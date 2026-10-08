Brownie cremoso de chocolate blanco y frambuesas: un paso a paso fácil para la merienda

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El brownie clásico de cacao cede su trono frente a una variante moderna que conquista paladares: la fusión de chocolate blanco y frambuesas. Se trata de una propuesta que reinventa el postre favorito de todos mediante un contraste inigualable. Es que el chocolate blanco aporta una textura densa, untuosa y muy dulce, mientras la frambuesa suma una acidez natural que equilibra cada bocado con un perfil refrescante.
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Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.