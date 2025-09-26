Postre tres tazas: un manjar irresistible, sin horno ni azúcar

Este postre de origen argentino es sencillo y comprende ingredientes que siempre están disponibles en tu cocina. Nació de la idea de ofrecer algo económico, pero con un rico sabor, en las reuniones familiares o con amigos. Aprendé cómo replicarlo en pasos simples y conquistar el paladar de tu entorno.

El postre de vainillas con tres tipos de leche es furor por su sencillez (Imagen ilustrativa) (Fuente: Tres Leches)

Postre tres tazas sin horno: cómo hacerlo en pocos pasos

Ingredientes:

1 paquete de galletitas de vainilla.

1 taza de leche condensada.

1 taza de crema de leche.

1 taza de leche.

2 cucharadas de cacao amargo en polvo o chocolate rallado.

Paso a paso:

En un molde preferentemente rectangular, prepará la base de galletitas de vainilla. Podés aplastarlas con la mano, pero no es necesario, ya que la forma del postre es similar a la del Tiramisú .

. En un bowl mezclá con una batidora la crema de leche, la leche condensada y la taza de leche, hasta lograr una consistencia homogénea y espesa.

Verté el líquido sobre las vainillas y cerciorate de que las galletitas queden bien empapadas.

Enviá la fuente a la heladera por tres horas o hasta que la crema se vuelva consistente.

Antes de servir, espolvoreá con cacao amargo encima.

Postre de vainillas con crema y leche condensada

Tiempo de preparación: 10 minutos.

Tiempo de reposo: se sugiere aguardar de tres horas a cuatro horas.