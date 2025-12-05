Para principiantes: cómo hacer las auténticas masas de jengibre para Navidad sin harina ni azúcar
Aprendé en simples pasos cómo hacer esta receta típica de la fiesta religiosa, pero con un toque más saludable y sin exceso de calorías
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
Las galletitas de jengibre son parte de la identidad de la Navidad. Gracias a las películas de Hollywood, su imagen se propagó por todo el mundo y ahora es común verlas en todos los hogares. Aprendé cómo hacerlas de forma casera, pero con un toque más sano, sin harina ni azúcar.
Galletitas navideñas fit en pocos minutos
Ingredientes:
- 200 g de harina integral.
- 150 g de manteca pomada sin sal.
- 2 huevos.
- 1 cucharadita de jengibre en polvo o de ralladura de jengibre.
- 1 cucharada de estevia.
- 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio.
Paso a paso:
1
Preparación de la mezcla
- Batí en un bol los huevos junto con la estevia y la manteca pomada. Formá una mezcla homogénea.
- Añadí el jengibre y revolvé.
- Incorporá la harina integral y el bicarbonato.
- Formá un bollo y amasá.
2
Armado de las galletitas
- Dejá reposar el bollo por 25 minutos en la heladera.
- Transcurrido el tiempo, cortá las masitas con moldes de temática navideña.
- Colocá las galletitas en una bandeja para horno previamente pincelada con manteca o aceite.
- Enviá la preparación a cocción en un horno a temperatura de 180 °C.
- Una vez que estén listas, decorá con chocolate, confites y glaseado.
Tiempo de cocción: 15 minutos.
Tiempo de preparación total: 55 minutos.
LA NACION
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
Ir a Foodit
Más notas de Trucos de cocina
Más leídas de Recetas
- 1
Como lo hacía la abuela: la versión de lengua a la vinagreta que es furor y guarda el sabor de siempre
- 2
Recetas de tragos para amateurs: tres aperitivos para recibir a los invitados en Nochebuena
- 3
La receta fácil para disfrutar de un delicioso helado casero en Navidad
- 4
Cocina italiana en casa: la sencilla receta para hacer una auténtica salsa boscaiola