Día del dulce de leche: la curiosa historia de cuándo surgió y las formas más ricas de comerlo

Este domingo se conmemora el Día del Dulce de Leche, tanto en la Argentina como en Uruguay. Durante décadas marcó una de las divisiones más importantes entre ambos países por la historia de su origen. Lo cierto es que el registro más antiguo de su aparición rememora un hecho curioso que generalmente se enseña en las escuelas.

El dulce de leche se come en toda América Latina, aunque es sinónimo de argentinidad WS-Studio - Shutterstock

Dulce de leche: el origen de cómo apareció

Según cuenta la leyenda, este dulce se originó en Buenos Aires en 1829, cuando una criada del líder argentino Juan Manuel de Rosas preparaba la leche calentándola con azúcar. Un día, por un percance, dejó más de lo habitual la preparación en el fuego y en ese instante notó que se había convertido en una sustancia cremosa de color marrón oscuro.

Algunos historiadores aseguran que otra versión del origen del dulce de leche se remonta a la época de Napoleón Bonaparte, cuando sus cocineros lo prepararon en su honor.

Una de las combinaciones perfectas con dulce de leche son los panqueques (Fuente: Pexels)

Sea cual fuere el origen, se sabe que tuvo mayor presencia en Sudamérica y que la colonización española aportó para que se vuelva popular, aunque en Argentina y Uruguay se los adoptó como propios y hoy se conoce así en el mundo.

El dulce de leche apareció de una forma rústica y con sabor a campo. Con el paso de los años, se perfeccionó su receta y, además de untarlo en pan, sirvió de relleno para postres nacionales. En 2002 fue declarado Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico de la Nación.

Día de dulce de leche - Taste Atlas

Tan importante y famoso es este dulce que la guía culinaria Taste Atlas celebró en su sitio web su aniversario y detalló con qué recetas va bien.

El dulce de leche es el mejor relleno para los alfajores de maicena (Fuente: iStock - Fabian Montano)

Alfajores de maicena, chocotorta, helado, tortas, postre Balcarce, postre Milhojas y flan, entre otras opciones famosas, son una buena combinación con el dulce de leche.

El dulce de leche y todo lo que se puede rellenar con él (Fuente: Taste Atlas)

Receta del dulce de leche clásico:

Ingredientes:

1 litro de leche entera.

250 g de azúcar.

½ cucharadita de bicarbonato de sodio.

1 chorrito de extracto de vainilla.

Paso a paso: