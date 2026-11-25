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En las redes sociales abundan las recetas simples para solucionar la vida de las personas que no tienen tanto interés por la cocina. En el amplio abanico de recomendaciones está la tarta sin harina, una reversión que se volvió popular entre los usuarios y que podés replicar en tu casa con ingredientes básicos. ¡Manos a la obra!
Ingredientes:
Paso a paso:
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