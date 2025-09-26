Postre tres tazas: un manjar irresistible, sin horno ni azúcar
Enterate cómo es la guía exacta para replicar esta torta dulce sin cometer errores; es ideal para compartir en una reunión familiar
Este postre de origen argentino es sencillo y comprende ingredientes que siempre están disponibles en tu cocina. Nació de la idea de ofrecer algo económico, pero con un rico sabor, en las reuniones familiares o con amigos. Aprendé cómo replicarlo en pasos simples y conquistar el paladar de tu entorno.
Postre tres tazas sin horno: cómo hacerlo en pocos pasos
Ingredientes:
- 1 paquete de galletitas de vainilla.
- 1 taza de leche condensada.
- 1 taza de crema de leche.
- 1 taza de leche.
- 2 cucharadas de cacao amargo en polvo o chocolate rallado.
Paso a paso:
- En un molde preferentemente rectangular, prepará la base de galletitas de vainilla. Podés aplastarlas con la mano, pero no es necesario, ya que la forma del postre es similar a la del Tiramisú.
- En un bowl mezclá con una batidora la crema de leche, la leche condensada y la taza de leche, hasta lograr una consistencia homogénea y espesa.
- Verté el líquido sobre las vainillas y cerciorate de que las galletitas queden bien empapadas.
- Enviá la fuente a la heladera por tres horas o hasta que la crema se vuelva consistente.
- Antes de servir, espolvoreá con cacao amargo encima.
Tiempo de preparación: 10 minutos.
Tiempo de reposo: se sugiere aguardar de tres horas a cuatro horas.
