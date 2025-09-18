LA NACION

Adiós amasado: las galletitas de naranja sin harina ni azúcar

Descubrí cómo replicar esta receta sencilla sin la necesidad de ensuciar tus manos y demasiados utensilios de cocina, con ingredientes disponibles siempre en tu casa

Aprendé cómo hacer las galletitas de naranja caseras, pero en licuadora y no amases más
Aprendé cómo hacer las galletitas de naranja caseras, pero en licuadora y no amases más

En las redes sociales apareció una nueva versión para preparar galletitas caseras sin la necesidad de amasar o incluso, sin que ensucies demasiados utensilios de cocina. Solo se requiere una licuadora. Aprendé cómo seguir el paso a paso y obtener una rica y saludable opción para compartir a cualquier hora.

Hacer galletitas en la licuadora es una opción aceptable para evitar ensuciar otros utensilios de cocina
Hacer galletitas en la licuadora es una opción aceptable para evitar ensuciar otros utensilios de cocina

Galletitas de naranja 2.0

Ingredientes:

  • 1 1/2 taza de harina de avena.
  • 1 cucharadita de polvo de hornear.
  • Jugo de dos naranjas.
  • 2 cucharadas de estevia o de miel.
  • 100 g de margarina.
  • 1 huevo.

Paso a paso:

  • Encendé el horno a 180° C y forrá una bandeja con aceite para evitar que las galletitas se peguen.
  • En una licuadora volcá el huevo, la estevia o miel, el jugo de naranja y la margarina. Batí todo hasta que quede una mezcla homogénea.
  • Añadí el polvo de hornear y poco a poco la harina de avena. Encendé la licuadora de a intervalos y sumá paulatinamente los ingredientes secos.
  • Cuando ya esté hecha la masa semi húmeda, ayudate con una cuchara y sobre la bandeja armá las galletitas de avena.
  • Envía la preparación al horno hasta que queden doradas.
Receta de galletitas de naranja fáciles
Receta de galletitas de naranja fáciles

Tiempo de cocción: 15 minutos aproximadamente.

Tiempo de preparación total: 30 minutos.

