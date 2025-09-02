Buñuelos de manzana: los tradicionales de la abuela sin gastar dinero

Los buñuelos de manzana son una tradición culinaria argentina que surgió gracias a la inmigración española. Estos bollos dulces también son populares en Uruguay y son la excusa perfecta cuando llueve o hace frío. Su preparación es sencilla y no requiere de muchos ingredientes, por lo que es una opción irresistible para acompañar la merienda de la tarde. Aprendé cómo hacerlos en simples pasos.

Los buñuelos son ideales para comer en los días de lluvia o frío, ya que sus ingredientes son económicos y siempre están disponibles en casa (Fuente: Buon Viveur)

Buñuelos de manzana para principiantes

Ingredientes:

250 g de harina leudante.

85 g de azúcar.

200 ml de leche.

2 manzanas pequeñas ralladas o cortadas en cubos.

2 huevos.

1 pizca de sal.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Azúcar para espolvorear.

Aceite para freír.

Paso a paso:

En un bowl mezclá el huevo y el azúcar hasta obtener una mezcla homogénea.

Agregá la manzana rallada o cortada en cubos y la esencia de vainilla.

Poco a poco incorporá la harina y a medida que la mezcla necesite líquido, añadí la leche.

Uní todos los ingredientes hasta que te quede una consistencia pastosa, casi a punto letra.

Calentá en una olla el aceite y una vez que rompa hervor, bajá el fuego a una temperatura media. Armá con dos cucharas los buñuelos y cocinalos. (Recordá introducir de a tandas pequeñas para que no se peguen).

Una vez que estén dorados por fuera, retirá los buñuelos. Verificá que estén hechos en el interior.

Escurrir los buñuelos en una bandeja con servilletas de papel y espolvorear azúcar encima.

Receta de buñuelos caseros

Tiempo de cocción por cada buñuelo: entre 5 a 7 minutos.

Tips adicionales:

Dale un toque renovado a los buñuelos y en lugar de manzana utilizá frutos secos.

Si preferís evitar la harina de trigo, podés optar por alguna variante sin gluten, aunque deberías tener en cuenta que las proporciones también cambiarán según la capacidad de absorción de líquido que tengan.