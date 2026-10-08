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LA NACION

Brownie cremoso de chocolate blanco y frambuesas: un paso a paso fácil para la merienda

Abandonar los sabores tradicionales abre la puerta a combinaciones sorprendentes; en esta opción, el brownie clásico de cacao cede su trono frente a una variante moderna

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LA NACION
Abandonar los sabores tradicionales abre la puerta a combinaciones sorprendentes; en esta opción, el brownie clásico de cacao cede su trono frente a una variante moderna (Foto ilustrativa generada por IA)
Abandonar los sabores tradicionales abre la puerta a combinaciones sorprendentes; en esta opción, el brownie clásico de cacao cede su trono frente a una variante moderna (Foto ilustrativa generada por IA)

El brownie clásico de cacao cede su trono frente a una variante moderna que conquista paladares: la fusión de chocolate blanco y frambuesas. Se trata de una propuesta que reinventa el postre favorito de todos mediante un contraste inigualable. Es que el chocolate blanco aporta una textura densa, untuosa y muy dulce, mientras la frambuesa suma una acidez natural que equilibra cada bocado con un perfil refrescante.

La frambuesa suma una acidez natural que equilibra cada bocado con un perfil refrescante
La frambuesa suma una acidez natural que equilibra cada bocado con un perfil refrescanteBanco de imágenes de Canva

Descubrí el paso a paso para deleitarte en la merienda y compartir con amigos o en familia:

Ingredientes

  • 200 g de chocolate blanco
  • 100 g de manteca
  • 1 taza de azúcar
  • 2 huevos
  • 1 taza de harina
  • 1/2 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 taza de frambuesas, frescas o congeladas
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

El paso a paso

Descubrí el paso a paso de una receta deliciosa y fácil de hacer (Foto: Ilustrativa IA)
Descubrí el paso a paso de una receta deliciosa y fácil de hacer (Foto: Ilustrativa IA)
  • Calentar el horno a 180°C. Enmantecar un molde cuadrado.
  • Fundir el chocolate blanco con la manteca a baño María o en el microondas. Enfriar unos minutos.
  • Batir el azúcar, los huevos y la esencia de vainilla en un bol hondo.
  • Integrar la mezcla de chocolate y manteca.
  • Tamizar la harina junto con el polvo de hornear. Incorporar a la preparación hasta lograr una masa homogénea.
  • Añadir la mitad de las frambuesas con movimientos suaves.
  • Verter en el molde, decorar la superficie con el resto de la fruta y hornear durante 25 minutos.
  • Ahora sí, ¡a disfrutar!
LA NACION