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La cuenta regresiva para celebrar la Nochebuena y Navidad empezó. Es común que las familias y los grupos de amigos ya seleccionen el menú para cada día y los tomates rellenos son los protagonistas de la mesa fría. Para no perderte este clásico argentino, seguí a continuación la receta completa y poné ¡manos a la obra!
Ingredientes:
Paso a paso:
Tiempo de cocción: 10 minutos.
Tiempo de preparación total: 25 minutos.
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.