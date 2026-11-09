Los cocineros coinciden: “Para que la salsa criolla quede rica, incorporá jugo de limón en reemplazo de una dosis excesiva de vinagre”

La salsa criolla representa un pilar indiscutido en la mesa argentina. Este aderezo, cuya base combina tomate, cebolla y morrones, acompaña desde cortes de carne vacuna y chorizos hasta empanadas o vegetales asados. Pese a su sencillez, los especialistas gastronómicos detectaron una técnica precisa para elevar su perfil de sabor: la incorporación de jugo de limón en reemplazo de una dosis excesiva de vinagre. Los expertos aseguran que esta sustitución equilibra los componentes sin eclipsar el gusto natural de los insumos.

Esta modificación técnica busca evitar que el aderezo resulte demasiado invasivo al paladar. El exceso de vinagre suele tapar las notas frescas de los vegetales, mientras que el limón aporta una acidez suave y un aroma cítrico diferenciado. El objetivo central consiste en lograr un balance armónico, donde los chefs coinciden en que para que la salsa criolla quede más rica no hay que agregar más vinagre, sino dos cucharadas de jugo de limón. Este método transforma la experiencia final del comensal mediante un toque de frescura necesario en las preparaciones más intensas.

Jugo de limón, el secreto para conseguir una salsa criolla mejor (Fuente: iStock)

Para ejecutar la receta ideal, se requieren ingredientes básicos y frescos. Se precisan un tomate grande, una cebolla mediana, medio morrón rojo y medio morrón verde. La lista se completa con cuatro cucharadas de aceite, ya sea de oliva o de girasol, dos cucharadas de jugo de limón, una cucharada de vinagre, sal, pimienta y perejil picado a elección. La preparación resulta accesible si se respetan los pasos técnicos.

Primero, el cocinero corta las verduras en cubos pequeños y de tamaño uniforme para facilitar la integración de los sabores en el recipiente. Tras este paso, añade el aceite, el vinagre y las dos cucharadas de jugo cítrico. Los condimentos se incorporan al final, con un revuelto suave que evita aplastar la textura del tomate.

La salsa criolla también se utiliza para las empanadas

El tiempo de reposo en la heladera, calculado entre 20 y 30 minutos, permite que los ingredientes absorban el aderezo. Este procedimiento garantiza que la acidez se distribuya de forma pareja por todos los vegetales. La recomendación técnica subraya que es posible ajustar la acidez según el gusto personal sin seguir una regla inamovible, siempre que la salsa permanezca refrigerada hasta el momento del servicio en la mesa. La integración correcta de estos elementos realza el sabor del tomate y de los morrones, lo que otorga un carácter aromático superior a las versiones tradicionales.

Este pequeño ajuste cítrico permite que la salsa criolla mantenga su vigencia como un aliado fundamental de los platos principales. La técnica expuesta por los especialistas prioriza la frescura y el equilibrio, factores esenciales para cualquier preparación de alta calidad. El uso de limón potencia las notas de cada vegetal sin invadir el conjunto del plato, hecho que convierte a esta receta en una opción ganadora para eventos sociales, asados familiares o cenas cotidianas. La versatilidad del aderezo facilita su aplicación en sándwiches, carnes y diversas cocciones a la parrilla, lo que consolida a este cambio como un estándar para los amantes de la buena cocina local.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA