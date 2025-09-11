Para principiantes: tres ideas para armar una picada sublime
Si pensás ser anfitrión en tu casa, no dudes en poner en práctica estas propuestas ricas, saludables y de bajo costo para sorprender a tus invitados
En una reunión con amigos el tiempo se presta para compartir algo rico, en particular si es al mediodía o a la noche. En la mayoría de los casos se recae en comidas típicas, como la pizza, las empanadas o el asado. Sin embargo, existe una opción saludable y tentadora que no podés dejar escapar si tu idea es ser anfitrión. Descubrí cómo hacer tres recetas fáciles y rápidas para conquistar el paladar de todos.
La picada es un menú sencillo y práctico para recibir invitados, ya que no demanda demasiado tiempo en la preparación. Además, depende los ingredientes que se utilicen, resulta realmente económica.
Picada con amigos, tres opciones tentadoras y sublimes
Hummus de zanahoria
Ingredientes:
- 5 zanahorias.
- 1 diente de ajo.
- 1 lata de garbanzos cocidos.
- 1 pizca de sal.
- 1 manojo de perejil.
Paso a paso:
- Pelá, lavá y cortá las zanahorias en rodajas. Hervilas hasta que su consistencia pase a ser blanda.
- Mientras, picá el perejil y el ajo.
- Colá las zanahorias. Con un tenedor, un pisador o un mixer, formá un puré.
- Añadí los garbanzos, la sal, el ajo y el perejil.
- Añadí un chorrito de aceite de oliva.
- Mixeá todo hasta obtener una salsa espesa.
Tiempo de preparación: 20 minutos.
Tips adicionales: Esta salsa es ideal para untar en papas fritas, nachos o grisines.
Bastones de mozzarella
Ingredientes:
- 300 g de mozzarella en barra.
- 1 taza de pan rallado.
- 1/2 taza de harina 0000.
- 2 huevos.
- 1/2 taza de fécula de maíz (para que quede más crocante).
- 1 cucharadita de orégano y pimentón.
- 1 cucharadita de sal.
- Aceite para freír.
Paso a paso:
- Cortá la mozzarella en forma de bastones. Deben tener el mismo tamaño para que se cocinen de forma uniforme.
- En un bowl batí los huevos con el orégano, el pimentón y la sal. Sobre un plato, mezclá el pan rallado y en un segundo, la harina con la fécula de maíz.
- Pasá primero cada bastón de mozzarella por la harina. Cerciorate que queden bien cubiertos. Luego por los huevos batidos y al final por el pan rallado. Para un rebozado más firme, repetí el proceso dos veces.
- Colocá los bastones en una bandeja y envialos al freezer o la heladera.
- Mientras, poné a hervir el aceite.
- Cuando la temperatura sea óptima, comenzá a freír los bastones de mozzarella por al menos 2 minutos.
Tiempo de preparación: 20 minutos.
Tip adicional: Si querés evitar la fritura, podés cocinar tus bastones en el horno a una temperatura de 200° C.
Bocadillos de acelga
Ingredientes:
- 1 atado de acelga.
- 2 huevos.
- 1/2 taza de avena instantánea.
- 1/2 taza de fécula de maíz.
- 1 pizca de sal.
- 1 cucharadita de pimentón y otra de ajo en polvo.
Paso a paso:
- Herví la acelga sin la penca.
- Esperá a que se enfríe. Mientras, en un bowl batí los huevos con la sal, el pimentón y el ajo en polvo.
- Picá la acelga e incorporala al huevo batido.
- Agregá la avena instantánea y la fécula de maíz. Mezclá hasta homogeneizar todo.
- Aceitá y enhariná una bandeja y con las manos formá los bollos de acelga.
- Colocalos sobre la bandeja y luego, envialos al horno a una temperatura de 180° C por 15 minutos.
- Servir tibios.
Tiempo de preparación: 35 minutos.
Tips adicionales: También podés freír los bocadillos para obtener una textura crujiente. Agregá a la mezcla queso rallado para intensificar el sabor.
