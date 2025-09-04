Para inexpertos: cómo hacer una crostata de dulce de leche y coco y parecer un pastelero profesional

La crostata de dulce de leche o tarta de dulce de leche y coco tiene historia. Es uno de los mejores ejemplos de la unión de la gastronomía italiana y argentina. Famosas en las panaderías de casi todo el país y muy requerida en los cumpleaños o reuniones con amigos, es un plato dulce que nunca falla. Aprendé cómo hacerla desde cero si no tenés experiencia en la cocina.

El nombre “crostata” se refiere a las tartas con masa sablé, como las pastafrolas -también italiana-. Esa receta básica sirve para experimentar con cualquier relleno y es por eso que en la Argentina, hace décadas, se cambió el dulce de membrillo por el de leche. Además, se lo cubrió con una pasta de coco y como resultado quedó este postre único y delicioso que nunca falla.

La tarta de dulce de leche y coco o crostata, es uno de los postres ideales para aquellos que son fanáticos de lo dulce (Fuente: Nestlé)

Crostata tradicional argentina

Ingredientes:

Para la masa

250 g de harina 0000

100 g de azúcar

Ralladura de un limón

1 huevo

150 g de margarina a temperatura ambiente

1 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de esencia de vainilla

Para el relleno

400 g de dulce de leche repostero

Para la cobertura

200 g de coco rallado

50 g de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

2 huevos

Paso a paso:

En un bowl pisá la margarina hasta formar una pasta . Luego añadí el azúcar, el huevo, la ralladura de limón y la esencia de vainilla. Uní los ingredientes.

. Luego añadí el azúcar, el huevo, la ralladura de limón y la esencia de vainilla. Uní los ingredientes. Agregá poco a poco la harina y el polvo de hornear. Armá una masa.

Cuando obtengas una consistencia sólida, volcá la preparación sobre la mesada y uní con tus manos la masa , evitá amasar demasiado.

, evitá amasar demasiado. Hacé un bollo, cubrilo con papel film y envialo a la heladera por 20 minutos.

Mientras, encendé el horno a 180° C y enmantecá un molde de tarta.

y enmantecá un molde de tarta. En un recipiente volcá agua tibia y colocá dentro -con el pote-, el dulce de leche. Esto permitirá que se ablande al momento de hacer el relleno.

Transcurrido el tiempo, retirá la masa de la heladera, estirá con un palote de madera y colocala en el molde. Enviala al horno hasta que la base comience a dorarse.

Al mismo tiempo, en un bowl añadí el coco, los huevos, el azúcar y la esencia de vainilla. Batí todo y creá una pasta.

Retirá la tarta del horno, colocá el dulce de leche hasta cubrir la base. Luego poné encima el coco rallado y tapá cada espacio.

Enviá la preparación al horno hasta que la capa superior endurezca. Controlá que no se queme.

Receta sencilla de tarta de coco y dulce de leche

Tiempo de cocción: 30 minutos

Tiempo de preparación total: 60 minutos

Tips adicionales:

Si te sobra coco rallado, podés dejarlos secar en el horno y obtendrás unos ricos coquitos .

. Desmoldá la tarta en frío.