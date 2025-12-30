El puré de papas más cremoso no se hace con leche, según un reconocido chef con tres estrellas Michelin

El aclamado chef español Dani García, reconocido con tres estrellas Michelin, desafía las convenciones culinarias al revelar que el secreto de un puré de papas extraordinariamente cremoso reside en la manteca y no en la leche, lo que sigue con la tradición francesa de Joël Robuchon.

Un método que rompe con la tradición hogareña y que se erige como una referencia en la alta cocina fue revelado por Dani García, quien postuló un enfoque revolucionario para la elaboración del puré de papas. En este proceso, desestimó la leche como ingrediente principal en pos de una textura inigualable. Su propuesta se basa en un proceso meticuloso y una generosa cantidad de manteca.

La manteca es el ingrediente especial del chef con tres estrellas Michelin (Fuente: Pexels)

Contrario a lo que la mayoría podría pensar, la cremosidad extrema de este puré no proviene de un exceso de lácteos ni del uso de electrodomésticos. En su canal de YouTube (@DaniGarcíachef), García advierte que “el que esté pensando en meter la túrmix o unas varillas, que se olvide”. La clave radica en un trabajo manual, donde se deben integrar los ingredientes pacientemente con una espátula, para evitar así romper la estructura del almidón de la papa. La leche, en esta técnica, queda relegada a un papel secundario, utilizándose una mínima cantidad y siempre caliente, justo lo necesario para ayudar a ligar la papa antes de la incorporación estelar de la materia grasa.

Paso a paso: el puré ideal se hace así

El punto de partida de este puré “extremo”, como lo describe el chef malagueño, comienza con la cocción de las papas.

Lejos de la ebullición convencional, Dani García propone asarlas enteras en el horno , sobre una cama de sal gorda, a 200 grados centígrados durante una hora y media.

, sobre una cama de sal gorda, a 200 grados centígrados durante una hora y media. Este procedimiento es fundamental para que la papa no absorba agua de más, ya que concentra su sabor y garantiza una pulpa seca y aromática. Tras el horneado, se deja reposar unos 15 minutos antes de extraer cuidadosamente la pulpa.

y garantiza una pulpa seca y aromática. Tras el horneado, se deja antes de extraer cuidadosamente la pulpa. Una vez obtenida la pulpa de papa, que debe pesar 700 gramos para esta receta, se coloca en un cazo a fuego medio. Es en este momento cuando se añade la pequeña porción de leche entera, previamente calentada. Con una espátula, se trabaja la papa hasta que la leche se integre por completo. Este paso es crucial para preparar la base antes del ingrediente definitorio.

Dani García se ganó el respeto mundial al conseguir tres estrellas de Michelin Instagram (@danigarcia7)

La cifra que más impacta y define el resultado es la cantidad de manteca: por cada 700 gramos de pulpa de papa, Dani García incorpora 500 gramos de manteca. Sin reducciones ni ajustes. “Sí, lo he dicho bien: 500 gramos de manteca. Viva Francia”, bromea el chef mientras explica el proceso.

La manteca, que debe estar fría y cortada en dados, se añade gradualmente y se funde poco a poco con la papa aún caliente y a fuego medio, sin dejar de mezclar. El resultado de este meticuloso proceso es un puré sedoso, brillante y excepcionalmente untuoso, muy distinto a las versiones caseras tradicionales.

Finalmente, solo resta ajustar el punto de sal. Si se opta por añadir pimienta, el chef es categórico: solo pimienta blanca, en homenaje a las instrucciones de Joël Robuchon. No se utilizan más ingredientes ni adornos, ya que el objetivo no es aligerar el plato, sino alcanzar una textura perfecta que transforma una guarnición en una experiencia casi adictiva. “Hazlo en casa y luego me das las gracias”, concluye el chef Dani García.