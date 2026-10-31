El secreto de Damián Betular para preparar una ensalada de papa y huevo: “No va hervida, va frita”

La ensalada de papa y huevo es una de las guarniciones más elegidas para acompañar distintas comidas, especialmente los clásicos asados argentinos. Aunque su preparación es sencilla y requiere pocos ingredientes, existen diferentes maneras de hacerla. En este contexto, Damián Betular compartió un particular truco para darle un toque distinto a esta receta tradicional, sin necesidad de sumar productos ni realizar pasos complicados.

El reconocido pastelero y jurado de MasterChef (Telefe) reveló su técnica durante un video realizado junto a una reconocida marca de mayonesa. Allí explicó que, a diferencia de la preparación habitual, prefiere reemplazar las papas hervidas por papas fritas, una modificación que permite conseguir una textura diferente y un sabor más intenso.

“Yo hago una ensalada de papa y huevo que la papa no va hervida, va frita. Sacás la papa, la dejás entibiar y le echás mucha mayonesa”, explicó Betular al compartir su manera de preparar esta guarnición.

Cómo preparar la ensalada de papa y huevo de Damián Betular

Damián Betular reveló su truco para preparar una ensalada de papa y huevo (Foto: imagen ilustrativa con IA)

La propuesta del chef se destaca por su practicidad, ya que requiere pocos ingredientes y puede prepararse en aproximadamente 20 minutos, dependiendo de la cantidad y el tamaño de las papas.

Ingredientes:

Papas.

Huevos.

Mayonesa.

Aceite para freír.

Paso a paso:

Pelar las papas y cortarlas en cubos de tamaño similar para conseguir una cocción pareja.

Calentar abundante aceite en una sartén y freír las papas hasta que estén cocidas por dentro y ligeramente doradas por fuera.

Retirarlas del aceite, escurrir el excedente y dejarlas entibiar.

Mientras tanto, colocar los huevos en una olla con agua y hervirlos hasta que estén duros.

Pelar los huevos, cortarlos en pequeños trozos e incorporarlos a las papas.

Agregar una cantidad generosa de mayonesa y mezclar cuidadosamente para integrar todos los ingredientes.

Una de las claves de esta preparación es dejar que las papas pierdan temperatura antes de agregar la mayonesa, para evitar que el calor afecte la consistencia de la mezcla.

De esta manera, la receta de Betular propone renovar una guarnición muy conocida mediante un cambio sencillo en la cocción de las papas. El resultado es una ensalada que combina la cremosidad del huevo y la mayonesa con una textura más dorada y firme que la versión tradicional.