Nutritivas y para toda hora: cómo hacer las barritas de cereal en casa

Aprendé el paso a paso para crear estos snacks saludables que quedan listos en menos de una hora y rinden un montón

Las barritas de cereales son uno de los snacks preferidos por aquellos que necesitan un tentempié como colación antes del almuerzo o de la merienda. Si bien existen diferentes opciones industrializadas, ahora vos también podés crear las tuyas de manera casera y sin conservantes.

Receta de las barritas de cereal caseras

Ingredientes:

  • 2 huevos.
  • 1 cucharada de cacao amargo.
  • 2 cucharadas de miel (o 2 cucharaditas de edulcorante).
  • 250 g de avena en hojuelas.
  • 200 g de semillas de quinoa.
  • 200 g de copos de maíz (cereales sin azúcar).
  • 100 g de almendras trituradas.
  • 100 g de maní sin sal.
  • 1 cucharadita de chía.

Paso a paso:

  • En un bowl batí el cacao amargo, los huevos y la miel.
  • Agregá poco a poco la avena, los frutos secos triturados, las semillas y los copos de cereal. La consistencia debe quedar como una pasta fácil de amasar.
  • Poner la preparación en una budinera o bandeja recta forradas con papel manteca, aplastar hasta que tenga un centímetro de grosor.
  • Llevar a un horno precalentado a 180° C por al menos 40 minutos.

Tiempo de preparación total: 50 minutos.

Tips adicionales:

  • El contenido de las barritas puede variar. Jugá y mezclá lo que se te ocurra. Las populares llevan pasas de uva y hasta chips de chocolate. Recordá que es imprescindible que el cereal y la avena estén, ya que le ofrecen cuerpo.
  • Cuando retires la bandeja del horno, no esperes a que se enfríe la placa, cortá las barritas y luego dejá que se enfríen.

