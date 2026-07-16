Crujientes por fuera, tiernos por dentro: cómo hacer conitos de coco y dulce de leche en casa

Hay combinaciones que nunca pasan de moda y que, con pocos ingredientes, logran conquistar cualquier mesa. Una de ellas es la del coco y el dulce de leche, dos clásicos de la pastelería que se unen en una preparación simple, rendidora y perfecta para compartir en una merienda, como postre o en cualquier ocasión especial.

Se trata de los conitos de coco y dulce de leche, considerados un clásico de la pastelería casera que se destaca por combinar dos sabores tradicionales en un solo bocado. Pequeños, dorados y con un intenso aroma a coco tostado, se caracterizan por su exterior apenas crocante y un interior tierno, que se complementa con el dulzor del relleno.

Su preparación es sencilla y requiere pocos ingredientes, por lo que es una opción ideal para quienes buscan un postre casero sin técnicas complejas. En total, puede estar lista en media hora.

La receta ideal para hacer conitos de coco y dulce de leche caseros

Cómo hacer conitos de coco y dulce de leche: la receta casera que se prepara en media hora (Foto: imagen ilustrativa con IA)

Ingredientes:

200 g de coco rallado

150 g de azúcar

2 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharada de manteca derretida

300 g de dulce de leche repostero

Azúcar impalpable, opcional, para decorar

Paso a paso:

Precalentar el horno a 180 °C y forrar una placa con papel manteca.

En un recipiente, mezclar el coco rallado con el azúcar.

Agregar los huevos, la esencia de vainilla y la manteca derretida. Integrar hasta obtener una preparación húmeda y compacta.

Si la mezcla queda muy seca, incorporar unas gotas de leche. Si está demasiado húmeda, agregar un poco más de coco rallado.

Tomar porciones de masa y darles forma de cono con las manos húmedas, presionando bien para que mantengan la forma durante la cocción.

Colocar los conitos sobre la placa, dejando un pequeño espacio entre cada uno.

Hornear entre 18 y 20 minutos, hasta que la base y los bordes estén apenas dorados.

Retirar del horno y dejar enfriar por completo antes de manipularlos.

Colocar el dulce de leche repostero en una manga pastelera y rellenar la base de cada conito.

Espolvorear con azúcar impalpable y servir a temperatura ambiente.

Con estas cantidades se obtienen aproximadamente 20 conitos, según el tamaño que se les dé. Sin lugar a dudas, son una opción ideal para acompañar la merienda, especialmente junto a unos mates, o para compartir en cualquier reunión con familia y amigos.