Toda la vida lo hiciste mal: así es la receta original de tortilla de papas que enseñó el chef Dani García

La tortilla de papa es uno de los platos más reconocidos e identitarios de España. Se creó en 1767 y cobró la forma como hoy la conocemos en 1798. Sus orígenes son bien campesinos y tenía el fin de nutrir de forma barata a la familia. A lo largo de los años, la receta adquirió más elementos y se difuminó su fórmula inicial, hasta que el chef Dani García recuperó la esencia nuevamente y la compartió con sus seguidores mediante su cuenta de Instagram.

Para conocer cómo se hace este plato que en la Argentina reproducimos a diario y que prácticamente pasó a conformar nuestro menú nacional, seguí el paso a paso a continuación y lográ un resultado inigualable.

La tortilla de papa tiene diferentes maneras de cocinarse, desde su creación en 1767 hasta la actualidad, adquirió nuevos ingredientes (Fuente: Pexels)

La receta definitiva de la tortilla de papa

Ingredientes:

600 g de papas.

9 huevos.

Aceite para freír (de preferencia de oliva extra virgen).

Sal a gusto.

25 g de manteca.

Paso a paso:

1 Preparación óptima de las papas

Cortá cada papa en rodajas finas.

Freírlas en una olla con abundante aceite caliente.

Al mismo tiempo, batí los 9 huevos con un chorrito de aceite hasta que emulsionen y quede una consistencia bien cremosa.

2 Maceración de las papas

Una vez que las papas estén cocidas, pasalas directamente al bol con el huevo batido.

Mezclá y dejá reposar por 25 minutos.

Añadí la sal y un chorrito de aceite de oliva transcurrido el tiempo de descanso.

A la vez, calentar la sartén donde se cocinará la tortilla.

3 Cocción de la tortilla

Agregá el dedo de manteca y, mientras se derrite, esparcilo por toda el área. También podés optar por reemplazar la manteca por un chorrito de aceite y otro de agua, para que no se pegue.

Colocá la papa y el huevo cuando la sartén esté bien caliente.

Cuando los bordes comiencen a cuajar, separá la tortilla con una espátula de los laterales.

Colocá otra sartén previamente enmantecada y caliente encima (o la tapa de una olla o un plato grande) y dala vuelta. A continuación, seguí cocinando el otro lado.

Cuando su consistencia sea sólida, retirá del fuego, desmoldar y servir.

Receta de la tortilla de papa sin complicaciones

Tiempo de cocción: 30 minutos.

Tiempo de elaboración total: 1 hora aproximadamente.