Toda la vida lo hiciste mal: así es la receta original de tortilla de papas que enseñó el chef Dani García

El español utilizó sus redes sociales para compartir una nueva lección gastronómica; aprendé cómo realizar este plato ibérico tradicional sin cometer errores

El chef español Dani García enseñó a hacer la verdadera tortilla de papa
El chef español Dani García enseñó a hacer la verdadera tortilla de papa(Fuente: Instagram/@danigarcia)

La tortilla de papa es uno de los platos más reconocidos e identitarios de España. Se creó en 1767 y cobró la forma como hoy la conocemos en 1798. Sus orígenes son bien campesinos y tenía el fin de nutrir de forma barata a la familia. A lo largo de los años, la receta adquirió más elementos y se difuminó su fórmula inicial, hasta que el chef Dani García recuperó la esencia nuevamente y la compartió con sus seguidores mediante su cuenta de Instagram.

Para conocer cómo se hace este plato que en la Argentina reproducimos a diario y que prácticamente pasó a conformar nuestro menú nacional, seguí el paso a paso a continuación y lográ un resultado inigualable.

La tortilla de papa tiene diferentes maneras de cocinarse, desde su creación en 1767 hasta la actualidad, adquirió nuevos ingredientes
La tortilla de papa tiene diferentes maneras de cocinarse, desde su creación en 1767 hasta la actualidad, adquirió nuevos ingredientes(Fuente: Pexels)

La receta definitiva de la tortilla de papa

Ingredientes:

  • 600 g de papas.
  • 9 huevos.
  • Aceite para freír (de preferencia de oliva extra virgen).
  • Sal a gusto.
  • 25 g de manteca.

Paso a paso:

1

Preparación óptima de las papas

  • Cortá cada papa en rodajas finas.
  • Freírlas en una olla con abundante aceite caliente.
  • Al mismo tiempo, batí los 9 huevos con un chorrito de aceite hasta que emulsionen y quede una consistencia bien cremosa.
2

Maceración de las papas

  • Una vez que las papas estén cocidas, pasalas directamente al bol con el huevo batido.
  • Mezclá y dejá reposar por 25 minutos.
  • Añadí la sal y un chorrito de aceite de oliva transcurrido el tiempo de descanso.
  • A la vez, calentar la sartén donde se cocinará la tortilla.
3

Cocción de la tortilla

  • Agregá el dedo de manteca y, mientras se derrite, esparcilo por toda el área. También podés optar por reemplazar la manteca por un chorrito de aceite y otro de agua, para que no se pegue.
  • Colocá la papa y el huevo cuando la sartén esté bien caliente.
  • Cuando los bordes comiencen a cuajar, separá la tortilla con una espátula de los laterales.
  • Colocá otra sartén previamente enmantecada y caliente encima (o la tapa de una olla o un plato grande) y dala vuelta. A continuación, seguí cocinando el otro lado.
  • Cuando su consistencia sea sólida, retirá del fuego, desmoldar y servir.
Receta de la tortilla de papa sin complicaciones
Receta de la tortilla de papa sin complicaciones

Tiempo de cocción: 30 minutos.

Tiempo de elaboración total: 1 hora aproximadamente.

