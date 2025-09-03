LA NACION

La tarta sin harina que es furor en las redes sociales por sus ingredientes saludables y sin TACC

Si no tenés mucho tiempo, replicá esta receta en tu casa y obtené una cena diferente rica en vitaminas y minerales

Cómo hacer la tarta de verduras sin harina
La creatividad de los cocineros llega lejos, tanto que en las redes sociales se volvió viral una versión de tarta, pero sin harina. Si disponés de poco tiempo y querés comer algo distinto, aprendé cómo realizar esta receta solo con verduras, que es capaz de aportar a tu organismo vitaminas y minerales necesarios.

Tarta de verduras sin harina, solo con papa como base
Cómo hacer la tarta sin TACC en simples pasos

Ingredientes:

  • 5 papas medianas cocidas.
  • 1 pizca de sal. Ajo y pimienta, a gusto.
  • 3 huevos.
  • 3 cucharadas de aceite de oliva.
  • 2 cucharadas de queso para untar.
  • 2 atados de espinaca cocidos.
  • 2 tomates cortados en cubos.
  • 1 cebolla morada.
  • 300 g de queso cremoso.

Paso a paso:

  • Prepará un puré de papa y agregá el aceite de oliva. Luego, colocalo en un molde para tarta y esparcilo hasta cubrir toda la superficie.
  • Enviá el molde al horno, a una temperatura de 200° C durante 10 minutos, hasta que la papa se vuelva consistente para sostener el relleno.
  • Mientras, en un bowl mezclá los tomates, la espinaca, el queso crema, la cebolla y los tres huevos.
  • Condimentá con sal, pimienta y ajo.
  • Cuando esté lista la base, colocá el relleno y en la superficie añadí el queso cremoso.
  • Mantené en el horno hasta que se derrita todo.
Tarta de verduras sin harina
Tiempo de cocción de la tarta: 20 minutos.

Tiempo de preparación total: 60 minutos.

