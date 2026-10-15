La receta fitness y rápida de trufas proteicas de coco y yogur: “Se puede comer de postre”

Cuando se comienza a entrenar, se busca mejorar la alimentación; pero para los amantes de los dulces, esto puede volverse todo un problema. Es por esto que el biólogo y especialista en calistenia, Alan Tafet, conocido en redes sociales por sus consejos de vida fitness, reveló una receta sencilla para elaborar trufas con base de coco y yogur griego. “Es ideal para comer de postre”, recomendó el especialista.

Se trata de una receta sencilla y económica (Foto: Pexels)

Ingredientes:

Coco rallado

Yogur griego

Una cucharada de polvo proteico (puede ser con sabor a vainilla o coco de manera opcional)

Chocolate (opcional)

Preparación:

1 Colocar en un bowl yogur griego

Volcá un pote completo de yogur griego en un bowl o fuente donde se realizará la mezcla.

2 Colocar el coco rallado, la esencia de vainilla y la proteína

Sumarle al yogur el coco rallado hasta generar una masa seca. Luego agregar la esencia de vainilla y, por último, una cucharada de proteína.

3 Armar bolitas con las manos

Una vez que todo esté mezclado y conformada la preparación, se deben armar bolitas con las manos e ir colocándolas en una bandeja o plato apto para la heladera.

4 Sumar chocolate de forma opcional

Por último, Alan Tafet recomendó que, para los amantes de los dulces, se puede sumar un poco de chocolate líquido.

5 Dejar enfriar

Dejar enfriar en la heladera por al menos 20 minutos, luego sacar y disfrutar.