LA NACION

Para inexpertos: cómo hacer una crostata de dulce de leche y coco y parecer un pastelero profesional

Convertite en la envidia de tus amigos y prepará este postre delicioso y suculento para disfrutar con el mate o en una reunión

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Cómo preparar la deliciosa tarta de coco y dulce de leche sin errores
Cómo preparar la deliciosa tarta de coco y dulce de leche sin errores(Fuente: Imagen creada con ChatGPT)

La crostata de dulce de leche o tarta de dulce de leche y coco tiene historia. Es uno de los mejores ejemplos de la unión de la gastronomía italiana y argentina. Famosas en las panaderías de casi todo el país y muy requerida en los cumpleaños o reuniones con amigos, es un plato dulce que nunca falla. Aprendé cómo hacerla desde cero si no tenés experiencia en la cocina.

El nombre “crostata” se refiere a las tartas con masa sablé, como las pastafrolas -también italiana-. Esa receta básica sirve para experimentar con cualquier relleno y es por eso que en la Argentina, hace décadas, se cambió el dulce de membrillo por el de leche. Además, se lo cubrió con una pasta de coco y como resultado quedó este postre único y delicioso que nunca falla.

La tarta de dulce de leche y coco o crostata, es uno de los postres ideales para aquellos que son fanáticos de lo dulce
La tarta de dulce de leche y coco o crostata, es uno de los postres ideales para aquellos que son fanáticos de lo dulce(Fuente: Nestlé)

Crostata tradicional argentina

Ingredientes:

Para la masa

  • 250 g de harina 0000
  • 100 g de azúcar
  • Ralladura de un limón
  • 1 huevo
  • 150 g de margarina a temperatura ambiente
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Para el relleno

  • 400 g de dulce de leche repostero

Para la cobertura

  • 200 g de coco rallado
  • 50 g de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 2 huevos

Paso a paso:

  • En un bowl pisá la margarina hasta formar una pasta. Luego añadí el azúcar, el huevo, la ralladura de limón y la esencia de vainilla. Uní los ingredientes.
  • Agregá poco a poco la harina y el polvo de hornear. Armá una masa.
  • Cuando obtengas una consistencia sólida, volcá la preparación sobre la mesada y uní con tus manos la masa, evitá amasar demasiado.
  • Hacé un bollo, cubrilo con papel film y envialo a la heladera por 20 minutos.
  • Mientras, encendé el horno a 180° C y enmantecá un molde de tarta.
  • En un recipiente volcá agua tibia y colocá dentro -con el pote-, el dulce de leche. Esto permitirá que se ablande al momento de hacer el relleno.
  • Transcurrido el tiempo, retirá la masa de la heladera, estirá con un palote de madera y colocala en el molde. Enviala al horno hasta que la base comience a dorarse.
  • Al mismo tiempo, en un bowl añadí el coco, los huevos, el azúcar y la esencia de vainilla. Batí todo y creá una pasta.
  • Retirá la tarta del horno, colocá el dulce de leche hasta cubrir la base. Luego poné encima el coco rallado y tapá cada espacio.
  • Enviá la preparación al horno hasta que la capa superior endurezca. Controlá que no se queme.
Receta sencilla de tarta de coco y dulce de leche
Receta sencilla de tarta de coco y dulce de leche

Tiempo de cocción: 30 minutos

Tiempo de preparación total: 60 minutos

Tips adicionales:

  • Si te sobra coco rallado, podés dejarlos secar en el horno y obtendrás unos ricos coquitos.
  • Desmoldá la tarta en frío.
LA NACION
Más leídas de Recetas
  1. El postre cremoso y sin horno que es furor por tener cuatro ingredientes
    1

    Sin horno: hacé el postre frío con cuatro ingredientes para compartir en familia

  2. Buñuelos de manzana: los tradicionales de siempre con ingredientes que disponés en tu cocina
    2

    Buñuelos de manzana: los tradicionales de la abuela sin gastar dinero

  3. La tarta de verduras que es furor en las redes por no tener harina
    3

    La tarta sin harina que es furor en las redes sociales por sus ingredientes saludables y sin TACC

  4. Cómo hacer las tradicionales vainillas caseras que atravesaron a generaciones enteras
    4

    Tradicionales: cómo hacer vainillas en casa con ingredientes económicos

Cargando banners ...