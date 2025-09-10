Las galletitas de limón sin harina ni azúcar infalibles para compartir con amigos
Esta opción es ideal para disfrutar de una reunión o acompañar la tarde de trabajo o estudio; aprendé cómo hacerlas sin gastar demasiado dinero
- 2 minutos de lectura'
Si pertenecés al grupo de personas que ama la comida casera y saludable, pero no dispone del tiempo suficiente para cocinar en casa, entonces esta receta es específica para vos. Aprendé cómo realizar las galletitas de limón de forma rápida para compartir con amigos, sin harina ni azúcar.
Actualmente, se volvió popular el consumo de alimentos con bajo contenido de calorías. De allí que se reemplazaron algunos ingredientes como la harina de trigo por opciones más naturales y no ultraprocesadas. Además, se quitó del camino al azúcar por variantes menos nocivas.
Cómo hacer las galletitas de limón sin harina ni azúcar
Ingredientes:
- 120 g de harina de almendras.
- 1 huevo grande.
- 3 cucharadas de estevia.
- Ralladura de un limón.
- 100 g de margarina a temperatura ambiente.
- 1 cucharadita de polvo de hornear.
Paso a paso:
- En un bowl pisá la margarina hasta formar una crema. Añadí el huevo y mezclá.
- Sumá la estevia y la ralladura de limón. Batí todo hasta obtener una consistencia homogénea.
- Agregá el polvo de hornear y poco a poco incorporá la harina de almendra.
- Amasá hasta obtener un bollo liso. Dejá descansar la preparación en la heladera por 20 minutos, cubierta con un papel film o dentro de un recipiente cerrado.
- Mientras, encendé el horno a 180° C y forrá una bandeja con papel manteca o untá con aceite para que las galletitas no se peguen.
- Retirá de la heladera la masa, estirá sobre una mesada y cortá la forma de las galletitas.
- Colocalas en la bandeja y envialas al horno hasta que doren en ambos lados.
Tiempo de cocción: 15 minutos.
Tiempo de preparación total: 45 minutos.
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
Otras noticias de Trucos de cocina
- 1
La tarta sin harina que es furor en las redes sociales por sus ingredientes saludables y sin TACC
- 2
Sabor campestre: cómo hacer los tradicionales bifes a la criolla sin cometer errores
- 3
Sin harina ni azúcar: la torta de manzana que se transformará en tu favorita
- 4
Para principiantes: cómo hacer hamburguesas deliciosas sin horno ni pan rallado