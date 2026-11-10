Los cocineros coinciden: las papas al horno quedan más ricas con tres dientes de ajo

Las papas al horno son de las recetas más aceptadas y que mejor combinan con diferentes platos, desde asado, pollo o simplemente con milanesas. Es una opción de bajo costo y que muchos acostumbran a replicar a diario en casa. Sin embargo, según los expertos, existe una confusión acerca de cómo hacerlas más ricas: esto no requiere más aceite, aseguran, sino tres dientes de ajo.

El secreto de las papas sabrosas reside en utilizar tres dientes de ajo aplastados durante la cocción (Fuente: Pexels)

Hay quienes solo utilizan un diente de ajo debido a su olor intenso, pero en esta ocasión, los expertos en gastronomía sugieren aplastar tres unidades, sin picarlas.

La mejor manera de poner esto en práctica es antes de enviar a cocción las papas. A continuación, seguí la guía para que puedas repetirlo en tu cocina.

Para que las papas al horno salgan más sabrosas, poner menos aceite en la bandeja y más ajo (Fuente: Pexels)

Papas al horno con ajo

Ingredientes:

1 kg de papas.

3 dientes de ajo.

3 cucharadas de orégano.

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.

Sal al gusto.

Paso a paso:

1 Preparar las papas

Cortá las papas en cubos medianos y dejalas reposar en agua limpia durante 15 minutos.

Transcurridos los primeros 7 minutos, encendé el horno a temperatura baja y colocá la fuente donde irán las papas previamente aceitada.

El aceite caliente impedirá que las papas se peguen a la fuente.

2 Preparar los ajos

Pisá con una cuchilla tres dientes de ajo.

Mezclá las papas ya coladas con los ajos.

Salá al gusto.

Añadí el orégano.

Integrá todo.

3 Cocción

Después de 5 minutos de reposo, volcá las papas en la fuente.

Envialas a cocción durante 30 minutos.

Una vez que estén doradas, retiralas del horno.

Servir.