En tiempo récord: tres tipos de snacks navideños para la mesa dulce del 24 de diciembre

En vísperas de Navidad, la mesa dulce del 24 de diciembre se vuelve foco de la creatividad para aquellos que aman la gastronomía dulce. Si querés salir de las opciones tradicionales, a continuación te sugerimos tres recetas simples y caseras para replicar sin perder demasiado tiempo.

En la Argentina la tradición de comer un postre dulce para despedir la Noche Buena y brindar por el natalicio de Jesús se instaló en el siglo pasado, cuando los inmigrantes españoles e italianos trajeron consigo esta costumbre culinaria que en la actualidad se repite en miles de hogares. Si querés destacar entre el resto de tus invitados tené en cuenta los siguientes snacks recomendados.

Figuras navideñas de mazapán: un clásico español que podés replicar en tu casa sin perder mucho tiempo (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Caseras, rápidas y deliciosas: tres opciones para la mesa dulce de Navidad

1. Figuras de mazapán

Ingredientes:

225 ml de agua.

500 g de azúcar común.

500 g de almendra molida.

1 clara de huevo.

Paso a paso:

1 Preparación del mazapán

En una olla hervir a fuego bajo el agua y el azúcar hasta que se forme un almíbar. Aproximadamente demora 10 minutos.

Una vez que rompa hervor, agregar la almendra molida y revolver de manera enérgica con una cuchara de madera. Debe formarse una pasta homogénea y espesa, similar a una masa.

Agregar la clara de huevo.

Continuar por cinco minutos extra con la cocción a fuego bajo durante cinco minutos. Nunca dejar de revolver.

Retirar del fuego y trasladar el producto a otro recipiente. Esperar a que se enfríe.

Amasar la preparación para ablandar el bollo.

2 Armado de las figuras de mazapán

Estirar el mazapán con un palote de madera.

Con moldes navideños, cortar figuritas o armar bollitos pequeños y armar con la mano animalitos de mazapán.

Colocar cada figura en una fuente para horno con papel manteca en la base.

Cocinar a fuego bajo hasta que las figuritas se doren.

Cómo hacer figuras de mazapán caseras

Tiempo de cocción: 25 minutos.

Tiempo de preparación total: 45 minutos.

Origen de la receta: España.

2. Almendras caramelizadas

Ingredientes:

110 g de azúcar impalpable.

70 ml de agua.

170 g de almendras enteras crudas.

1 pizca de sal.

1/2 cucharadita de canela (opcional).

Paso a paso:

1 Cocción de la almendra

Calentá una sartén a fuego medio.

Añadí el agua y agregá el azúcar impalpable.

Con una cuchara de madera, revolvé hasta disolver.

Incorporá la canela y la sal. Volcá las almendras dentro y revolvé continuamente.

Después de cinco minutos, sacá la preparación del fuego y colocalas en una bandeja para horno forrada con papel manteca. Esperá a que se enfríen.

Conservalas en un frasco de vidrio, limpio y seco.

Receta fácil de almendras caramelizadas

Tiempo de cocción: 10 minutos.

Tiempo de preparación: 15 minutos.

Origen de la receta: España.

3. Pasas de uva con chocolate

Ingredientes:

150 g de pasas de uva.

170 g de chocolate amargo cacao 70%.

Paso a paso:

1 Armado de las pasas de uva con chocolate

Fundí el chocolate en un bol a baño María.

Añadí un puñado de pasas de uva en el bol una vez que el chocolate esté bien derretido.

Cuando estén bien impregnadas, retirá del calor el recipiente y colocá las pasas de uva sobre una fuente forrada con papel manteca.

Esperá a que se enfríe y servir.

Receta sencilla de pasas de uva con chocolate

Tiempo de cocción: 10 minutos.

Tiempo de preparación total: 15 minutos.

Origen de la receta: Argentina.