Para inexpertos: cómo hacer una crostata de dulce de leche y coco y parecer un pastelero profesional
Convertite en la envidia de tus amigos y prepará este postre delicioso y suculento para disfrutar con el mate o en una reunión
La crostata de dulce de leche o tarta de dulce de leche y coco tiene historia. Es uno de los mejores ejemplos de la unión de la gastronomía italiana y argentina. Famosas en las panaderías de casi todo el país y muy requerida en los cumpleaños o reuniones con amigos, es un plato dulce que nunca falla. Aprendé cómo hacerla desde cero si no tenés experiencia en la cocina.
El nombre “crostata” se refiere a las tartas con masa sablé, como las pastafrolas -también italiana-. Esa receta básica sirve para experimentar con cualquier relleno y es por eso que en la Argentina, hace décadas, se cambió el dulce de membrillo por el de leche. Además, se lo cubrió con una pasta de coco y como resultado quedó este postre único y delicioso que nunca falla.
Crostata tradicional argentina
Ingredientes:
Para la masa
- 250 g de harina 0000
- 100 g de azúcar
- Ralladura de un limón
- 1 huevo
- 150 g de margarina a temperatura ambiente
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Para el relleno
- 400 g de dulce de leche repostero
Para la cobertura
- 200 g de coco rallado
- 50 g de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 2 huevos
Paso a paso:
- En un bowl pisá la margarina hasta formar una pasta. Luego añadí el azúcar, el huevo, la ralladura de limón y la esencia de vainilla. Uní los ingredientes.
- Agregá poco a poco la harina y el polvo de hornear. Armá una masa.
- Cuando obtengas una consistencia sólida, volcá la preparación sobre la mesada y uní con tus manos la masa, evitá amasar demasiado.
- Hacé un bollo, cubrilo con papel film y envialo a la heladera por 20 minutos.
- Mientras, encendé el horno a 180° C y enmantecá un molde de tarta.
- En un recipiente volcá agua tibia y colocá dentro -con el pote-, el dulce de leche. Esto permitirá que se ablande al momento de hacer el relleno.
- Transcurrido el tiempo, retirá la masa de la heladera, estirá con un palote de madera y colocala en el molde. Enviala al horno hasta que la base comience a dorarse.
- Al mismo tiempo, en un bowl añadí el coco, los huevos, el azúcar y la esencia de vainilla. Batí todo y creá una pasta.
- Retirá la tarta del horno, colocá el dulce de leche hasta cubrir la base. Luego poné encima el coco rallado y tapá cada espacio.
- Enviá la preparación al horno hasta que la capa superior endurezca. Controlá que no se queme.
Tiempo de cocción: 30 minutos
Tiempo de preparación total: 60 minutos
Tips adicionales:
- Si te sobra coco rallado, podés dejarlos secar en el horno y obtendrás unos ricos coquitos.
- Desmoldá la tarta en frío.
