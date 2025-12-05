Para principiantes: cómo hacer las auténticas masas de jengibre para Navidad sin harina ni azúcar

Las galletitas de jengibre son parte de la identidad de la Navidad. Gracias a las películas de Hollywood, su imagen se propagó por todo el mundo y ahora es común verlas en todos los hogares. Aprendé cómo hacerlas de forma casera, pero con un toque más sano, sin harina ni azúcar.

Las galletitas de jengibre se volvieron una tradición navideña ideal para desayunar en la mañana de Navidad (Fuente: Pexels)

Galletitas navideñas fit en pocos minutos

Ingredientes:

200 g de harina integral.

150 g de manteca pomada sin sal.

2 huevos.

1 cucharadita de jengibre en polvo o de ralladura de jengibre.

1 cucharada de estevia.

1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio.

Paso a paso:

1 Preparación de la mezcla

Batí en un bol los huevos junto con la estevia y la manteca pomada. Formá una mezcla homogénea.

Añadí el jengibre y revolvé.

Incorporá la harina integral y el bicarbonato.

Formá un bollo y amasá.

2 Armado de las galletitas

Dejá reposar el bollo por 25 minutos en la heladera.

Transcurrido el tiempo, cortá las masitas con moldes de temática navideña.

Colocá las galletitas en una bandeja para horno previamente pincelada con manteca o aceite.

Enviá la preparación a cocción en un horno a temperatura de 180 °C.

Una vez que estén listas, decorá con chocolate, confites y glaseado.

Galletita de jengibre para Navidad

Tiempo de cocción: 15 minutos.

Tiempo de preparación total: 55 minutos.