Paso a paso: así se hace un budín con aceite

La cocina cotidiana busca soluciones ágiles sin sacrificar el sabor ni la textura en las preparaciones dulces. Una de las opciones más eficientes es el budín elaborado con aceite en reemplazo de la manteca, una variante que aporta humedad y facilita el proceso de mezclado. Esta receta destaca por ser una alternativa económica y rápida, ideal para resolver una merienda o un postre casero con elementos básicos de alacena.

Para ejecutar esta preparación, el cocinero necesita:

Tres huevos grandes.

170 gramos de azúcar molida.

70 centímetros cúbicos de aceite de girasol.

70 centímetros cúbicos de jugo de naranja o leche.

La fórmula se completa con una cucharadita de esencia de vainilla, una cucharadita de ralladura de naranja, 270 gramos de harina leudante y una cucharadita de polvo para hornear.

La textura del glasé debe ser líquida pero con cuerpo, para poder sostenerse por encima del budín

Paso a paso, cómo se hace

La técnica principal consiste en integrar los huevos, el azúcar y el aceite en una procesadora.

Luego, se incorpora el líquido seleccionado, la esencia de vainilla, la ralladura y finalmente la harina tamizada junto con el polvo para hornear.

El destino de la masa varía según la técnica aplicada durante el batido. Si el cocinero elige un molde con tubo central, el proceso requiere batir las yemas con el azúcar y el aceite, mientras que las claras deben incorporarse a nieve al final del proceso para otorgar una textura más aireada.

para otorgar una textura más aireada. Por otro lado, si la intención es obtener bizcochos, la receta sugiere omitir los líquidos y dejar descansar la mezcla para que la harina se hidrate correctamente. Para lograr un resultado más esponjoso en una torta o budín, la preparación admite el uso exclusivo de harina leudante o una combinación entre esta y harina 0000.

El uso de aceite como materia grasa brinda versatilidad al plato final. La elección entre jugo de naranja o leche determina el perfil de sabor; el jugo aporta una cualidad cítrica marcada que aumenta la humedad del producto.

La elección entre jugo de naranja o leche determina el perfil de sabor; el jugo aporta una cualidad cítrica marcada que aumenta la humedad del producto. Asimismo, existe la posibilidad de emplear aceite de oliva. Sobre este punto, la receta indica que “quien se anime puede hacer este budín con aceite de oliva, será más saludable, con sabor más intenso pero mucha personalidad”. Esta variante se recomienda para paladares que buscan una experiencia más sofisticada sin alejarse del formato básico.

La versatilidad de la masa permite pasar de un budín húmedo a unos bizcochos sequitos, ideales para acompañar el mate, solo con ajustar la hidratación y el reposo de la mezcla. La clave del éxito radica en la precisión durante el batido y en la elección de ingredientes de buena calidad. Así, esta preparación se posiciona como una herramienta esencial para la repostería hogareña debido a su capacidad de adaptación a diferentes formatos y gustos personales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.