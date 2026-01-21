Toda la vida lo hiciste mal: así es la receta original de tortilla de papas que enseñó el chef Dani García
El español utilizó sus redes sociales para compartir una nueva lección gastronómica; aprendé cómo realizar este plato ibérico tradicional sin cometer errores
La tortilla de papa es uno de los platos más reconocidos e identitarios de España. Se creó en 1767 y cobró la forma como hoy la conocemos en 1798. Sus orígenes son bien campesinos y tenía el fin de nutrir de forma barata a la familia. A lo largo de los años, la receta adquirió más elementos y se difuminó su fórmula inicial, hasta que el chef Dani García recuperó la esencia nuevamente y la compartió con sus seguidores mediante su cuenta de Instagram.
Para conocer cómo se hace este plato que en la Argentina reproducimos a diario y que prácticamente pasó a conformar nuestro menú nacional, seguí el paso a paso a continuación y lográ un resultado inigualable.
La receta definitiva de la tortilla de papa
Ingredientes:
- 600 g de papas.
- 9 huevos.
- Aceite para freír (de preferencia de oliva extra virgen).
- Sal a gusto.
- 25 g de manteca.
Paso a paso:
Preparación óptima de las papas
- Cortá cada papa en rodajas finas.
- Freírlas en una olla con abundante aceite caliente.
- Al mismo tiempo, batí los 9 huevos con un chorrito de aceite hasta que emulsionen y quede una consistencia bien cremosa.
Maceración de las papas
- Una vez que las papas estén cocidas, pasalas directamente al bol con el huevo batido.
- Mezclá y dejá reposar por 25 minutos.
- Añadí la sal y un chorrito de aceite de oliva transcurrido el tiempo de descanso.
- A la vez, calentar la sartén donde se cocinará la tortilla.
Cocción de la tortilla
- Agregá el dedo de manteca y, mientras se derrite, esparcilo por toda el área. También podés optar por reemplazar la manteca por un chorrito de aceite y otro de agua, para que no se pegue.
- Colocá la papa y el huevo cuando la sartén esté bien caliente.
- Cuando los bordes comiencen a cuajar, separá la tortilla con una espátula de los laterales.
- Colocá otra sartén previamente enmantecada y caliente encima (o la tapa de una olla o un plato grande) y dala vuelta. A continuación, seguí cocinando el otro lado.
- Cuando su consistencia sea sólida, retirá del fuego, desmoldar y servir.
Tiempo de cocción: 30 minutos.
Tiempo de elaboración total: 1 hora aproximadamente.
