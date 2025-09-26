LA NACION

Postre tres tazas: un manjar irresistible, sin horno ni azúcar

Enterate cómo es la guía exacta para replicar esta torta dulce sin cometer errores; es ideal para compartir en una reunión familiar

El postre de vainillas con tres tipos de leche que es ideal para que repliques en tus reuniones familiares
Este postre de origen argentino es sencillo y comprende ingredientes que siempre están disponibles en tu cocina. Nació de la idea de ofrecer algo económico, pero con un rico sabor, en las reuniones familiares o con amigos. Aprendé cómo replicarlo en pasos simples y conquistar el paladar de tu entorno.

El postre de vainillas con tres tipos de leche es furor por su sencillez (Imagen ilustrativa)
Postre tres tazas sin horno: cómo hacerlo en pocos pasos

Ingredientes:

  • 1 paquete de galletitas de vainilla.
  • 1 taza de leche condensada.
  • 1 taza de crema de leche.
  • 1 taza de leche.
  • 2 cucharadas de cacao amargo en polvo o chocolate rallado.

Paso a paso:

  • En un molde preferentemente rectangular, prepará la base de galletitas de vainilla. Podés aplastarlas con la mano, pero no es necesario, ya que la forma del postre es similar a la del Tiramisú.
  • En un bowl mezclá con una batidora la crema de leche, la leche condensada y la taza de leche, hasta lograr una consistencia homogénea y espesa.
  • Verté el líquido sobre las vainillas y cerciorate de que las galletitas queden bien empapadas.
  • Enviá la fuente a la heladera por tres horas o hasta que la crema se vuelva consistente.
  • Antes de servir, espolvoreá con cacao amargo encima.
Postre de vainillas con crema y leche condensada
Tiempo de preparación: 10 minutos.

Tiempo de reposo: se sugiere aguardar de tres horas a cuatro horas.

