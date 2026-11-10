La receta fácil para un budín de queso y zucchini que es una verdadera delicia

El budín no solo es dulce; también existen versiones saladas que pueden conquistar el paladar de cualquier comensal. Entre ellos aparece una receta hecha con queso y zucchini, rica en proteínas, fibra y antioxidantes. Aprendé cómo replicarlo en tu casa con pocos ingredientes y ¡manos a la obra!

Cómo hacer el budín saludable de zucchini y queso (Fuente: @nutricion.salud.arg)

Budín saludable de zucchini

Ingredientes:

2 zucchinis grandes.

4 huevos.

1 cucharada de queso untable.

1 taza de queso fresco cortado en cubos.

4 cucharadas de queso rallado.

1 cucharada de almidón de maíz.

Sal y pimienta al gusto.

Paso a paso:

1 Preparar los zucchinis

Rallar los zucchinis grandes.

En un bol, colocar los zucchinis rallados, los 4 huevos, la cucharada de queso untable, la taza de queso fresco en cubitos y las 4 cucharadas de queso rallado. Mezclar hasta integrar.

Agregar la cucharada de almidón de maíz, sal y pimienta. Volver a mezclar hasta que todo esté bien integrado.

2 Armado del budín

Verter la preparación dentro de una budinera previamente engrasada y distribuirla bien. Agregar más queso rallado por encima.

3 Cocción

Llevar a horno moderado durante una hora.

Receta fácil del budín de zucchini y queso - @nutricionysalud

Tiempo de cocción: 25 minutos.

25 minutos. Tiempo de elaboración total: 40 minutos.

40 minutos. Tips a tener en cuenta: Para quitar el exceso de líquido, es fundamental escurrir bien los zucchinis rallados con las manos antes de agregarlos al bol.