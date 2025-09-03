LA NACION

Tradicionales: cómo hacer vainillas en casa con ingredientes económicos

Estas galletitas atravesaron a todas las generaciones y aún siguen vigentes; enterate cómo hacerlas de una forma saludable y sin TACC

Cómo hacer vainillas caseras sin TACC
Cómo hacer vainillas caseras sin TACC(Fuente: Instagram/@silrumi)

Desde que las vainillas ganaron terreno en el mercado industrial, se volvieron populares en todas las generaciones y atravesaron los años, preservando aún su vigencia. Estos bizcochos alargados y con azúcar arriba tienen una historia que se remonta a más de un siglo atrás. Aprendé cómo hacer una versión sin TACC, con ingredientes económicos, pero sin perder el sabor tradicional.

Su nombre original es Savoiardi y deviene del siglo XV, cuando el pastelero de la corte de los reyes de Saboya inventó este dulce esponjoso y aireado para satisfacer los gustos de la corona. Por ese entonces, el reino comprendía el Valle D’Aosta, el Piamonte y Cerdeña, en la actual Italia.

Tradicionales vainillas italianas, que luego se replicaron en la Argentina gracias a los inmigrantes de los siglos XIX y XX
Tradicionales vainillas italianas, que luego se replicaron en la Argentina gracias a los inmigrantes de los siglos XIX y XX(Fuente: Banquete de los dioses)

La presentación de las galletitas se realizó durante la visita del rey de Francia al pequeño imperio, para conquistar su paladar y consolidar un buen vínculo entre las monarquías. Resulta que gustó tanto aquella receta que rápidamente se hizo famosa en el sur de Europa, donde la nobleza comenzó a consumirla, primero en sus casas y luego en las pastelerías.

Gracias a la inmigración italiana de los siglos XIX y XX, aquella traición llegó a nuestro país, donde es popular con el nombre de vainillas. Su consumo también se extendió a Uruguay y Paraguay.

Las vainillas tradicionales sin TACC

Ingredientes:

  • 3 huevos.
  • 75 g de azúcar.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • 50 g de almidón de maíz.
  • 25 g de harina de arroz.
  • Azúcar extra para espolvorear.

Paso a paso:

  • Precalentar el horno a 180° C.
  • Separar las claras del huevo y batirlas a punto nieve. Poco a poco incorporar el azúcar sin dejar de batir hasta que se forme un merengue.
  • En otro bowl colocar las yemas y batir junto a la esencia de vainilla. Luego añadir el almidón de maíz y la harina de arroz.
  • Cuando todo esté homogeneizado, sumar el merengue con movimientos envolventes.
  • Colocar el contenido en una manga y sobre una bandeja forrada con papel manteca, armar las vainillas de 12 cm de largo.
  • Espolvorear con azúcar y llevar al horno hasta que se doren.
Receta de las vainillas sin Tacc
Tiempo de cocción: de 12 a 15 minutos, según el horno.

Tips adicionales:

  • Si querés unas vainillas más crocantes, apagá el horno cuando estén hechas y luego esperá que se terminen de secar.
  • Antes de utilizar los huevos, dejalos fuera de la heladera por 20 minutos, así la clara monta a nieve más rápido.
