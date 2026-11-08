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Receta de empanadas de vigilia: deliciosas y fáciles de hacer para vivir la llegada del papa León XIV a la Argentina

Aprendé cómo hacer esta deliciosa receta ideal para compartir en familia y sin gastar demasiado dinero

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Empanadas de vigilia: deliciosas y perfectas para vivir la llegada del papa León XIV a la Argentina
Empanadas de vigilia: deliciosas y perfectas para vivir la llegada del papa León XIV a la Argentina(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

En medio de la llegada del papa León XIV a la Argentina, descubrí cómo preparar las empanadas de vigilia de atún ideales para presenciar en familia este momento único que vive el país. Solo necesitás pocos ingredientes. ¡Manos a la obra!

Empanadas de atún

Ingredientes:

  • 12 tapas de empanadas para horno.
  • 1 lata de atún.
  • 2 huevos cocidos.
  • 1 zanahoria grande rallada.
  • 300 g de queso mozzarella o cuartirolo.

Para decorar las empanadas

  • 1 yema de huevo para pintar las mepanadas de 300 g.

Paso a paso:

1

Para el relleno

  • En un bol, mezclar el atún con los huevos cocidos cortados.
  • Añadir la zanahoria rallada.
  • Condimentar a gusto. Opcional: añadir un chorrito de aceite de oliva.
2

Rellenar las empanadas

  • Rellená cada empanada con el picadillo.
  • Mientras, precalentá el horno a 180 °C.
3

Cocción

  • Antes de enviar las empanadas al horno, colocarlas en una bandeja enmantecada y luego pintalas con la yema de huevo.
  • Enviá a cocción las empanadas.
  • Una vez doradas las empanadas, retiralas del horno.
  • Servir.
Cómo hacer las empanadas de atún - @kulinaria.recetas
Cómo hacer las empanadas de atún - @kulinaria.recetas
  • Tiempo de cocción: 20 minutos.
  • Tiempo de preparación total: 40 minutos.
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