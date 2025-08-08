Nutritivas y para toda hora: cómo hacer las barritas de cereal en casa
Aprendé el paso a paso para crear estos snacks saludables que quedan listos en menos de una hora y rinden un montón
Las barritas de cereales son uno de los snacks preferidos por aquellos que necesitan un tentempié como colación antes del almuerzo o de la merienda. Si bien existen diferentes opciones industrializadas, ahora vos también podés crear las tuyas de manera casera y sin conservantes.
Receta de las barritas de cereal caseras
Ingredientes:
- 2 huevos.
- 1 cucharada de cacao amargo.
- 2 cucharadas de miel (o 2 cucharaditas de edulcorante).
- 250 g de avena en hojuelas.
- 200 g de semillas de quinoa.
- 200 g de copos de maíz (cereales sin azúcar).
- 100 g de almendras trituradas.
- 100 g de maní sin sal.
- 1 cucharadita de chía.
Paso a paso:
- En un bowl batí el cacao amargo, los huevos y la miel.
- Agregá poco a poco la avena, los frutos secos triturados, las semillas y los copos de cereal. La consistencia debe quedar como una pasta fácil de amasar.
- Poner la preparación en una budinera o bandeja recta forradas con papel manteca, aplastar hasta que tenga un centímetro de grosor.
- Llevar a un horno precalentado a 180° C por al menos 40 minutos.
Tiempo de preparación total: 50 minutos.
Tips adicionales:
- El contenido de las barritas puede variar. Jugá y mezclá lo que se te ocurra. Las populares llevan pasas de uva y hasta chips de chocolate. Recordá que es imprescindible que el cereal y la avena estén, ya que le ofrecen cuerpo.
- Cuando retires la bandeja del horno, no esperes a que se enfríe la placa, cortá las barritas y luego dejá que se enfríen.
