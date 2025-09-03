La tarta sin harina que es furor en las redes sociales por sus ingredientes saludables y sin TACC

La creatividad de los cocineros llega lejos, tanto que en las redes sociales se volvió viral una versión de tarta, pero sin harina. Si disponés de poco tiempo y querés comer algo distinto, aprendé cómo realizar esta receta solo con verduras, que es capaz de aportar a tu organismo vitaminas y minerales necesarios.

Tarta de verduras sin harina, solo con papa como base (Fuente: Instagram/@cocinarencasa)

Cómo hacer la tarta sin TACC en simples pasos

Ingredientes:

5 papas medianas cocidas.

1 pizca de sal. Ajo y pimienta, a gusto.

3 huevos.

3 cucharadas de aceite de oliva.

2 cucharadas de queso para untar.

2 atados de espinaca cocidos.

2 tomates cortados en cubos.

1 cebolla morada.

300 g de queso cremoso.

Paso a paso:

Prepará un puré de papa y agregá el aceite de oliva. Luego, colocalo en un molde para tarta y esparcilo hasta cubrir toda la superficie.

Enviá el molde al horno, a una temperatura de 200° C durante 10 minutos, hasta que la papa se vuelva consistente para sostener el relleno.

Mientras, en un bowl mezclá los tomates, la espinaca, el queso crema, la cebolla y los tres huevos.

Condimentá con sal, pimienta y ajo.

Cuando esté lista la base, colocá el relleno y en la superficie añadí el queso cremoso.

Mantené en el horno hasta que se derrita todo.

Tarta de verduras sin harina

Tiempo de cocción de la tarta: 20 minutos.

Tiempo de preparación total: 60 minutos.