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Los cocineros coinciden: las papas al horno quedan más ricas con tres dientes de ajo

Esta receta es perfecta para realzar el sabor de las hortalizas cocinadas de un modo más sano y sin la necesidad de utilizar aceite de más; aprendé cómo replicarla

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Cómo realzar el sabor de las papas al horno con ajo
Cómo realzar el sabor de las papas al horno con ajo(Fuente: Pexels)

Las papas al horno son de las recetas más aceptadas y que mejor combinan con diferentes platos, desde asado, pollo o simplemente con milanesas. Es una opción de bajo costo y que muchos acostumbran a replicar a diario en casa. Sin embargo, según los expertos, existe una confusión acerca de cómo hacerlas más ricas: esto no requiere más aceite, aseguran, sino tres dientes de ajo.

El secreto de las papas sabrosas reside en utilizar tres dientes de ajo aplastados durante la cocción
El secreto de las papas sabrosas reside en utilizar tres dientes de ajo aplastados durante la cocción(Fuente: Pexels)

Hay quienes solo utilizan un diente de ajo debido a su olor intenso, pero en esta ocasión, los expertos en gastronomía sugieren aplastar tres unidades, sin picarlas.

La mejor manera de poner esto en práctica es antes de enviar a cocción las papas. A continuación, seguí la guía para que puedas repetirlo en tu cocina.

Para que las papas al horno salgan más sabrosas, poner menos aceite en la bandeja y más ajo
Para que las papas al horno salgan más sabrosas, poner menos aceite en la bandeja y más ajo(Fuente: Pexels)

Papas al horno con ajo

Ingredientes:

  • 1 kg de papas.
  • 3 dientes de ajo.
  • 3 cucharadas de orégano.
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
  • Sal al gusto.

Paso a paso:

1

Preparar las papas

  • Cortá las papas en cubos medianos y dejalas reposar en agua limpia durante 15 minutos.
  • Transcurridos los primeros 7 minutos, encendé el horno a temperatura baja y colocá la fuente donde irán las papas previamente aceitada.
  • El aceite caliente impedirá que las papas se peguen a la fuente.
2

Preparar los ajos

  • Pisá con una cuchilla tres dientes de ajo.
  • Mezclá las papas ya coladas con los ajos.
  • Salá al gusto.
  • Añadí el orégano.
  • Integrá todo.
3

Cocción

  • Después de 5 minutos de reposo, volcá las papas en la fuente.
  • Envialas a cocción durante 30 minutos.
  • Una vez que estén doradas, retiralas del horno.
  • Servir.
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