Los chefs profesionales coinciden: “Cuando terminás de hacer la hamburguesa se recomienda que la cierres cinco minutos con papel parafinado o de aluminio”

Lograr una hamburguesa casera de nivel profesional en la cocina de casa requiere mucho más que carne de calidad o ingredientes seleccionados cuidadosamente. Durante la edición de Burgerpalusa, el festival que convoca a los máximos referentes del sector a nivel nacional, los expertos revelaron que la técnica posterior a la cocción resulta fundamental. Según Foodit, la plataforma que reunió a los protagonistas del certamen, existe un consenso absoluto sobre un paso que muchos ignoran: el reposo del producto terminado.

Tripp Burguer: “Cuando apenas terminás de hacer la hamburguesa, recomiendo que la cierres cinco minutos con papel parafinado o de aluminio” Instagram: @burgerpalusa

“Cuando apenas terminás de hacer la hamburguesa, recomiendo que la cierres cinco minutos con papel parafinado o de aluminio”, aseguraron desde Tripp Burger, el local de San Rafael, Mendoza. Esta práctica, aunque sencilla, permite que los jugos se distribuyan correctamente por toda la pieza y que la temperatura se estabilice antes del primer bocado.

El armado del plato exige atención constante para no perder la textura ni el calor. La elección de la materia prima marca el ritmo inicial del proceso. Los representantes neuquinos de Street Food sostuvieron que el blend ideal debe contener 80% de carne y 20% de grasa de pella, mientras subrayaron que una buena hamburguesa siempre requiere que el pan esté enmantecado.

En esa misma línea, el referente de Arru´s, de Luján, desaconsejó comprar carne picada directamente en la carnicería sin supervisión: “No recomiendo comprarle la carne picada directamente al carnicero”, afirmó. Sugirió, en cambio, elegir los cortes enteros y procesarlos en el hogar para tener control total sobre la proporción de grasa y la frescura del producto.

Para los fanáticos de la modalidad smash, el procedimiento demanda precisión absoluta frente a la plancha. La técnica consiste en aplicar presión constante para lograr esa costra dorada que caracteriza al estilo. “Para hacer una buena burger smasheada es clave apretar con fuerza la prensa”, advirtieron desde la rosarina MG Burgers, ya que un movimiento incorrecto podría estropear la estructura de la carne.

El rango térmico para cocinar la hamburguesa debe mantenerse entre 180°C y 200°C Instagram: @burgerpalusa

La temperatura es otro factor determinante en esta ecuación. Desde Burger Shopee, la hamburguesería mendocina distinguida con el voto popular, explicaron que el rango térmico debe mantenerse entre 180°C y 200°C. Si el equipo no alcanza esos valores, la carne se achicharra o pierde la textura necesaria para una cocción óptima.

Finalmente, el éxito en la mesa depende de integrar todos estos trucos en una rutina coherente. Rodo Cámara, creador del mencionado festival, profundizó en esta formación a través de una máster class técnica donde explicó desde el uso de la cebolla hasta la receta maestra de la salsa Mil Islas.

El conocimiento sobre los cortes, la gestión del calor y el respeto por el tiempo de reposo final transforman una receta estándar en una experiencia superadora. La combinación de estos secretos, avalados por los mejores cocineros del país, constituye la hoja de ruta definitiva para quienes buscan elevar sus preparaciones en casa siguiendo las mejores prácticas del mercado actual argentino.