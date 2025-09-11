Para principiantes: tres ideas para armar una picada sublime

En una reunión con amigos el tiempo se presta para compartir algo rico, en particular si es al mediodía o a la noche. En la mayoría de los casos se recae en comidas típicas, como la pizza, las empanadas o el asado. Sin embargo, existe una opción saludable y tentadora que no podés dejar escapar si tu idea es ser anfitrión. Descubrí cómo hacer tres recetas fáciles y rápidas para conquistar el paladar de todos.

La picada es un menú sencillo y práctico para recibir invitados, ya que no demanda demasiado tiempo en la preparación. Además, depende los ingredientes que se utilicen, resulta realmente económica.

El hummus de zanahoria es una propuesta rica y nutritiva que podés compartir con grisines (Fuente: Ekilu)

Picada con amigos, tres opciones tentadoras y sublimes

Hummus de zanahoria

Ingredientes:

5 zanahorias.

1 diente de ajo.

1 lata de garbanzos cocidos.

1 pizca de sal.

1 manojo de perejil.

Paso a paso:

Pelá, lavá y cortá las zanahorias en rodajas. Hervilas hasta que su consistencia pase a ser blanda.

Mientras, picá el perejil y el ajo.

Colá las zanahorias. Con un tenedor, un pisador o un mixer, formá un puré.

Añadí los garbanzos, la sal, el ajo y el perejil.

Añadí un chorrito de aceite de oliva.

Mixeá todo hasta obtener una salsa espesa.

Receta de hummus de zanahoria

Tiempo de preparación: 20 minutos.

Tips adicionales: Esta salsa es ideal para untar en papas fritas, nachos o grisines.

Bastones de mozzarella

Ingredientes:

300 g de mozzarella en barra.

1 taza de pan rallado.

1/2 taza de harina 0000.

2 huevos.

1/2 taza de fécula de maíz (para que quede más crocante).

1 cucharadita de orégano y pimentón.

1 cucharadita de sal.

Aceite para freír.

Paso a paso:

Cortá la mozzarella en forma de bastones. Deben tener el mismo tamaño para que se cocinen de forma uniforme.

En un bowl batí los huevos con el orégano, el pimentón y la sal. Sobre un plato, mezclá el pan rallado y en un segundo, la harina con la fécula de maíz.

Pasá primero cada bastón de mozzarella por la harina. Cerciorate que queden bien cubiertos. Luego por los huevos batidos y al final por el pan rallado. Para un rebozado más firme, repetí el proceso dos veces.

Colocá los bastones en una bandeja y envialos al freezer o la heladera.

Mientras, poné a hervir el aceite.

Cuando la temperatura sea óptima, comenzá a freír los bastones de mozzarella por al menos 2 minutos.

Receta sencilla de bastones de mozzarrella

Tiempo de preparación: 20 minutos.

Tip adicional: Si querés evitar la fritura, podés cocinar tus bastones en el horno a una temperatura de 200° C.

Bocadillos de acelga

Ingredientes:

1 atado de acelga.

2 huevos.

1/2 taza de avena instantánea.

1/2 taza de fécula de maíz.

1 pizca de sal.

1 cucharadita de pimentón y otra de ajo en polvo.

Paso a paso:

Herví la acelga sin la penca.

Esperá a que se enfríe. Mientras, en un bowl batí los huevos con la sal, el pimentón y el ajo en polvo.

Picá la acelga e incorporala al huevo batido.

Agregá la avena instantánea y la fécula de maíz. Mezclá hasta homogeneizar todo.

Aceitá y enhariná una bandeja y con las manos formá los bollos de acelga.

Colocalos sobre la bandeja y luego, envialos al horno a una temperatura de 180° C por 15 minutos.

Servir tibios.

Receta sencilla de buñuelos de espinaca

Tiempo de preparación: 35 minutos.

Tips adicionales: También podés freír los bocadillos para obtener una textura crujiente. Agregá a la mezcla queso rallado para intensificar el sabor.