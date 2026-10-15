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La receta fitness y rápida de trufas proteicas de coco y yogur: “Se puede comer de postre”
Esta preparación puede ayudar a saciar los antojos de alimentos dulces; aprendé a prepararlas en cinco simples pasos
- 2 minutos de lectura'
Cuando se comienza a entrenar, se busca mejorar la alimentación; pero para los amantes de los dulces, esto puede volverse todo un problema. Es por esto que el biólogo y especialista en calistenia, Alan Tafet, conocido en redes sociales por sus consejos de vida fitness, reveló una receta sencilla para elaborar trufas con base de coco y yogur griego. “Es ideal para comer de postre”, recomendó el especialista.
Ingredientes:
- Coco rallado
- Yogur griego
- Una cucharada de polvo proteico (puede ser con sabor a vainilla o coco de manera opcional)
- Chocolate (opcional)
Preparación:
Colocar en un bowl yogur griego
Volcá un pote completo de yogur griego en un bowl o fuente donde se realizará la mezcla.
Colocar el coco rallado, la esencia de vainilla y la proteína
Sumarle al yogur el coco rallado hasta generar una masa seca. Luego agregar la esencia de vainilla y, por último, una cucharada de proteína.
Armar bolitas con las manos
Una vez que todo esté mezclado y conformada la preparación, se deben armar bolitas con las manos e ir colocándolas en una bandeja o plato apto para la heladera.
Sumar chocolate de forma opcional
Por último, Alan Tafet recomendó que, para los amantes de los dulces, se puede sumar un poco de chocolate líquido.
Dejar enfriar
Dejar enfriar en la heladera por al menos 20 minutos, luego sacar y disfrutar.