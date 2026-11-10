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Los cocineros coinciden: las papas al horno quedan más ricas con tres dientes de ajo
Esta receta es perfecta para realzar el sabor de las hortalizas cocinadas de un modo más sano y sin la necesidad de utilizar aceite de más; aprendé cómo replicarla
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
Las papas al horno son de las recetas más aceptadas y que mejor combinan con diferentes platos, desde asado, pollo o simplemente con milanesas. Es una opción de bajo costo y que muchos acostumbran a replicar a diario en casa. Sin embargo, según los expertos, existe una confusión acerca de cómo hacerlas más ricas: esto no requiere más aceite, aseguran, sino tres dientes de ajo.
Hay quienes solo utilizan un diente de ajo debido a su olor intenso, pero en esta ocasión, los expertos en gastronomía sugieren aplastar tres unidades, sin picarlas.
La mejor manera de poner esto en práctica es antes de enviar a cocción las papas. A continuación, seguí la guía para que puedas repetirlo en tu cocina.
Papas al horno con ajo
Ingredientes:
- 1 kg de papas.
- 3 dientes de ajo.
- 3 cucharadas de orégano.
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
- Sal al gusto.
Paso a paso:
1
Preparar las papas
- Cortá las papas en cubos medianos y dejalas reposar en agua limpia durante 15 minutos.
- Transcurridos los primeros 7 minutos, encendé el horno a temperatura baja y colocá la fuente donde irán las papas previamente aceitada.
- El aceite caliente impedirá que las papas se peguen a la fuente.
2
Preparar los ajos
- Pisá con una cuchilla tres dientes de ajo.
- Mezclá las papas ya coladas con los ajos.
- Salá al gusto.
- Añadí el orégano.
- Integrá todo.
3
Cocción
- Después de 5 minutos de reposo, volcá las papas en la fuente.
- Envialas a cocción durante 30 minutos.
- Una vez que estén doradas, retiralas del horno.
- Servir.
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