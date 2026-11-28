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Se acerca diciembre y, junto a este, las fiestas y la inevitable pregunta sobre qué sumar al menú de Nochebuena. En las mesas argentinas, el pionono salado es un infaltable que resuelve la entrada de forma práctica y rendidora. Aunque la versión tradicional de jamón, queso y huevo tiene su lugar ganado, animarse a probar combinaciones nuevas es una gran estrategia para darle un giro gourmet al festejo.
Ingredientes:
Paso a paso:
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