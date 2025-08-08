Nutritivas y para toda hora: cómo hacer las barritas de cereal en casa

Las barritas de cereales son uno de los snacks preferidos por aquellos que necesitan un tentempié como colación antes del almuerzo o de la merienda. Si bien existen diferentes opciones industrializadas, ahora vos también podés crear las tuyas de manera casera y sin conservantes.

Las barritas de cereal son una opción nutritiva para aprovechar como reemplazo de los hidratos de carbono en las colaciones (Fuente: Pexels)

Receta de las barritas de cereal caseras

Ingredientes:

2 huevos.

1 cucharada de cacao amargo.

2 cucharadas de miel (o 2 cucharaditas de edulcorante).

250 g de avena en hojuelas.

200 g de semillas de quinoa.

200 g de copos de maíz (cereales sin azúcar).

100 g de almendras trituradas.

100 g de maní sin sal.

1 cucharadita de chía.

Paso a paso:

En un bowl batí el cacao amargo, los huevos y la miel.

Agregá poco a poco la avena, los frutos secos triturados, las semillas y los copos de cereal. La consistencia debe quedar como una pasta fácil de amasar.

Poner la preparación en una budinera o bandeja recta forradas con papel manteca, aplastar hasta que tenga un centímetro de grosor.

Llevar a un horno precalentado a 180° C por al menos 40 minutos.

Tiempo de preparación total: 50 minutos.

Cómo hacer barritas de cereal caseras en minutos

Tips adicionales:

El contenido de las barritas puede variar. Jugá y mezclá lo que se te ocurra. Las populares llevan pasas de uva y hasta chips de chocolate . Recordá que es imprescindible que el cereal y la avena estén, ya que le ofrecen cuerpo.

. Recordá que es imprescindible que el cereal y la avena estén, ya que le ofrecen cuerpo. Cuando retires la bandeja del horno, no esperes a que se enfríe la placa, cortá las barritas y luego dejá que se enfríen.