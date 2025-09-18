Adiós amasado: las galletitas de naranja sin harina ni azúcar
Descubrí cómo replicar esta receta sencilla sin la necesidad de ensuciar tus manos y demasiados utensilios de cocina, con ingredientes disponibles siempre en tu casa
En las redes sociales apareció una nueva versión para preparar galletitas caseras sin la necesidad de amasar o incluso, sin que ensucies demasiados utensilios de cocina. Solo se requiere una licuadora. Aprendé cómo seguir el paso a paso y obtener una rica y saludable opción para compartir a cualquier hora.
Galletitas de naranja 2.0
Ingredientes:
- 1 1/2 taza de harina de avena.
- 1 cucharadita de polvo de hornear.
- Jugo de dos naranjas.
- 2 cucharadas de estevia o de miel.
- 100 g de margarina.
- 1 huevo.
Paso a paso:
- Encendé el horno a 180° C y forrá una bandeja con aceite para evitar que las galletitas se peguen.
- En una licuadora volcá el huevo, la estevia o miel, el jugo de naranja y la margarina. Batí todo hasta que quede una mezcla homogénea.
- Añadí el polvo de hornear y poco a poco la harina de avena. Encendé la licuadora de a intervalos y sumá paulatinamente los ingredientes secos.
- Cuando ya esté hecha la masa semi húmeda, ayudate con una cuchara y sobre la bandeja armá las galletitas de avena.
- Envía la preparación al horno hasta que queden doradas.
Tiempo de cocción: 15 minutos aproximadamente.
Tiempo de preparación total: 30 minutos.
