Receta de empanadas de vigilia: deliciosas y fáciles de hacer para vivir la llegada del papa León XIV a la Argentina

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En medio de la llegada del papa León XIV a la Argentina, descubrí cómo preparar las empanadas de vigilia de atún ideales para presenciar en familia este momento único que vive el país. Solo necesitás pocos ingredientes. ¡Manos a la obra!
Ingredientes:
Para decorar las empanadas
Paso a paso:
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