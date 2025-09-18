Adiós amasado: las galletitas de naranja sin harina ni azúcar

En las redes sociales apareció una nueva versión para preparar galletitas caseras sin la necesidad de amasar o incluso, sin que ensucies demasiados utensilios de cocina. Solo se requiere una licuadora. Aprendé cómo seguir el paso a paso y obtener una rica y saludable opción para compartir a cualquier hora.

Hacer galletitas en la licuadora es una opción aceptable para evitar ensuciar otros utensilios de cocina (Fuente: Pexels)

Galletitas de naranja 2.0

Ingredientes:

1 1/2 taza de harina de avena.

1 cucharadita de polvo de hornear.

Jugo de dos naranjas.

2 cucharadas de estevia o de miel.

100 g de margarina.

1 huevo.

Paso a paso:

Encendé el horno a 180° C y forrá una bandeja con aceite para evitar que las galletitas se peguen.

y forrá una bandeja con aceite para evitar que las galletitas se peguen. En una licuadora volcá el huevo, la estevia o miel, el jugo de naranja y la margarina. Batí todo hasta que quede una mezcla homogénea.

Añadí el polvo de hornear y poco a poco la harina de avena. Encendé la licuadora de a intervalos y sumá paulatinamente los ingredientes secos.

Cuando ya esté hecha la masa semi húmeda, ayudate con una cuchara y sobre la bandeja armá las galletitas de avena.

Envía la preparación al horno hasta que queden doradas.

Receta de galletitas de naranja fáciles

Tiempo de cocción: 15 minutos aproximadamente.

Tiempo de preparación total: 30 minutos.