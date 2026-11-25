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Cuatro huevos, una taza de manteca y media taza de cacao: así es la receta de brownie fácil y rápida para servir con té o café
Esta preparación sencilla se destaca por su textura densa y húmeda ideal para acompañar infusiones; los especialistas recomiendan priorizar la calidad del cacao para obtener un resultado profesional
- 3 minutos de lectura'
Lograr un brownie perfecto en casa no exige técnicas complejas de repostería, sino seguir pasos precisos y elegir buenos insumos. La clave está en no airear de más la mezcla y en respetar el punto de cocción para que quede húmedo por dentro y no seco como un bizcochuelo.
Además de la proporción justa de ingredientes, el resultado cambia mucho según la calidad del cacao y el reposo final. Enfriarlo bien antes de cortarlo ayuda a que tome cuerpo y quede ideal para acompañar un té o un café a la hora de la merienda.
Para su elaboración, se debe precalentar el horno a 175 grados Celsius y preparar un molde cuadrado de 24 x 24 centímetros con manteca o papel especial. El procedimiento consiste en combinar todos los ingredientes en un bol, utilizando un tenedor o varilla para mezclar sin batir, lo que evita que la preparación se airee en exceso.
Ingredientes
- 4 huevos
- 1 taza de manteca derretida
- 2 tazas de azúcar blanca
- 1/2 taza de cacao en polvo
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1 y 1/2 tazas de harina
- 1/2 cucharadita de polvo de hornear
- 1/2 cucharadita de sal
- 1/2 taza de nueces picadas (opcional)
Paso a paso
- Preparar el horno y el molde: Precalentá el horno a 175 °C. Enmantecá o forrá con papel manteca/especial un molde cuadrado de 24 x 24 cm.
- Integrar los ingredientes: Colocá todos los ingredientes en un bol y mezclá con un tenedor o varilla sin batir para no incorporar aire en exceso.
- Lograr la consistencia: Seguí integrando hasta obtener una pasta uniforme de color marrón oscuro.
- Llevar al molde: Volcá la mezcla en el molde preparado y emparejá la superficie.
- Hornear: Cociná entre 20 y 30 minutos. Para comprobar el punto, pinchá con un palillo: debe salir con migas húmedas (no seco como un bizcochuelo).
- Enfriar y cortar: Retirá del horno, dejá enfriar sobre una rejilla y recién entonces cortá en cuadrados para servir con té o café.
Consejos sobre los ingredientes
Usá cacao en polvo lo más puro posible (se destacan los de origen peruano o belga). Evitá los polvos para chocolatada, ya que tienen mucha azúcar y menor pureza.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA
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