Preparar un puré de papas parece para muchos una tarea sencilla. Sin embargo, existen trucos de cocina que pueden marcar la diferencia en su sabor. El reconocido chef francés Joël Robuchon reveló en una de sus tantas entrevistas que lo fundamental es utilizar manteca bien fría cortada en cubos e ir incorporándola lentamente a la preparación. Este método forma parte de la receta más famosa del cocinero, conocida como pommes purée.

Ingredientes

Un kilo de papas.

250 gramos de manteca fría.

250 mililitros de leche entera.

Sal y pimienta a gusto.

La particularidad de esta receta está en incorporar primero la manteca fría y después la leche caliente (Foto: FreeP¡CK)

Preparación

1 Cocinar las papas

Colocar las papas enteras y con cáscara en una olla con agua fría y sal. Llevar al fuego y cocinar durante aproximadamente 25 minutos, o hasta que estén tiernas al pincharlas.

2 Pelarlas y procesarlas

Retirar las papas del agua, quitarles la cáscara mientras todavía están calientes y pasarlas por un prensapapas o molino de verduras con el disco más fino. Es importante evitar el uso de electrodomésticos que procesen la mezcla a gran velocidad.

3 Eliminar el exceso de humedad

Colocar las papas procesadas en una cacerola a fuego medio y revolver durante unos cinco minutos. Este procedimiento ayuda a evaporar parte del agua y favorece una textura más consistente.

4 Agregar la manteca fría

Bajar la intensidad del fuego e incorporar los 250 gramos de manteca cortada en cubos pequeños. Añadirlos de manera gradual mientras se mezcla constantemente para facilitar su integración.

5 Incorporar la leche caliente

Calentar la leche entera en otro recipiente y verterla poco a poco sobre las papas, sin dejar de revolver. Este paso permite ajustar la consistencia hasta obtener una preparación cremosa.

6 Seguir mezclando y servir

Continuar mezclando suavemente hasta integrar todos los ingredientes. Condimentar con sal y pimienta a gusto y, para lograr un resultado todavía más fino, pasar el puré por un tamiz antes de servir.