domingo queda para bajar un cambio con repertorio romántico: el show figura con puertas a las 19.00, inicio a las 21.00 y tickets “desde $70.000” en Movistar Arena. Es un cierre de fin de semana pensado para ir en pareja, con amigos o en plan familiar, y salir sin apuro.