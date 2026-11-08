Receta de empanadas de vigilia: deliciosas y fáciles de hacer para vivir la llegada del papa León XIV a la Argentina

En medio de la llegada del papa León XIV a la Argentina, descubrí cómo preparar las empanadas de vigilia de atún ideales para presenciar en familia este momento único que vive el país. Solo necesitás pocos ingredientes. ¡Manos a la obra!

Empanadas de atún

Ingredientes:

12 tapas de empanadas para horno.

1 lata de atún.

2 huevos cocidos.

1 zanahoria grande rallada.

300 g de queso mozzarella o cuartirolo.

Para decorar las empanadas

1 yema de huevo para pintar las mepanadas de 300 g.

Paso a paso:

1 Para el relleno

En un bol, mezclar el atún con los huevos cocidos cortados.

Añadir la zanahoria rallada.

Condimentar a gusto. Opcional: añadir un chorrito de aceite de oliva.

2 Rellenar las empanadas

Rellená cada empanada con el picadillo.

Mientras, precalentá el horno a 180 °C.

3 Cocción

Antes de enviar las empanadas al horno, colocarlas en una bandeja enmantecada y luego pintalas con la yema de huevo.

Enviá a cocción las empanadas.

Una vez doradas las empanadas, retiralas del horno.

Servir.

Cómo hacer las empanadas de atún - @kulinaria.recetas