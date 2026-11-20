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Joël Robuchon, chef: “Para que el puré de papas quede sin grumos y cremoso, agregá la manteca fría de a poco”
El reconocido cocinero francés, considerado uno de los grandes referentes de la gastronomía mundial, tenía un secreto para conseguir un puré de papas suave y cremoso
- 2 minutos de lectura'
Preparar un puré de papas parece para muchos una tarea sencilla. Sin embargo, existen trucos de cocina que pueden marcar la diferencia en su sabor. El reconocido chef francés Joël Robuchon reveló en una de sus tantas entrevistas que lo fundamental es utilizar manteca bien fría cortada en cubos e ir incorporándola lentamente a la preparación. Este método forma parte de la receta más famosa del cocinero, conocida como pommes purée.
Ingredientes
- Un kilo de papas.
- 250 gramos de manteca fría.
- 250 mililitros de leche entera.
- Sal y pimienta a gusto.
Preparación
Cocinar las papas
Colocar las papas enteras y con cáscara en una olla con agua fría y sal. Llevar al fuego y cocinar durante aproximadamente 25 minutos, o hasta que estén tiernas al pincharlas.
Pelarlas y procesarlas
Retirar las papas del agua, quitarles la cáscara mientras todavía están calientes y pasarlas por un prensapapas o molino de verduras con el disco más fino. Es importante evitar el uso de electrodomésticos que procesen la mezcla a gran velocidad.
Eliminar el exceso de humedad
Colocar las papas procesadas en una cacerola a fuego medio y revolver durante unos cinco minutos. Este procedimiento ayuda a evaporar parte del agua y favorece una textura más consistente.
Agregar la manteca fría
Bajar la intensidad del fuego e incorporar los 250 gramos de manteca cortada en cubos pequeños. Añadirlos de manera gradual mientras se mezcla constantemente para facilitar su integración.
Incorporar la leche caliente
Calentar la leche entera en otro recipiente y verterla poco a poco sobre las papas, sin dejar de revolver. Este paso permite ajustar la consistencia hasta obtener una preparación cremosa.
Seguir mezclando y servir
Continuar mezclando suavemente hasta integrar todos los ingredientes. Condimentar con sal y pimienta a gusto y, para lograr un resultado todavía más fino, pasar el puré por un tamiz antes de servir.
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