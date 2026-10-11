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Día del dulce de leche: la curiosa historia de cuándo surgió y las formas más ricas de comerlo
La guía culinaria Taste Atlas honró esta preparación argentina y destacó la leyenda que asegura cómo nació esta delicia; la receta para prepararlo en casa
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Este domingo se conmemora el Día del Dulce de Leche, tanto en la Argentina como en Uruguay. Durante décadas marcó una de las divisiones más importantes entre ambos países por la historia de su origen. Lo cierto es que el registro más antiguo de su aparición rememora un hecho curioso que generalmente se enseña en las escuelas.
Dulce de leche: el origen de cómo apareció
Según cuenta la leyenda, este dulce se originó en Buenos Aires en 1829, cuando una criada del líder argentino Juan Manuel de Rosas preparaba la leche calentándola con azúcar. Un día, por un percance, dejó más de lo habitual la preparación en el fuego y en ese instante notó que se había convertido en una sustancia cremosa de color marrón oscuro.
Algunos historiadores aseguran que otra versión del origen del dulce de leche se remonta a la época de Napoleón Bonaparte, cuando sus cocineros lo prepararon en su honor.
Sea cual fuere el origen, se sabe que tuvo mayor presencia en Sudamérica y que la colonización española aportó para que se vuelva popular, aunque en Argentina y Uruguay se los adoptó como propios y hoy se conoce así en el mundo.
El dulce de leche apareció de una forma rústica y con sabor a campo. Con el paso de los años, se perfeccionó su receta y, además de untarlo en pan, sirvió de relleno para postres nacionales. En 2002 fue declarado Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico de la Nación.
Tan importante y famoso es este dulce que la guía culinaria Taste Atlas celebró en su sitio web su aniversario y detalló con qué recetas va bien.
Alfajores de maicena, chocotorta, helado, tortas, postre Balcarce, postre Milhojas y flan, entre otras opciones famosas, son una buena combinación con el dulce de leche.
Receta del dulce de leche clásico:
Ingredientes:
- 1 litro de leche entera.
- 250 g de azúcar.
- ½ cucharadita de bicarbonato de sodio.
- 1 chorrito de extracto de vainilla.
Paso a paso:
- En una cacerola, volcar la leche y calentar sin que llegue a hervir.
- Cuando la leche se haya calentado, agregar el azúcar y el extracto de vainilla.
- Romper hervor y agregar el bicarbonato de sodio. Es importante ir revolviendo para que el azúcar no se pegue en el fondo de la cacerola.
- Bajar el fuego y poner en la cacerola un platito (el platito hará el mismo efecto que si se revolviera constantemente la leche con una cuchara de madera).
- Cocinar a fuego moderado durante una hora a una hora y media, verificando regularmente que la leche no se está quemando.
- A ese punto la leche ya debe haber tomado un color oscuro, el típico color “dulce de leche”.
- Transcurrido ese tiempo, sacar el platito de la cacerola y seguir la cocción revolviendo con una cuchara de madera.
- Revolver continuamente con movimientos en forma de “8” hasta lograr la consistencia deseada.
- Para verificar si el dulce de leche está a punto, poner un poquito de la preparación sobre un platito y dejarlo que se enfríe unos segundos.
- Una vez el dulce de leche listo, envasar en un frasco previamente esterilizado.