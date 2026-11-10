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La receta fácil para un budín de queso y zucchini que es una verdadera delicia

Descubrí cómo hacer esta receta fácil y con ingredientes saludables para disfrutar en un almuerzo o cena nutritiva

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Cómo hacer el budín saludable con zucchini y queso
Cómo hacer el budín saludable con zucchini y queso(Fuente: @nutricion.salud.arg)

El budín no solo es dulce; también existen versiones saladas que pueden conquistar el paladar de cualquier comensal. Entre ellos aparece una receta hecha con queso y zucchini, rica en proteínas, fibra y antioxidantes. Aprendé cómo replicarlo en tu casa con pocos ingredientes y ¡manos a la obra!

Cómo hacer el budín saludable de zucchini y queso
Cómo hacer el budín saludable de zucchini y queso(Fuente: @nutricion.salud.arg)

Budín saludable de zucchini

Ingredientes:

  • 2 zucchinis grandes.
  • 4 huevos.
  • 1 cucharada de queso untable.
  • 1 taza de queso fresco cortado en cubos.
  • 4 cucharadas de queso rallado.
  • 1 cucharada de almidón de maíz.
  • Sal y pimienta al gusto.

Paso a paso:

1

Preparar los zucchinis

  • Rallar los zucchinis grandes.
  • En un bol, colocar los zucchinis rallados, los 4 huevos, la cucharada de queso untable, la taza de queso fresco en cubitos y las 4 cucharadas de queso rallado. Mezclar hasta integrar.
  • Agregar la cucharada de almidón de maíz, sal y pimienta. Volver a mezclar hasta que todo esté bien integrado.
2

Armado del budín

  • Verter la preparación dentro de una budinera previamente engrasada y distribuirla bien. Agregar más queso rallado por encima.
3

Cocción

  • Llevar a horno moderado durante una hora.
Receta fácil del budín de zucchini y queso - @nutricionysalud
Receta fácil del budín de zucchini y queso - @nutricionysalud
  • Tiempo de cocción: 25 minutos.
  • Tiempo de elaboración total: 40 minutos.
  • Tips a tener en cuenta: Para quitar el exceso de líquido, es fundamental escurrir bien los zucchinis rallados con las manos antes de agregarlos al bol.
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