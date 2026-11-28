Se acerca diciembre y, junto a este, las fiestas y la inevitable pregunta sobre qué sumar al menú de Nochebuena. En las mesas argentinas, el pionono salado es un infaltable que resuelve la entrada de forma práctica y rendidora. Aunque la versión tradicional de jamón, queso y huevo tiene su lugar ganado, animarse a probar combinaciones nuevas es una gran estrategia para darle un giro gourmet al festejo.

1. Pollo, palta y queso crema: fresco y untuoso

Ingredientes:

1 pionono salado

1 pechuga de pollo cocida y desmenuzada

1 palta madura

3 cucharadas de queso crema

Jugo de medio limón

Sal y pimienta a gusto

Pollo, palta y queso crema: fresco y untuoso (Foto: Ilustrativa IA)

Paso a paso:

Cociná la pechuga de pollo (hervida o a la plancha), dejala enfriar por completo y desmenuzala en tiras finas.

Pisá la palta con un tenedor y sumale de inmediato el jugo de limón para evitar que se oscurezca.

Uní la palta con el queso crema hasta obtener una pasta lisa y homogénea.

Incorporá el pollo desmenuzado, salpimentá y mezclá bien.

Extendé el pionono sobre la mesada, untá toda la superficie de manera pareja y enrollá con cuidado haciendo una leve presión.

Envolvelo en papel film y llevalo a la heladera por lo menos una hora antes de llevarlo a la mesa.

2. Atún, huevo y aceitunas: un clásico infalible con un toque extra

Ingredientes:

1 pionono salado

1 lata de atún al natural

2 huevos duros

3 cucharadas de mayonesa

10 aceitunas (verdes o negras)

1 cucharada de mostaza

Sal y pimienta a gusto

Paso a paso:

Escurrí muy bien el líquido del atún y desmenuzalo en un bol.

Picá bien chiquitos los huevos duros y las aceitunas descarozadas.

Sumalos al recipiente junto con la mayonesa y la mostaza. Integrá todo hasta formar una pasta húmeda pero firme.

Rectificá de sal y pimienta.

Esparcí la preparación sobre la masa del pionono, arrollá suavemente, cubrí con film y refrigerá hasta el momento de servir.

Atún, huevo y aceitunas: un clásico infalible con un toque extra (Foto: Ilustrativa IA)

3. Rúcula, tomates secos y doble queso: la opción vegetariana

Ingredientes:

1 pionono salado

150 g de queso crema

100 g de queso en fetas (tybo, danbo o gouda)

1 puñado generoso de rúcula fresca

6 tomates secos previamente hidratados

1 cucharada de aceite de oliva

Pimienta negra a gusto

Rúcula, tomates secos y doble queso: la opción vegetariana (Foto: Ilustrativa IA)

Paso a paso:

Lavá las hojas de rúcula y secalas muy bien con papel de cocina para que no humedezcan de más la masa.

Cortá los tomates secos hidratados en tiritas finas.

Mezclá el queso crema con el aceite de oliva y la pimienta para darle más sabor y untuosidad.

Untá la base del pionono con esta pasta, disponé por encima las fetas de queso, distribuí la rúcula y terminá con los tomates secos.

Enrollá con firmeza, envolvelo y dejalo descansar en frío antes de cortar.