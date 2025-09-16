Exprés y de bajo costo: cómo hacer panqueques sin TACC aptos para celíacos
Descubrí esta receta especial ideal para hacer sin que te demande mucho tiempo ni dinero; cinco ingredientes y listo
El panqueque se volvió un clásico de la gastronomía argentina, tan popular en verano como en invierno. Se deleita en su mayoría con dulce de leche, pero debido a estar hecho con harina de trigo, no todos pueden disfrutar de él. Por este motivo, enterate cómo replicar una receta fácil, sin TACC y con solo cinco ingredientes que siempre disponés en tu cocina.
Panqueques sin TACC en 20 minutos
Ingredientes:
Para la masa
- 3 bananas pisadas.
- 2 huevos.
- 1 cucharadita de canela (opcional).
- 1/2 cucharadita de polvo de hornear.
- 50 g de margarina.
Para el relleno
- Dulce de leche sin TACC.
Paso a paso:
- En un bowl pisá las bananas hasta que se forme una pasta homogénea. Añadí las yemas y las claras batilas a nieve en un recipiente diferente.
- Cuando las claras estén montadas, agregalas con movimientos envolventes a la banana. Colocá el polvo de hornear y la canela.
- Volcá una porción de la preparación sobre una sartén a fuego medio, previamente untada su superficie con margarina para evitar que la mezcla se pegue.
- Cociná ambas caras del panqueque hasta que queden doradas.
- Una vez listo, retirar del fuego y rellenar con dulce de leche.
Tiempo de cocción: de tres a cinco minutos.
Tiempo de preparación total: 20 minutos.
Tips adicionales:
- Si el dulce de leche no te convence, reemplazá el relleno por frutas de estación. Una sugerencia es combinar frutillas, arándanos y kiwi. Otra opción es utilizar mermelada natural.
