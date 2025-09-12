LA NACION

El plato que te salva: revuelto de zapallitos listos en 10 minutos

Aprendé cómo hacer esta receta de origen italiano que se metió en la gastronomía argentina y se volvió un clásico de la cocina rápida

Cómo hacer el típico revuelto de zapallitos para salir del apuro
Cómo hacer el típico revuelto de zapallitos para salir del apuro(Fuente: Giallo Zafferano)

El revuelto de zapallitos es popular en la gastronomía argentina. Es una opción rápida y que contribuye a aquellos que disponen de poco tiempo. Aprendé cómo realizar este plato simple, sin gastar demasiado dinero y con ingredientes que siempre están disponible en tu cocina.

La versión original del revuelto es controvertida, ya que se le atribuyen a diferentes países europeos. Sin embargo, dicha sugerencia se basa en la surgida en Nápoles, conocida como Zucchinni al aqcua con pomodoro, solo que el alimento base se reemplaza por los zapallitos verdes.

El revuelto de zapallitos con tomate es una opción saludable y rápida para disfrutar tanto en el invierno como en el verano
El revuelto de zapallitos con tomate es una opción saludable y rápida para disfrutar tanto en el invierno como en el verano(Fuente: Il cuore in pentola)

Rápida y para amateurs: revuelto de zapallitos

Ingredientes:

  • 3 zapallitos verdes grandes.
  • 2 tomates perita cortados en cubos.
  • 1/2 taza de agua.
  • 1 pizca de sal.
  • 1 cucharadita de orégano, pimentón y ajo en polvo.
  • Queso parmesano rallado.
  • 1 cebolla picada.

Paso a paso:

  • Pelá y cortá en cubos los zapallitos verdes. Recordá quitarle las semillas. Tené en cuenta que podés utilizar zucchinni para probar la versión original.
  • En una sartén sofreí la cebolla con un chorrito de agua. Que se cocine a fuego medio.
  • Cuando esté blanda, volcá los zapallitos cortados en cubos.
  • Condimentá con ajo en polvo, pimentón y añadí sal.
  • Colocá los tomates perita cortados y la 1/2 taza de agua.
  • Tapá la sartén.
  • De tanto en tanto revisá la preparación y revolvé.
  • Cuando los zapallitos estén blandos y cocidos, apagá la hornalla.
  • Servir en caliente y espolvorear queso parmesano encima.
Receta de zapallitos revueltos
Receta de zapallitos revueltos

Tiempo de cocción: 10 minutos aproximadamente.

Tiempo de preparación total: 25 minutos.

Tips adicionales:

  • Si utilizás zucchinni, es el mismo procedimiento que con los zapallitos verdes.
  • Esta versión es ideal para combinar con milanesas o mezclarlo con tallarines sin salsa.
