En las redes sociales abundan las recetas simples para solucionar la vida de las personas que no tienen tanto interés por la cocina. En el amplio abanico de recomendaciones está la tarta sin harina, una reversión que se volvió popular entre los usuarios y que podés replicar en tu casa con ingredientes básicos. ¡Manos a la obra!

Tarta sin harina

Ingredientes:

5 papas medianas cocidas.

1 pizca de sal. Ajo y pimienta, a gusto.

3 huevos.

3 cucharadas de aceite de oliva.

2 cucharadas de queso para untar.

2 atados de espinaca cocidos.

2 tomates cortados en cubos.

1 cebolla morada.

300 g de queso cremoso.

Paso a paso:

1 Preparación de la masa base

Prepará un puré de papa y agregá el aceite de oliva.

Colocalo en un molde para tarta y esparcilo hasta cubrir toda la superficie.

Enviá el molde al horno, a una temperatura de 200 °C durante 10 minutos, hasta que la papa se vuelva consistente para sostener el relleno.

2 Para el relleno

Mientras, en un bowl mezclá los tomates, la espinaca, el queso crema, la cebolla y los tres huevos.

Condimentá con sal, pimienta y ajo.

Cuando esté lista la base, quitá del horno el molde y colocá el relleno.

En la superficie añadí el queso cremoso.

Cociná nuevamente el molde hasta que el queso se gratine.

Servir.

Tarta de verduras sin harina

Tiempo de cocción de la tarta: 20 minutos.

20 minutos. Tiempo de preparación total: 60 minutos.