La ensalada rusa se mantiene como un ícono indiscutido de las celebraciones de fin de año y los encuentros familiares en Argentina. Para la Navidad 2026, la clave reside en la precisión técnica y el respeto por los tiempos de cocción. El éxito comienza en el corte jardinera, que implica cubos uniformes de un centímetro. Esta medida garantiza que cada ingrediente mantenga la misma textura durante el proceso. En diálogo con FOODIT, el chef Julio Guth detalló cómo hacerla sin cometer errores y reveló sus secretos históricos.

La ensalada rusa tiene sus trucos y modos de preparación para que resulte perfecta (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

El secreto está en el corte: jardinera

El uso de un cuchillo bien afilado, de filo liso y no serrado, resulta fundamental para evitar el desgarro de los vegetales. Además, mantener las papas en agua fría previene el oscurecimiento prematuro. Un corte irregular genera problemas, ya que algunos trozos se desarman mientras otros permanecen crudos. Los expertos sugieren aplicar un rigor quirúrgico para que cada cucharada conserve la proporción exacta de sabores y texturas en el paladar.

Cocción por etapas: el punto justo de cada vegetal

No cocine todos los ingredientes al mismo tiempo. La zanahoria requiere más tiempo que la papa. Iniciá con ella en agua hirviendo con sal y unas hojas de apio para perfumar. Retirá cuando esté tierna y agregá las papas al agua con unas gotas de vinagre. El ácido ayuda a mantener la estructura de los cubos. “El objetivo no es conseguir una papa blanda, sino una pieza cocida, firme y capaz de conservar sus bordes durante la mezcla”, indica el material fuente. Verifique el punto con la punta de un cuchillo: debe atravesar el vegetal sin ofrecer resistencia.

Las arvejas y los huevos: dos cocciones diferentes

Priorizá siempre las arvejas frescas o congeladas. Cocínalas solo los últimos minutos para preservar su color verde vibrante. Si usás conserva, escurrilas y agregalas al final. Los huevos deben hervirse por separado, enfriarse y cortarse en cubos pequeños al igual que el resto de los elementos. Escurrí bien todos los ingredientes antes de unirse, pues el calor residual altera la consistencia del aderezo.

Mayonesa casera: cremosidad y equilibrio

Una buena mayonesa define el resultado final. Utilizá un huevo pasteurizado, mostaza, limón o vinagre, sal y doscientos mililitros de aceite de girasol o una mezcla suave con oliva. El consejo del chef es claro: “El aceite de oliva puede aportar un perfil interesante, pero conviene elegir uno suave para que no domine el sabor de la preparación”. Procesá sin mover el mixer desde el fondo hasta emulsionar, integrando el aceite lentamente.

“Incorporar una pizca de comino al momento de condimentar”, sugiere el especialista. Este ingrediente aporta carácter a la papa y la zanahoria sin quitarles el protagonismo original.

De Moscú a las mesas del mundo: el origen de la ensalada rusa

El origen de este plato nos traslada al restaurante Hermitage de Moscú en 1860, donde Lucien Olivier servía una versión aristocrática con carnes de caza, lengua, cangrejos y caviar. Con los años, la receta se popularizó y simplificó hasta adoptar la estructura clásica que hoy conocemos en el país.

Cómo hacer la ensalada rusa en poco pasos - @ matuchavero

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA en base a este artículo publicado en FOODIT.